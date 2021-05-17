«Фантастический игрок». Гол и передача Головина приблизили «Монако» к Лиге чемпионов

Александр Головин стал героем одного из ключевых матчей сезона для «Монако». Российский полузащитник забил мяч и сделал голевой пас во встрече 37-го тура Лиги 1 с «Ренном». Теперь у нашего легионера пять голов и девять результативных передач в 20 играх – он лучший ассистент монегасков в чемпионате Франции.

«Монако» продолжает борьбу за попадание в топ-3 команд Лиги 1, которые сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Перед этим туром монегаски отставали на пять очков от лидера «Лилля», на два очка от занимающего второе место «ПСЖ» и опережали на один балл «Лион». Приехавший к ним в гости «Ренн» тоже был максимально мотивирован, так как находился всего в одном очке от зоны Лиги Европы.

Головин вышел в основе на позиции левого полузащитника. Как обычно в тактической схеме «Монако» Александр имел сложную роль. Когда команда владела мячом, россиянин смещался в центр и освобождал фланг для Каю Энрике. При обороне сразу включался в контрпрессинг, либо садился налево в 4-4-2.

Полузащитнику нашей сборной приходилось постоянно переключаться от Амари Траоре к Эдуарду Камавинге, он давал мощное движение. «Окей, Голо, окой», – подбадривал Александра коуч Ковач.

Головин действительно сыграл на Окей (7,98 балла от Whoscored.com). Сначала россиянин организовал первый гол «Монако». Разогнав контратаку со своей половины поля, Александр выдал шикарную проникающую передачу на ход Виссаму Бен-Йеддеру. Снайпер монегасков убежал один на один и забил свой 20-й мяч в Лиге 1, перекинув вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Благодаря высокому темпу и прессингу «Монако» переигрывал «Ренн». Автором второго гола хозяев на исходе трети матча стал сам Головин. Александр принял передачу приблизительно в 25 метрах от ворот соперника, быстро переложил мяч с ноги на ногу, убрав с пути опытного Стивена НЗонзи, после чего пробил по воротам. Россиянину повезло с рикошетом, и мяч влетел в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер»..

«Царь сделал гол сам». Головин в шаге от первого трофея во Франции Россиянин помог «Монако» выйти в финал Кубка.

«Монако» в целом контролировал игру и после перерыва, хотя с большим акцентом на оборону и удержание победы. Но на 68-й минуте «Ренн» вернул в игру автогол защитника монегасков Акселя Дисаси, который хотел выбить мяч головой за пределы поля, а попал в собственные ворота. Почти сразу после пропущенного гола Ковач поменял Головина. Второй тайм Александр провёл не так ярко, как первый, однако не стоит забывать, что россиян недавно переболел коронавирусом. Вряд ли его физическое состояние на сегодняшний день оптимальное.

Статистика Головина: 37 касаний мяча, один удар, два ключевых паса, 70% точных передач, два отбора и один перехват мяча.

Болельщики в соцсетях оценили выступление россиянина в матче с «Ренном»:

«Головин – фантастический игрок».

«Головин выбирает один из четырёх матчей, в которых он играет как бог».

«Головин окончательно прижился».

«Какой-то большой клуб должен подписать летом Головина. Что за игрок».

«Головин навсегда в моём сердце».

«Эта команда «Монако» такая задница, когда убираешь их нападающих и Головина».

В «Монако» знают: место Головина – среди звёзд:

Монегаски и без Головина сохранили скользкий счёт 2:1. Помогло в том числе удаление защитника «Ренна» Дамьена Да Сильвы, который мог нанести жёстким фолом серьёзную травму Фоде Балло-Туре. Очень важная победа «Монако», ведь «Лион» и «ПСЖ» тоже выиграли свои матчи, а «Лилль» потерял очки.