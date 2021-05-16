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«Ахмат» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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«Ахмат» — «Спартак», «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Урал»: онлайн-трансляция матчей 30-го тура РПЛ, 16 мая 2021

Онлайн заключительного тура РПЛ
Дмитрий Росип
30-й тур РПЛ. Онлайн. Как «Спартак» попрощается с Тедеско?
Последние матчи нынешнего сезона — такое нельзя пропустить!
Футбол / РПЛ 0

Друзья, всем привет! Сегодня, 16 мая, будет сыгран последний тур РПЛ, в котором многие команды постараются решить свои турнирные задачи. «Спартак» и «Локомотив» жаждут попасть в Лигу чемпионов, а «Рубин», «Сочи» и ЦСКА будут бороться за участие в новом европейском турнире – Лиге конференции. Тем более после победы железнодорожников в Кубке России у армейцев появилось больше шансов на участие в еврокубках в следующем сезоне.

Внизу турнирной таблицы всё намного проще. «Арсенал», «Уфа» и «Ротор» поборются за то, чтобы не вылететь напрямую. Волгоградцам придётся прилично напрячься, чтобы остаться в РПЛ. Предлагаем вам следить за последним туром с помощью нашей онлайн-трансляции «Чемпионата»! Время начала всех матчей – в 14:00!

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Live Дмитрий Росип

Глава «Оренбурга» уже выразил недовольство решением РФС. Вы согласны с его позицией?

«Футбол России не нужен, лишь определённым городам». Мощный ответ РФС от главы «Оренбурга»
Клуб не пустили в РПЛ. Регламент РФС слишком суров?
00:40 Дмитрий Росип

Кстати, вчера стало известно, что компанию «Крыльям» в РПЛ составит «Нижний Новгород». А вот «Оренбург» останется в дивизионе рангом ниже.

Стыковых матчей не будет! «Оренбург» — мимо РПЛ, «Нижний» — в элите
РФС изменил регламент. Никаких исключений.
00:38 Дмитрий Росип

С раскладами перед последним туром можно ознакомиться здесь. Кто представит Россию в еврокубках? Кто покинет элитный дивизион?

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