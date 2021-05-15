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Трансферы РПЛ: летнее окно 2021, почему Максим Мухин переходит в ЦСКА, инсайды

ЦСКА забрал Мухина за 15 млн рублей
Андрей Панков
ЦСКА забрал Мухина за 15 млн рублей. В «Локомотиве» могут винить только себя
Полузащитник не хотел уходить из ставшего уже родным клуба, но ему дали понять, что он не нужен.
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА продолжает сыпать трансферными бомбами. Не успели болельщики отойти от скорого прихода Антона Заболотного, как армейцы совершили ещё одно громкое подписание. По нашей информации, ЦСКА договорился о заключении контракта с одним из самых перспективных полузащитников РПЛ – Максимом Мухиным. 19-летний Мухин перейдёт в стан ЦСКА из «Локомотива» за символические 15 млн рублей (около 167 тыс. евро по нынешнему курсу). Именно такая сумма отступных прописана в контракте опорника с его нынешним клубом.

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Мегауспешный трансфер для ЦСКА и удар по имиджу «Локомотива»

Мухин подпишет контракт сроком на пять лет. О переходе планируется объявить в начале следующей недели, если не случится форс-мажоров. Для ЦСКА – это мегауспешный трансфер. Клуб, по сути, за копейки получает молодого и перспективного хавбека с российским паспортом, который уже вызывается в сборную России. На позиции опорного полузащитника у армейцев есть проблемы. Да, играет Марадишвили, но он всё-таки не является опорником в классическом понимании. Мухин точно пригодится армейцам.

В контексте же «Локо» всё не так однозначно. На этой позиции у клуба есть Баринов, Магкеев и Куликов. С точки зрения количества потеря Мухина не будет фатальной, а вот с точки зрения качества – вопрос. Терять игрока, который так быстро прогрессировал под руководством Марко Николича – явно удар по имиджу. Но «Локо» может винить только себя.

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Нам удалось выяснить несколько подробностей переговоров Мухина с «Локомотивом». Это поможет понять, почему случилось так, что молодой игрок покидает клуб за смешные деньги.

Мухин не хотел уходить, но руководство клуба совершенно не торопилось с переговорами

Максим не собирался уходить из «Локомотива». Его всё полностью устраивало в клубе. Вдобавок Мухину очень нравилось работать с Николичем. Однако переход в ЦСКА случился из-за того, что «Локо» не удалось договориться с игроком о новом контракте. Хотя в клубе не очень и пытались.

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Руководство клуба вело себя не слишком активно. К тому же, чуть ли не единственные «переговоры» с Мухиным состоялись в самолёте после матча в Уфе, где игрока подозвали и предложили очень странные условия. Здесь важно отметить, что финансово предложения «Локо» и ЦСКА практически не отличались. Оба клуба предлагали сопоставимые деньги. Всё дело в том, что в «Локомотиве» с новым контрактом Мухин попадал в клетку, находясь в которой не мог рассчитывать на повышение оклада по ходу всего пятилетнего контракта в зависимости от успешности игры. ЦСКА же сделал полузащитнику европейского формата предложение с возможной прогрессией. Зарплата Мухина в ЦСКА не высокая, но может расти, если игрок будет хорошо себя проявлять.

ЦСКА был очень настойчив, отмечая высочайший потенциал футболиста. Всё это вкупе с неуважительным и незаинтересованным поведением руководства «Локомотива» вынудило Мухина уйти из клуба, где у него всё было хорошо.

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