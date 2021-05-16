Куадрадо — теневой герой «Ювентуса» весь сезон. А сейчас обыграл «Интер»

Обычно говорить, что какой-то игрок принёс победу лично, — это дурной тон. Всё-таки в командном виде спорта результат приносят коллективные усилия. Исключения можно делать для великих вроде Месси и Роналду либо в случае какого-нибудь гениального прохода или удара. Хуан Куадрадо не совершил ни того, ни другого. Но сказать, что он лично принёс победу над «Интером», — не преувеличение.

Сначала — самые яркие факты. Его первый гол — важнейший, потому что позволил «Ювентусу» во втором тайме играть по счёту. Этот удар переломил игру и определил неудобный для гостей сценарий после перерыва. Его второй гол, с пенальти — победный, и он сам же этот пенальти и заработал. А когда в концовке «Интер» устроил навал, Куадрадо разогнал контратаку и заработал удаление для Брозовича.

От тренера, жующего бутылку, до тренера-победителя. Долгий путь «Интера» к успеху Итальянцы называют «Интер» «безумным», об этом даже есть песня. И есть за что.

Но в матче были и более мелкие обстоятельства, которые тоже подчёркивают важность Куадрадо. Например, «Ювентус» в первом тайме смело прессинговал. При билд-апе гостей крайние полузащитники не играли по латералям «Интера», а накрывали центральных защитников в тройке. Но переключались на латералей, когда туринцы откатывались назад, либо ситуативно, в контрпрессинге. Это сложная роль, она требует концентрации, мобильности и правильного принятия решений. Куадрадо играл безошибочно, а Бастони (его цель в высоком прессинге) и Дармиан (его частый противник в позиционной обороне и контрпрессинге) хуже всех в «Интере» играли в пас, пока «Ювентус» не вышел вперёд.



Во втором тайме, когда счёт большую часть времени устраивал хозяев и нужно было сбивать темп, Куадрадо цеплялся за мяч и собирал фолы. Он заработал не только красную Брозовича, но и жёлтую для Бастони, и вообще шесть фолов, больше всех в матче. Ну и его работа в низком блоке после удаления Рабьо тоже не вызывает вопросов. Качественный матч в защите, топовый в подключении к атакам, выдающийся по влиянию на игру.

Куадрадо тащит «Ювентус» весь сезон

Можно долго критиковать Андреа Пирло и команду в целом (и по делу), но есть несколько игроков, для которых нужно сделать исключение. Один из них, конечно, Данило, который поиграл более-менее на всех позициях, кроме атаки, и везде был полезен. Второй, пожалуй, Федерико Кьеза, который не делает ничего выдающегося, зато невероятно настойчиво делает то, что умеет лучше всего: пробегает по полуфлангу и подаёт в штрафную, попутно затаптывая соперника — или падает и требует пенальти. А ещё один игрок, который должен быть освобождён от критики независимо от результатов команды по итогам сезона, — Куадрадо. Он невероятно продуктивен с первых туров.

Пирло столкнулся в «Ювентусе» со множеством проблем. И не решил ни одну из них Но просто уволить тренера – мало.

Куадрадо — лучший ассистент «Ювентуса» в Серии А (10 голевых передач) и во всех турнирах (17), но этим его вклад не исчерпывается. Его особенность в том, что он не набивает пустую статистику — почти все его результативные действия приносят очки.



С «Интером» — дубль, который принёс победу. С «Пармой» — ассист на победный гол. С «Фиорентиной» — ассист на ничейный гол, с «Торино» — два ассиста, матч был выигран со счётом 2:1. То есть его голы и передачи не из тех, когда команда уже добивает проигравшего соперника, а из тех, которые приносят результат. И то же касается Лиги чемпионов.



Первое впечатление — Куадрадо раскрылся из-за тактики, к которой Пирло был вынужден прибегнуть из-за Роналду. «Ювентус» играет навесами, а колумбиец — машина навесов, которая берёт не качеством, а количеством. И действительно, в плане точности подач всё плохо: на одну точную попытку у него приходятся три неточные. Тут легко ошибиться и принять Куадрадо за дубового игрока, который подаёт не глядя, но не всё так просто.

Он третий в команде по продвигающий пасам и второй по точным пасам в штрафную, которые сделаны низом. А ещё второй по такому показателю, как удары после дриблинга, — речь не о лично его ударах, а обо всех ситуациях, когда обводка игрока привела к удару его команды. По количеству обводок он уступает Роналду и Кьезе, зато теряет мяч в два раза реже любого из них. То есть можно сказать, что это тонкий игрок, у которого навесы не самая сильная сторона, но их требует тактика команды. При этом, когда он не навешивает, а продвигает мяч низом, получается даже опаснее.

У Пирло хорошие отношения с Роналду. Для «Ювентуса» это важнее результатов У «Ювентуса» особенный подход к тому, как устроен топ-клуб.

В сезоне, когда «Ювентусу» не хватает умения дожимать соперника, который слабее, Куадрадо прекрасно адаптировался к новой роли в гибридной схеме и стал одним из стержневых игроков в плане результативности, а заодно и характера. Он высказывается как образцовый профессионал: с начала сезона отмечал креативность идей Пирло, на протяжении всего сезона говорит, как учится отношению к делу у Роналду.

Даже после победы над «Интером» не факт, что «Ювентус» попадёт в Лигу чемпионов в следующем сезоне, уже не всё зависит от команды. Но если перечислять, кто из туринцев точно заслужил попасть в Лигу чемпионов качеством игры, то Куадрадо точно окажется в списке.