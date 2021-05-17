«Тедеско для «Спартака» был круче Карреры». Колонка Червиченко

«Спартак» всё-таки вышел в Лигу чемпионов. Бывший президент красно-белых и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко рассуждает о сезоне команды Доменико Тедеско, будущем спартаковцев и экс-гендиректоре клуба Шамиле Газизове.

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Было ожидаемо, что «Спартак» создаст себе проблемы. Не понял, почему «Ахмат» вышел на второй тайм ленивым. Казалось бы, ведёшь 2:0, показывай игру в атаке дальше. А они неуклюже отбивались. Может, устали, может, ещё чего, однако выглядело странновато. Но «Локомотив» сам виноват, что всё так получилось. Если бы они повели в счёте раньше, а «Спартак» уходил на перерыв, зная, что «Локо» выигрывает свой матч, то красно-белые бы занервничали. Это могло помешать «Спартаку» выравнять результат.

Тедеско фартовый. Был в 10 минутах от провала – в начале второго тайма Полярус мог заканчивать игру. Но не в первый раз ему фартит, такой вот он парень. Баловень судьбы. Доменико точно лучше и интереснее Карреры. Безусловно, лучше Кононова. Но это всё равно не тот топ-топ, который нужен «Спартаку», чтобы превосходить «Зенит» в чемпионате. Это был не самый плохой период для клуба, но, как только у Тедеско возникала необходимость менять схему, команда сыпалась. Были позорные матчи, как с «Уфой». Топовый тренер не может допускать такого количества матчей, где команда смотрится ужасно. Расставание с ним – не самый плохой исход. Более важный вопрос – кто придёт. Я слышал про Виторию. Но не всё то, что хорошо в Португалии, обязательно приживается у нас. Да, там все техничные, хорошо подготовлены: и игроки, и тренеры. Многие понимают игру. Однако это не всегда работает в России. Иностранцы не сразу входят в наш ритм. Тот же Мозес: сначала был сам не свой, чуть на лавку не посадили. А сейчас Виктор – главный герой, лучший игрок последних пяти матчей «Спартака».

Можно громко смеяться над тем, что Газизову показали на дверь. Все три его трансфера сработали. Кокорин, хоть со спортивной точки зрения этот трансфер был смешным, принёс клубу прибыль. Урунова привели за миллион, а теперь за него хотят три миллиона.

Если «Спартак» сейчас выкупит Мозеса за 3,5 млн, то это подарок. Если бы мне принадлежал трансфер Мозеса, я бы меньше 20 млн за него не просил со «Спартака».

Получается, что Газизов нигде не накосячил, а ему его заработанные деньги не хотят отдавать. Некрасиво.

Прочитал бравурное заявление Федуна про его надежды выступить в Лиге чемпионов лучше, чем остальные наши клубы. Только посмеялся и поулыбался. Они потанцевали в прошлый раз, прощаясь с Тедеско, и чуть было сегодня не пристроились. Нет вообще уверенности, что «Спартак» пройдёт квалификацию. Да, они дико фартовая команда. Но за счёт чего «Спартак» собирается обыгрывать условный «Монако» или ту же «Бенфику»? На месте руководства я бы пока помалкивал по части того, какие все великолепные.

До свидания, «Спартак» имени Тедеско. Ты был не идеальный, но эмоциональный Репортаж из Грозного, где команду Доменико заставили психовать.

Если говорить по сезону в целом, то нам ещё есть куда падать. Не худший чемпионат. «Зенит» дотянул концовку на классе. Судейские скандалы были, но «Зенит» точно не первый среди них. Из тех, кому помогали судьи, на первом месте «Локомотив», потом «Спартак». Красно-белые больше всех кричали и в итоге грамотно использовали это для себя. Даже в Грозном: Ларссон на 43-й минуте сфолил на красную, когда влетел двумя ногами в соперника. Соболев мерзко толкал игрока «Ахмата», тоже ноль реакции.

«Спартак» так судят, потому что они проложили себе такую дорогу. А «Ростов», который от судей пострадал больше, арбитры продолжили долбить.

Подход к пострадавшим у них разный. Если бы Ларссона сегодня удалили, мы бы ещё месяц слушали визги про это решение.

Не могу согласиться с тем, что это один из худших сезонов. Другое дело, что некоторые решения вызывают вопросы: например, отменить стыковые матчи. Зачем было их отменять? Играли бы следующие по местам в таблице ФНЛ. В Англии точно поступили бы так. Это совершенно непонятно.