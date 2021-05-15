ЦСКА забрал Мухина за 15 млн рублей. В «Локомотиве» могут винить только себя

Полузащитник не хотел уходить из ставшего уже родным клуба, но ему дали понять, что он не нужен.

ЦСКА продолжает сыпать трансферными бомбами. Не успели болельщики отойти от скорого прихода Антона Заболотного, как армейцы совершили ещё одно громкое подписание. По нашей информации, ЦСКА договорился о заключении контракта с одним из самых перспективных полузащитников РПЛ – Максимом Мухиным. 19-летний Мухин перейдёт в стан ЦСКА из «Локомотива» за символические 15 млн рублей (около 167 тыс. евро по нынешнему курсу). Именно такая сумма отступных прописана в контракте опорника с его нынешним клубом.

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Мегауспешный трансфер для ЦСКА и удар по имиджу «Локомотива»

Мухин подпишет контракт сроком на пять лет. О переходе планируется объявить в начале следующей недели, если не случится форс-мажоров. Для ЦСКА – это мегауспешный трансфер. Клуб, по сути, за копейки получает молодого и перспективного хавбека с российским паспортом, который уже вызывается в сборную России. На позиции опорного полузащитника у армейцев есть проблемы. Да, играет Марадишвили, но он всё-таки не является опорником в классическом понимании. Мухин точно пригодится армейцам.



В контексте же «Локо» всё не так однозначно. На этой позиции у клуба есть Баринов, Магкеев и Куликов. С точки зрения количества потеря Мухина не будет фатальной, а вот с точки зрения качества – вопрос. Терять игрока, который так быстро прогрессировал под руководством Марко Николича – явно удар по имиджу. Но «Локо» может винить только себя.

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Нам удалось выяснить несколько подробностей переговоров Мухина с «Локомотивом». Это поможет понять, почему случилось так, что молодой игрок покидает клуб за смешные деньги.

Мухин не хотел уходить, но руководство клуба совершенно не торопилось с переговорами

Максим не собирался уходить из «Локомотива». Его всё полностью устраивало в клубе. Вдобавок Мухину очень нравилось работать с Николичем. Однако переход в ЦСКА случился из-за того, что «Локо» не удалось договориться с игроком о новом контракте. Хотя в клубе не очень и пытались.

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Руководство клуба вело себя не слишком активно. К тому же, чуть ли не единственные «переговоры» с Мухиным состоялись в самолёте после матча в Уфе, где игрока подозвали и предложили очень странные условия. Здесь важно отметить, что финансово предложения «Локо» и ЦСКА практически не отличались. Оба клуба предлагали сопоставимые деньги. Всё дело в том, что в «Локомотиве» с новым контрактом Мухин попадал в клетку, находясь в которой не мог рассчитывать на повышение оклада по ходу всего пятилетнего контракта в зависимости от успешности игры. ЦСКА же сделал полузащитнику европейского формата предложение с возможной прогрессией. Зарплата Мухина в ЦСКА не высокая, но может расти, если игрок будет хорошо себя проявлять.



ЦСКА был очень настойчив, отмечая высочайший потенциал футболиста. Всё это вкупе с неуважительным и незаинтересованным поведением руководства «Локомотива» вынудило Мухина уйти из клуба, где у него всё было хорошо.