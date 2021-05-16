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Репортаж о последнем матч Доменико Тедеско со «Спартаком» в России

Репортаж о последнем матч Доменико Тедеско
Евгений Марков
До свидания, «Спартак» имени Тедеско. Ты был не идеальный, но эмоциональный
Репортаж из Грозного, где команду Доменико заставили психовать.
Футбол / РПЛ 0

«Эмоции, по которым мы будем скучать», – так «Спартак» назвал прощальное видео с прыжками и забегами Тедеско.

«Эмоции, по которым мы будем скучать» – это и про сам «Спартак» в последнем сезоне Тедеско.

Скучать будем, потому что такого «Спартака», с таким составом и с такой химией тренер-игроки-болельщики не увидим никогда. Возможно, команда станет быстрее и тактически непредсказуемой, не будет страдать, как в последнем туре против «Ахмата». Или наоборот – клуб скатится в скуку и уныние, как при Якине или Аленичеве.

Но клуб точно не будет таким, и сегодня мы прощаемся с этим «Спартаком».

Эмоциональным – как движения Тедеско перед скамейкой.
Психованным – как поведение тренера, за которое наказывают карточками и дисквалификацией.
Несуразным – как потери очков с «Уфой» или как 75 минут против «Ахмата».
Но удачливым и почти победоносным.

***

«Спартак» горел в матче, где нужно было не проиграть – не самая уравновешенная и сильная позиция. «Ахмат» завёлся настолько, что моментами уничтожал: Сильва дворовым финтом пробросил мяч через Соболева, и ему ничего за это не было; игроки «Ахмата» нападали на спартаковцев большими группами и легко вытесняли их с флангов. Причём сражались так зло и ожесточённо, что лидеру и местному любимчику Берише (после матча на пустом стадионе с ним поздоровалась даже уборщица) хотелось ещё и ещё. Он вскинул руки вверх, за ним повторил волк-маскот, и стадион заревел.

Когда «Ахмат» давил, «Спартак» психовал. Максименко после второго пропущенного гола стал похож на обиженного дикого льва: лохматого, разъярённого, со злым, желающим крови взглядом. Промес психанул ударом с 30 метров и матерным словом на английском в интервью после первого тайма. Джикия – грубым фолом против Бериши.

Фото: spartak.com

Так постепенно вскипая, «Спартак» терял темп, атаки сбивались.

И всё равно развернул игру. Как так вышло? Помогло, что команда как раз эмоционально-психованная, как и её тренер. «Злость, которую я испытал в перерыве, помогла мне больше поверить в себя, а нашей команде – попасть в квалификацию Лиги чемпионов», – подтвердил Промес. Тедеско тоже больше говорил не про тактику, а про эмоцию и психологию:

«Нам надо было смириться: «Да, мы третьи». Либо понять, что плохих дней не бывает, но бывает плохая игра. И мы выбрали последний вариант – доказали, что мы лучшие».

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Ильин – 20'   2:0 Ильин – 31'   2:1 Промес – 54'   2:2 Мозес – 82'

***

«Спартак» доказал ещё и потому, что в нём играют «люди, а не машины; и люди умеют ошибаться». Это, кстати, ещё один аргумент Тедеско о причинах провального первого тайма и слабой реализации (два гола из 20 ударов).

«Спартак» Тедеско не стал идеальной командой, командой-машиной. Только футболисты-люди способны на шоу, как в конце второго тайма. С голами Промеса и Мозеса. С плясками перед фанатской трибуной. Когда на поле в последнем матче сезона появился Ещенко и, навернув финтами двух соперников, получил похвалу от запасного Реброва: Артём бежал к Ещенко, чтобы подбодрить словами и хлопнуть по пятой точке.

Или когда Мозес пульнул мяч на трибуну, а болельщик в красно-белом шарфе на центральной трибуне перекрестился.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Не то чтобы фанаты «Спартака» не радовались голам при других тренерах, а люди не крестились на стадионе в Грозном. Просто такой поток энергии и позитивно-волевых моментов от «Спартака» стал регулярным именно при Тедеско. Зрелища стало больше.

Таким футбол Тедеско запомню именно я. Не зрелищным – вспомните хотя бы матч с «Уфой»; но наполненным зрелищем.

***

Оно и продолжилось послы игры, когда Доменико улыбнулся после вопроса о погоде и обрадовался, что впервые с октября 2020-го увидел солнце. В Грозном. В день последнего матча со «Спартаком».

«Восемь месяцев», – по-русски посчитал время без солнца Доменико.

«20 месяцев», – посчитали болельщики время Доменико в «Спартаке».

Так что до свидания, «Спартак» Доменико Тедеско!

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