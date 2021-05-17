ЦСКА не вышел в еврокубки впервые с 2000 года. Каким был мир тогда

В последнем туре РПЛ решалось многое: кто-то боролся за Лигу чемпионов, а кто-то — за право остаться в Премьер-Лиге. ЦСКА имел шансы пробиться в Лигу конференций — новый еврокубковый турнир под эгидой УЕФА. Для этого армейцам нужно было побеждать «Динамо», но с задачей они не справились (2:3).

По итогам сезона ЦСКА довольствовался только шестым местом и в еврокубки не попал. Такого с армейцами не случалось очень давно — 21 год. Вспоминаем, каким был мир и футбол в 2000 году, когда ЦСКА в прошлый раз пролетел мимо Европы.

«Спартак» стал чемпионом, в ЦСКА не было ни Газзаева, ни Гинера

В сезоне-2000 армейцы заняли восьмое место. От шестой строчки, дававшей право участвовать в Кубке УЕФА, они отстали на 8 очков. Чемпионом тогда стал «Спартак», вторая путёвка в Лигу чемпионов досталась «Локомотиву».

Интересно, что в аккурат после того сезона — в феврале 2001 года — Евгений Гинер купил ЦСКА у чеченского предпринимателя Шахруди Дадаханова. С тех пор в армейском клубе начался подъём: уже через год красно-синие заняли второе место, а в сезоне-2003 взяли чемпионство.

В 2000 году ЦСКА возглавлял сначала Олег Долматов, а затем, практически до последних дней жизни, Павел Садырин. Практически одновременно с приходом в клуб Гинера главным тренером команды стал Валерий Газзаев. Под его руководством ЦСКА трижды становился чемпионом России и ещё четыре раза брал Кубок страны. Однако главный трофей эпохи Газзаева и Гинера — всё-таки Кубок УЕФА сезона-2004/2005.

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, выигравшие в 2005 году Кубок УЕФА Прошло уже 15 лет со дня победы над «Спортингом».

«Золотой мяч» взял Луиш Фигу, в Италии чемпионом был «Лацио»

Лучшим футболистом мира в 2000 году стал Луиш Фигу. Летом того же года португалец перешёл из «Барселоны» в «Реал» — этот трансфер до сих пор считается одним из самых скандальных в истории футбола.

Переход Фигу из «Барселоны» в «Реал» потряс футбол. Луиш сменил клуб не только из-за денег Самый скандальный трансфер десятилетия.

Серию А покорил «Лацио» — с Михайловичем, Симеоне, Вероном, Недведом и Нестой в составе. А в Испании золото неожиданно взял «Депортиво», который за год до этого занял лишь шестое место.

Победителем чемпионата Европы, проходившего летом 2000 года, стала сборная Франции. В финале Зидан и компания обыграли итальянцев со счётом 2:1. Решающий гол в дополнительное время забил Давид Трезеге. Тот мяч стал последним в своём роде — через четыре года правило «золотого гола» отменили.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале UEFA.

Путин заходил на первый президентский срок, закончилась Вторая чеченская война

В марте 2000 года Владимир Путин впервые был избран президентом России. На выборах он набрал 53% голосов, опередив Геннадия Зюганова (29%).

В апреле того же года закончилась Вторая чеченская война. Точнее, активная её фаза: территорию Чечни покинула часть федеральных войск, но стычки с боевиками и теракты продолжались ещё несколько лет.

Бритни Спирс выпустила сингл «Oops!… I Did It Again»

В 2000 году засияла звезда Бритни Спирс. Её альбом «Oops!… I Did It Again» становился платиновым десять раз. За одноимённый сингл Спирс номинировали на премию «Грэмми», но награда досталась Кристине Агилере.

Также в 2000 году группа Linkin Park выпустила альбом «Hybrid Theory», где сразу несколько треков стали хитами («In The End», «Crawling»).

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале группы Linkin Park.

Начало 2000-х ознаменовалось развитием игровой индустрии. В свет вышли такие игры, как «The Sims», «Корсары», «Tony Hawk's Pro Skater», «Hitman: Codename 47» и «Counter-Strike».

ЦСКА не выходил в еврокубки так давно, что мир изменился практически до неузнаваемости. 21 год — слишком большой срок. Но каждая серия рано или поздно должна закончиться.