Наш футбол — Россия в миниатюре. Что не так с регламентом чемпионата

Для «Оренбурга» и «Алании» не сделали никаких исключений: нет должной инфраструктуры, на модернизацию которой было достаточно времени, – нет РПЛ. Никаких вопросов к РФС по этому решению нет, потому что всё сделано в рамках закона. За показательными историями далеко ходить не надо – достаточно вспомнить про многострадальный «Тамбов», который в позапрошлом году всё же пролез в РПЛ, несмотря на несоответствие клубного стадиона требованиям высшей лиги по множеству параметров. Команде тогда пошли навстречу и разрешили играть на аренах в других городах, а ещё поверили на слово, что деньги на реконструкцию родного стадиона обязательно найдутся. Спортивный директор клуба Павел Худяков обещал, что они вернутся в Тамбов к сентябрю 2019-го, к весне 2020-го, а потом – в августе–сентябре 2020-го. А в итоге что – а ничего. Куча потраченных бюджетных денег на аренду стадионов чемпионата мира, накопленные долги и банкротство. Вот такое получилось исключение из правил.

«Футбол России не нужен, лишь определённым городам». Мощный ответ РФС от главы «Оренбурга» Клуб не пустили в РПЛ. Регламент РФС слишком суров?

«Оренбург», который по спортивному принципу завоевал право на участие в РПЛ (как и когда-то «Тамбов», кстати), сложно назвать заложником регламента. Да, правила действительно чуть подкорректировали в начале 2020 года: прописали необходимость условий для размещения и использования системы VAR, которая с прошлого сезона используется в каждом матче; наличие мест для людей с ограниченными возможностями и т.д. Но минимальная вместимость в 10 000 мест существует уже не первый год. И проблема схожая у них уже была – в сезоне-2019/20. Тогда тоже не разрешили проводить матчи РПЛ на «Газовике», и клуб даже собирался переезжать в Самару, но в итоге смог договориться с РФС – в качестве исключения, конечно же. «Оренбург» обещал, что по завершениию сезона всё же реконструирует Северную трибуну, увеличив её вместимость до пяти тысяч (всего тогда получалось бы 12 500 зрителей), чего так и не сделал – вылетел в ФНЛ.



И вот таких обещаний, знаете, сколько уже было? В мае 2016 года губернатор Оренбургской области Юрий Берг во время торжественного награждения клуба (они тогда стали первыми в ФНЛ) не менее торжественно объявил, что скоро в городе появится новый стадион, который построят по прототипу «Арены-Химки».



«Сегодня в области благодаря вам – бум популярности футбола, – сказал он. — Мальчишки записываются в футбольные секции и хотят быть похожими на своих кумиров. Благодарю за спортивный подвиг, который вы совершили. Вопрос по новому названию клуба уже решён. Вчера мы облюбовали место для строительства нового стадиона на 10 тысяч мест».



В это время «Газовик» был на реконструкции – его вместимость увеличивали до 7 500 мест. Но губернатор пообещал! И даже место выбрал. Но что-то не пошло – землю спустя несколько лет в итоге перевели под жилую застройку и больницу. «Оренбург» в сезоне-2016/17 допустили к участию в РПЛ условно.

В 2018 году пошли разговоры об очередной реконструкции «Газовика» – клуб снова вышел в РПЛ. Планировали изменить только Северную трибуну, увеличив её вместимость до пяти тысяч болельщиков и добавив туда подтрибунные помещения, раздевалки и входную группу. Даже хотели разместить офисы и магазины. Проект разработал ООО ПМ «Архтек», реконструкцию планировали делать за счёт своих средств и деньги коммерческих спонсоров. Только не сказали, когда начнутся работы, и в итоге они так и не начались.

Фото: 56stroyka.ru

В 2019 появились новости, что «Оренбургу» планируют построить новый стадион вместимостью в 15 000 зрителей. Место снова нашли, новый губернатор Денис Паслер поддержал эту идею, а клуб даже подсчитал примерную стоимость – 40-60 млн евро. Спустя полгода президент клуба Владимир Кияев сказал, что работы планируют начать не раньше, чем через три года.



В апреле этого года вернулись разговоры о реконструкции «Газовика» по итогам сезона – всё то же увеличение Северной трибуны, о котором говорили ещё в 2018 году. Но в РФС, видимо, в очередной раз обещаниям не поверили.



Ситуация получается двоякая. Средняя заполняемость у них примерно 65%, что в целом неплохой показатель – значит, больше ходить и не будет, и тут вполне работают аргументы, которые приводит президент «Оренбурга» Василия Еремякин: зачем увеличивать вместимость, если места будут пустовать, из-за чего клуб будет терять деньги. Но, с другой стороны, почему эти аргументы приводятся сейчас? Почему вместо того, чтобы несколько лет кормить обещаниями, клуб не продавливал смягчения регламента? То есть раньше они были готовы реконструировать трибуну, а сейчас говорят, что в этом нет смысла, потому что стадион не будет забиваться полностью – несостыковка какая-то.



Да, у «Оренбурга» нет долгов и проблем с финансированием. Да, они на поле заслужили выход в РПЛ. Да, их стадион – не барак, а вполне себе уютная арена. Но пункт про вместимость существует уже много лет – и они об этом знали. Для них трижды делали исключения, а они – давали обещания. В этот раз не сработало. Несправедливо ли это? Ну…

Стыковых матчей не будет! «Оренбург» — мимо РПЛ, «Нижний» — в элите РФС изменил регламент. Никаких исключений.

«Алании», очень симпатичной и боевой команде, тоже не сделали никаких исключений – у них вообще сейчас на стадионе одна трибуна. Пресс-атташе команды говорил, что стройка идёт полным ходом – рабочие трудятся каждый день. А потом оказалось, что проекта арены вообще нет: врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сказал, что в лучшем случае он появится только к концу этого года.



Есть правила, и после ситуации с «Тамбовом» теперь вряд ли возможны какие-то исключения – да и тому же «Оренбургу» их было сделано немало. Другой вопрос, что для нашей страны, где порой даже топовые московские команды не собирают десять тысяч, их нужно смягчить. Семь-восемь тысяч – оптимальное число с точки зрения финансов для многих региональных команд. И удивляться, что в городах с населением 500 тыс.-1 млн не приходит порой и столько, не стоит – мы всё же с вами живём в России.

Другой момент, который в этой ситуации трогает не меньше, – это спешное редактирование регламента и отмена стыковых матчей. Менять сюжет по ходу пьесы как-то неприлично по отношению и к актёрам, и к зрителям. И если в случае с лицензированием можно пенять на давно написанный регламент, то тут официальный документ отредактировали в моменте, что как раз не особо честно со спортивной точки зрения. Почему в ФНЛ не могло сработать по аналогии с еврокубками: если клуб выиграл кубок и занял второе место, тогда в ЛЕ попадает пятая команда? «Нижний Новгород» выходит напрямую вместо «Оренбурга», а «Балтика» и «Торпедо» занимают его место и место «Алании» в стыках – тем более, они полностью соответствуют требованиям РПЛ. В прошлом году команды ФНЛ и так оставили без возможности побиться за путёвку в высшую лигу из-за досрочного завершения сезона, и в этом история повторилась – только причина уже другая. И дело не в том, что «Балтика» или «Торпедо» наиграли на участие в стыковых матчах, просто такие вещи решаются не перед последним туром, а до начала чемпионата.



Но наш футбол – Россия в миниатюре.