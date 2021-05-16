30-й тур РПЛ. Онлайн. Как «Спартак» попрощается с Тедеско?

Друзья, всем привет! Сегодня, 16 мая, будет сыгран последний тур РПЛ, в котором многие команды постараются решить свои турнирные задачи. «Спартак» и «Локомотив» жаждут попасть в Лигу чемпионов, а «Рубин», «Сочи» и ЦСКА будут бороться за участие в новом европейском турнире – Лиге конференции. Тем более после победы железнодорожников в Кубке России у армейцев появилось больше шансов на участие в еврокубках в следующем сезоне.
Внизу турнирной таблицы всё намного проще. «Арсенал», «Уфа» и «Ротор» поборются за то, чтобы не вылететь напрямую. Волгоградцам придётся прилично напрячься, чтобы остаться в РПЛ. Предлагаем вам следить за последним туром с помощью нашей онлайн-трансляции «Чемпионата»! Время начала всех матчей – в 14:00!
Глава «Оренбурга» уже выразил недовольство решением РФС. Вы согласны с его позицией?
Кстати, вчера стало известно, что компанию «Крыльям» в РПЛ составит «Нижний Новгород». А вот «Оренбург» останется в дивизионе рангом ниже.
С раскладами перед последним туром можно ознакомиться здесь. Кто представит Россию в еврокубках? Кто покинет элитный дивизион?
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