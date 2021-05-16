Кто может достаться в соперники российским командам в Европе.

«Спартак» – в ЛЧ, «Сочи» и «Рубин» начнут в новом турнире. Финальный расклад в РПЛ

Интрига в РПЛ держалась до последнего: мало того, что во встречах «Уфа» — «Арсенал» и «Рубин» — «Ротор» решалось, кто отправится в ФНЛ; так ещё и «Спартак» с «Локомотивом» потрепали нервы болельщикам, борясь за Лигу чемпионов. Железнодорожникам нужно было побеждать и надеяться на проигрыш красно-белых в Грозном. «Спартаку» достаточно было ничьей, чтобы при любом раскладе на «РЖД Арене» выйти в ЛЧ.

«Локо» долго не мог забить «Уралу» – не получалось, когда соперник остался вдесятером, а потом, когда и вовсе вдевятером. Дожать-то в итоге дожали, но к тому времени всё уже было решено – в Грозном «Спартак», который до этого не реализовал массу моментов, всё же сумел отыграть два мяча и на 85-й минуте сравнять счёт.

Итоговый еврокубковый расклад получился такой:

«Зенит» – группа Лиги чемпионов.

«Локомотив» как обладатель Кубка России – группа Лиги Европы.

«Спартак» как серебряный призёр – третий раунд квалификации ЛЧ.

«Рубин», занявший четвёртое место, – третий отборочный раунд Лиги конференций (вместо «Локомотива»).

«Сочи», занявший пятое место, – второй отборочный раунд Лиги конференций.

Два клуба из России сыграют в Лиге конференций. Что это за турнир И как теперь будет выглядеть Лига Европы.

Кто попадает в третий квалификационный раунд ЛЧ вместе со «Спартаком»?

Два чемпиона лиг из 13-14-й ассоциаций – это обладатели золотых медалей чемпионатов Турции и Дании. Точно уже попадает «Бешикташ», а вот в Дании чемпионат ещё не закончился – осталось три тура до конца, сейчас лидирует «Митьюлланд», на втором месте идёт «Брондбю».

Три вице-чемпиона 7-9-й ассоциаций или же Нидерландов, России и Бельгии. От голландцев в отборочный раунд попал «АЗ», кто попадёт от бельгийцев – пока неясно, но пока в таблице лидирует «Генк».

Две команды, занявшие третье место в лигах 5-6-й ассоциаций (Франции и Португалии соответственно): «Монако» или «Лион» от французов и «Бенфика» от португальцев.

Плюс 13 команд-победителей второго отборочного этапа.

А в третий отборочный раунд Лиги конференций?

Бронзовые призёры ассоциаций с 7-го по 13-е место: «Витесс» (Голландия); «Антверпен» или «Андерлехт» (Бельгия); «Штурм» или «Ласк» (Австрия); «Колос» (Украина); «Фенербахче» (Турция).

Плюс 55 команд из второго отборочного раунда.

ЦСКА не заслужил еврокубки. Команда Олича проиграла решающий бой Армейцы должны были побеждать в дерби «Динамо», но провалили второй тайм.

Кто уже точно начнёт со второго квалификационного раунда ЛК?

«Анортосис» (Греция), «Базель» (Швейцария), АЕК (Греция), «Эльфсборг» (Швеция), «Русенборг» (Дания), «Тобол» (Казахстан), БАТЭ (Беларусь), «Погонь» (Польша), «Трабзонспор» (Турция), «Абердин» (Шотландия), «Аполлон» (Кипр), «Серветт» (Швейцария), «Партизан» (Сербия), «Осиек» (Хорватия), «Хеккен» (Швеция), «Астана» (Казахстан), «Торпедо Жодино» (Беларусь), АЕЛ (Кипр), ПАОК (Греция), «Войводина» (Сербия), «Мольде» (Дания), «Шахтёр Караганда» (Казахстан), «Ворскла» (Украина), «Словацко» (Словакия), «Арис» (Греция), «Чукарички» (Хорватия), «Волеренга» (Дания), «Ракув» (Польша).