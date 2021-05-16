«Везение «Спартака» не может продолжаться бесконечно». Кто — в ЛЧ, а кто — в ФНЛ?

Сегодня заканчивается очередной сезон Российской Премьер-Лиги и вместе с ним наш конкурс прогнозистов.

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв набрал в 29-м туре 16 очков. Он угадал счёт матча «Спартак» – «Химки», разницу голов в играх «Уфа» – «Зенит», «Локомотив» – «Динамо», ЦСКА – «Краснодар», исход встреч «Ахмат» – «Тамбов» и «Сочи» – «Ротор». Читатель «Чемпионата» Михаил Мельников их Колпино верно предсказал разницу мячей в матчах «Сочи» – «Ротор» и «Спартак» – «Химки» и исход встреч «Ахмат» – «Тамбов» и «Арсенал» – «Рубин». Это восемь очков.

Обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер принёс в копилку журналистов девять очков, угадав счёт матча «Уфа» – «Зенит» и исход игр «Ахмат» – «Тамбов», «Сочи» – «Ротор», «Арсенал» – «Рубин» и «Спартак» – «Химки».

Таблица после 29-го тура

Специалисты — 260

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Прогноз специалистов

Дмитрий Булыкин, экс-нападающий «Локомотива» и «Динамо»:

«Ахмат» – «Спартак» – 1:1

«Спартак» является раздражителем для всех команд, «Ахмат» – не исключение. Учитывая, какая цель стоит перед красно-белыми, думаю, они не проиграют.

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«Динамо» – ЦСКА – 1:1

Красивое дерби для завершения сезона, чтобы порадовать болельщиков.

«Локомотив» – «Урал» – 2:1

«Локомотив» будет биться до конца за второе место и обыграет «Урал».

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«Ростов» – «Краснодар» – 1:1

Учитывая, что командам не так важен результат, «Ростов» захочет порадовать своих болельщиков, но не сможет.

«Рубин» – «Ротор» ¬– 2:1

«Рубин» борется за высокие места, «Ротор» — за сохранение прописки в РПЛ. Мастерство и опыт у казанцев повыше. Думаю, что они смогут обыграть аутсайдера.

«Тамбов» – «Зенит» – 0:2

«Зенит» даже вторым составом способен обыграть «Тамбов», поэтому победа чемпиона в два мяча.

«Уфа» – «Арсенал» – 0:0

Обе команды боятся положительного результата «Ротора» и будут играть на победу. У «Уфы» есть хорошие шансы обыграть «Арсенал», но матч завершится безголевой ничьей.

«Химки» – «Сочи» – 0:1

Учитывая то, что «Химкам» ничего не нужно, а «Сочи» ещё борется за хорошие места, думаю, что гости покажут качественную игру и победят с минимальным счётом.

Прогноз читателей

Никита Поповский (Челябинск):

«Химки» – «Сочи» – 1:2

«Химки» уже выполнили свою задачу на сезон, оставшись в РПЛ. Сочинцам же предстоит борьба за Лигу конференций, поэтому они будут лезть вон из кожи, чтобы заработать три очка.

«Уфа» – «Арсенал» – 1:0

Хочется, чтобы «Уфа» осталась в РПЛ. Очень интересная команда.

«Рубин» – «Ротор» – 1:0

Увы, но «Ротор» повторит судьбу московского «Торпедо», покинув РПЛ сразу же после возвращения. Мне кажется, расставание с Хацкевичем было поспешным.

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«Тамбов» – «Зенит» – 0:3

Последний матч «Тамбова» в РПЛ. Очень жаль, что с футбольной карты пропадает очередной город. У «Зенита» мотивация заключается втом, чтобы помочь Азмуну стать вторым иностранным футболистом в клубе Григория Федотова.

«Локомотив» – «Урал» – 3:0

Один представитель в Лиге чемпионов от нашей страны уже известен, осталось узнать второго. Я думаю, что «Локомотив», несмотря на победу, не выйдет в квалификацию главного еврокубка.

«Динамо» – ЦСКА – 1:1

Вспоминается старый анекдот: «Перед ЦСКой все склоняются». Увы, этот сезон для армейцев один из худших на моей памяти. Надеюсь, что в следующем сезоне красно-синие будут играть гораздо лучше.

«Ахмат» – «Спартак» – 0:1

Последний матч Тедеско. «Спартак» сделает всё, чтобы достойно проводить своего коуча.

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«Ростов» – «Краснодар» – 2:1

В этот раз южное дерби останется за ростовчанами. «Краснодар» закончит поражением бесславный сезон в РПЛ.

Прогноз журналистов

Михаил Гончаров, обозреватель «Чемпионата»:

«Химки» – «Сочи» – 0:2

Две хорошо организованные команды, но «Сочи» всё же котирую выше.

«Уфа» – «Арсенал» – 2:0

Один из самых интересных матчей в туре, который отправит проигравшего в ФНЛ, если «Ротор» в Казани победит. «Арсенал» в текущем сезоне имеет ужасающий баланс игр на выезде – одна ничья при 13 поражениях. В воскресенье команде Парфёнова тоже будет слишком тяжело, поскольку при Стукалове «Уфа» резко добавила в качестве и характере.

«Рубин» – «Ротор» – 3:1

У обоих клубов есть мотивация – «Рубин» мечтает о Европе, а «Ротор» пытается спастись от вылета из РПЛ. Мотивация Казани победит, потому что она вдобавок подкреплена уровнем исполнителей и командными взаимодействиями.

«Тамбов» – «Зенит» – 1:4

«Зенит» играет в отпускном режиме, но и «Тамбову» уже давно ничего не надо. Поэтому, думаю, мы увидим чемпионский кураж и уверенную победу команды Сергея Семака.

«Локомотив» – «Урал» – 2:0

«Локомотив» постарается сделать всё возможное, чтобы зацепиться за отбор в Лигу чемпионов. Предпосылок к сенсации здесь нет.

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«Динамо» – ЦСКА – 2:2

У «Динамо» в последних турах наметился чувствительный спад формы, хотя и состояние ЦСКА слишком нестабильно. Фаворита в этом матче нет, поставлю на результативную ничью. Голы будут точно.

«Ахмат» – «Спартак» – 3:1

Талалаев – очень самолюбивый тренер. Он наверняка захочет попасть в историю как человек, не пустивший «Спартак» в Лигу чемпионов в последнем матче – настрой у «Ахмата» будет соответствующим. Да и по игре красно-белых слишком много вопросов, бесконечно их везение продолжаться не может.

«Ростов» – «Краснодар» – 1:1

Состояние соперников плюс-минус одинаковое: южные клубы просто доигрывают сезон, прихрамывают, не имеют надежды куда-либо попасть. Ничья смотрится очень вероятным результатом.