«Футбол России не нужен, лишь определённым городам». Мощный ответ РФС от главы «Оренбурга»

Сегодня стало официально известно, что «Оренбург» не выступит в РПЛ в следующем сезоне. Стадион клуба вмещает семь с половиной тысяч человек, а по регламенту нужно десять. В лицензии клубу отказали ещё несколько дней назад, но шанс, что бюро исполкома РФС всё-таки сделает исключение для клуба оставался. Не сделали.

Сразу после вручения серебряных медалей ФНЛ президент «Оренбурга» Василий Еремякин выступил на «Чемпионате» с мощным заявлением. Приводим его полностью:



«Команда прошла сезон очень хорошо. На все сложности ребята ответили результатом. Поменялось 70% игроков, но мы показывали интересный футбол. А нас, несмотря на второе место, не пускают в РПЛ. Может, я говорю жёстко, но регламент и решение исполкома – это нечто вопиющее, в голове это не укладывается.

Стыковых матчей не будет! «Оренбург» — мимо РПЛ, «Нижний» — в элите РФС изменил регламент. Никаких исключений.

Это настоящая беда. Мы начинали чемпионат при одном регламенте, а потом его меняют. Нам не нужен стадион на десять тысяч! Нам что, деньги девать некуда? Деньги надо вкладывать в академии, а РФС заставляет клубы в деревнях строить огромные стадионы! Господа, вернитесь в Россию и к её проблемам. Этот регламент надо менять. В РФС подумали, что государство будет вкладывать деньги в такие стадионы – да не будут они это делать, своих проблем у регионов хватает. Потом некоторые города получили подарки к чемпионату мира. Но в итоге футбол за Уралом убили, теперь дальше перешли. Откуда 10 тысяч брать в холод? Придут мужики в тулупах – истинные фанаты, но это всё.



Что касается обращения CAS, то тут мне надо посоветоваться с губернатором области. Деньги надо разумно тратить. Я бы пошёл судиться, но не за «Оренбург» – за наш футбол. До Урала осталось четыре клуба, остальное убили. А дальше что? Главное циркуляры написать. Такого нет нигде, кроме России. Но так ведь нельзя.

Денег на реконструкцию – жалко, шесть очков «Зениту» – бред. Интервью с главой «Оренбурга» РФС не пускает клуб в РПЛ из-за вместимости стадиона. Пора выслушать вторую сторону конфликта – там есть достойные аргументы.

У нас нет долгов, всё платим копейка в копейку, спортивные результаты есть. Но наверху есть люди, заинтересованные в манипуляциях с нашим футболом, чтобы управлять всеми финансами. Сейчас надо решить проблему со стадионами чемпионата мира – в Нижним Новгороде стадион чемпионата мира, городу-милионнику 800 лет, зачем РФС нужен Оренбург? Я родился в этой области, раньше тут была инфраструктура футбольная, а сейчас всё уничтожено. Футбол России не нужен, лишь определённым городам».