«Спартак» находился в шаге от провала. Спасли могучий характер и Мозес

Перед матчем, решавшим судьбу путёвки в Лигу чемпионов, было крайне сложно спрогнозировать состояние «Спартака». В самом деле – какое оно? С одной стороны, команда вроде бы должна была быть на подъёме: только что выигран крайне сложный матч у «Химок», состоялись душевные проводы Тедеско, до попадания в главный европейский турнир – маленький шажок. Такие шажки обычно делаются.

Но была и другая сторона. Та, где «Спартак» — всё ещё нестабильная команда с большим набором игровых проблем. Проблем постоянных, не решающихся на протяжении сезона, проявляющихся в каждой без исключения игре. И просто чудо, что к 30-му туру красно-белые вообще запрыгнули со своим несбалансированным футболом на 2-е место – их туда во многом вытянуло везение.

Поэтому уверенности в положительном исходе быть просто не могло. Тем более все мы прекрасно знаем Талалаева – он самовлюблён и определённо был не прочь попасть в историю как тренер, не пустивший в последний момент «Спартак» в Лигу чемпионов. Для него это – положительная строчка в резюме.

Кошмар на улице Промеса: два нереализованных супершанса в первом тайме

Тедеско выставил сильнейший на данный момент состав из доступных игроков по привычной схеме. В нём не было дисквалифицированного Понсе и травмированного Маслова, зато все остальные лидеры вышли с первых минут. «Ахмат» ответил симметричной схемой 3-4-3 (5-4-1 при обороне) – можно было бы назвать это подстройкой под «Спартак», хотя на самом деле Талалаев весной провёл с этой расстановкой несколько матчей, никаких революций здесь не просматривалось. Важный нюанс в составе грозненцев: арендованных Тимофеева (безусловный лидер) и Мелкадзе в нём не оказалось.



Красно-белые вкатились в игру чуть лучше – они сразу же отправились в прессинг и попытались организовать реальное давление на ворота «Ахмата», чтобы забить поскорее. Столь нужный для комфортного течения матча гол запросто мог состояться: Промес к 20-й минуте дважды выскакивал один на один. Но оба раза Квинси не попадал из убойных позиций в створ – сначала мимо дальнего угла, затем выше. И это в целом характеризовало игру голландской звезды, до сих пор пребывающей в турбулентном состоянии. В его игре, едва ли не в каждом касании мяча чувствовалась тотальная неуверенность.



Ни в коем случае нельзя утверждать, что «Спартак» играл плохо. Наоборот, по сравнению с матчем против тех же «Химок» прослеживалась положительная динамика: команда неплохо доставляла мяч между линиями, пользовалась не лучшей компактностью «Ахмата», часто входила в штрафную. Но КПД оказался отрицательным – а дальше началась расплата.

Оба гола «Ахмата» состоялись при участии Кутепова. Хотя реально виноват он только во втором

К 15-й минуте порывы прессинга от «Спартака» иссякли, он стал разорванным, а потом и вовсе прекратился. Отчасти повлияла жара в Грозном – сохранять высокую интенсивность на длительных отрезках было непросто.



Хотя вряд ли голы «Ахмата» стали следствием неработающего прессинга или других системных моментов этого матча. К ним привела плохая работа «Спартака» в конкретных эпизодах. Первый мяч – очень дальний аут хозяев (почти от центральной линии), попытка Кутепова сыграть на перехвате и вытолкнуть мяч, недалёкий тычок от штрафной и удар Ильина со средней дистанции. Опорная зона недоработала, Максименко не выручил.



Второй гол – обрез от Айртона в центре поля, отвратительное гашение «Спартаком» контратаки и слишком медленная работа на возврат. Полярус находился с мячом примерно 10 секунд, но за это время его вообще никто не встретил – и полузащитник «Ахмата» получил возможность без всякого давления забросить мяч на дальнюю штангу. А там уже Кутепов проспал Ильина. Илья, безусловно, виноват, но вопросы надо адресовать и многим другим футболистам. Так в переходах работать просто нельзя.



Дальше до перерыва из запоминающегося были рывки Мозеса и Ларссона. Нигериец создал хороший момент для удара (но попал в Шелию), обыграв по пути трёх соперников, а шведа грубо и умышленно срубил Быстров – откровенный удар по ахиллу без попытки сыграть в мяч. Красную карточку арбитры показать не решились, поскольку на «фол последней надежды» нарушение не тянуло. Хотя после такого фола её очень хотелось увидеть.

И всё-таки «Спартак» не сломался. Вот за это — респект

Промес во время экспресс-интервью в перерыве выглядел мрачным от возмущения и гнева. Он ругался, злился как на команду, так и самого себя – и было понятно, что в раздевалке «Спартак» ждала мощнейшая накачка от Тедеско.



За что немецкого тренера точно можно хвалить – его команда весной обзавелась завидной волей и научилась брать очки вопреки обстоятельствам: при плохом футболе, при изначально неблагоприятном сценарии, на последних, сложных и сумбурных минутах. В том числе поэтому везение, наверное, всегда и притягивалось.



Характер пришёл на выручку и в важнейший момент в Грозном. Вторую половину «Спартак» провёл агрессивно и мощно, напрочь перебил соперника и создал достаточно моментов для итоговой ничьей. У «Ахмата» за всю вторую половину – всего один удар, пусть и очень опасный. У «Спартака» — 12, которые приплюсовались ещё к девяти, нанесённым до перерыва. До поры до времени красно-белые продолжали промахиваться (например, Соболев минимум дважды), но потом голы всё же пошли. Первый забил Промес после отличной комбинации с участием Ларссона и Крала. Второй – Мозес, после навеса, борьбы и удачного отскока.



Символично, что спасительный гол забил в концовке именно Мозес – пожалуй, лучший игрок в атаке «Спартака» весной. Теперь красно-белые просто обязаны выкупить его контракт и вместе с ним попробуют погреметь в Лиге чемпионов.