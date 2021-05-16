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«Ростов» — «Краснодар» — 1:3, за что удалили Валерия Карпина, мнение судейского эксперта Федотова

За что удалили Карпина
Дмитрий Росип
«У судьи комплекс какой-то». За что удалили Карпина
Тренер долго сопротивлялся и не хотел уходить в подтрибунное помещение.
Футбол / РПЛ 0

Матч 30-го тура между «Ростовом» и «Краснодаром» уже ничего не решал. Но, несмотря на это, игра на «Ростов Арене» получилась достаточно богатой на события. Четыре забитых мяча, отменённый гол Ионова, автогол Газинского и самое любопытное — удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по ходу матча. Рассказываем, что произошло в самой концовке встречи.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Олссон – 45+4'   1:1 Газинский – 49' (автогол)   1:2 Вандерсон – 60'   1:3 Панталеан – 90+7'

На 88-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Краснодара» защитник Деннис Хаджикадунич неудачно упал на газон после верхового единоборства с Даниилом Уткиным. В тот момент Карпин начал спорить с резервным судьёй Дмитрием Чистяковым и получил от главного арбитра Алексея Матюнина жёлтую карточку. Спустя минуту наставник «Ростова» кинул бутылку с водой, а резервному судье показалось, что Карпин метил именно в него. Матюнин сразу же подбежал к скамейке хозяев и показал Валерию Георгиевичу красную карточку.

«Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил», — сказал Карпин в послематчевом интервью.

Удаление вызвало удивление и возмущение не только у тренерского штаба «Ростова», но и у всего стадиона, который отреагировал оглушительным свистом. Карпин отказывался покидать техническую зону, досматривал игру у подтрибунного помещения. После забитого мяча Кайо в компенсированное время плюнул и ушёл.

Момент с удалением прокомментировал футбольный арбитр Игорь Федотов.

«Информацию Матюнин получал от резервного, это его инициатива. А вдаваться в подробности не стал. По Карпину вопрос, отчего он кинул? Опытный резервный на такое внимания бы не обратил. Кинул и кинул, попросили бы быть поспокойнее. Вряд ли это посчитал Кукуляк (арбитр VAR). А чудак посчитал, что кинули в него. Конечно, Карпин не кидал бы в судей бутылку, он же не идиот! Если это был какой-то молодой арбитр, то понятно — хотел выслужиться. А если Кукуляк, то он просто дурак», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Теперь из-за красной карточки в матче с «Краснодаром» главному тренеру «Ростова» придётся пропустить игру первого тура следующего сезона РПЛ. Кстати, в октябре прошлого года Карпина уже удаляли. Это случилось во встрече с «Сочи» на «Фиште»: тренер получил красную уже после игры за вопросы главному судье Евгению Турбину. Следующий тур Карпин вынужден был пропустить, его заменял Виталий Кафанов.

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