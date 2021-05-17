Главные цифры РПЛ сезона-2020/2021. «Зенит» и Дзюба – лучшие!

Второй год подряд мы собираем главные цифры РПЛ за сезон. В прошлом году «Зенит» оказался лучшим почти по всем отобранным показателям (вплоть до минимального по чемпионату количеству жёлтых карточек), в этом – тоже.

Собрали главные цифры сезона-2019/2020 в РПЛ: удары, пасы, обводки, сейвы «Зенит», «Зенит», «Зенит»…

«Зенит» лучший по разнице мячей, «Тамбов» – худший

– Чемпион забил больше всех мячей в лиге (76) и меньше всех – пропустил (26). Такой разницы и близко нет ни у кого: ближайший лучший к «Зениту» показатель – у «Спартака».

– «Ротор» и «Тамбов» показали наихудший результат за последние годы – команды закончили сезон с разницей "-37" и "-46" соответственно.

– В целом в этом сезоне команды меньше пропускали и чаще забивали: отрицательную разницу показали семь клубов, тогда как в прошлом году – десять.

«Зенит» лучший по реализации ударов

А вот по точности ударов петербуржский клуб на 0,1% обошёл «Сочи».

Дзюба – лучший бомбардир

До последнего тура с 19 мячами в активе на первом месте шёл Сердар Азмун, но в матче с «Тамбовом» Артём Дзюба оформил покер – и забрал награду лучшего бомбардира. В прошлом году одноклубники тоже были в тройке лучших: иранец – на первом месте, а россиянин – на втором.

Третье место занял Джордан Ларссон, забивший 15 мячей в 29 матчах. В прошлом году столько же настрелял Евгений Луценко, но в 28 играх.

Дзюба – лучший по системе «гол+пас»

Тройка та же, что и в гонке бомбардиров. Если сравнивать с прошлым годом, то на первом месте также был Дзюба (17+12), на втором – Азмун (17+7). Места Николы Влашича и Эльдора Шомуродова в пятёрке в этом сезоне заняли Кристиан Нобоа и Александр Соболев.

Дзюба – лучший по точности ударов

62,7%! А в прошлом году его не было даже в пятёрке – лидировал Азмун с 43%, на втором месте был Влашич с 40%, на третьем — Чалов (38%).

Больше всего пасов сделал Дуглас Сантос (1958, точность 85%). По количеству обводок лидирует Хвича Кварацхелия: всего 301 удачных — 53%, в среднем за матч – 13.

Лантратов и Акинфеев – лучшие по показателю отражённых ударов

Вратарь «Химок» потащил 127 ударов из 166, голкипер ЦСКА – 103 из 134.

По количеству сухих матчей лидируют Гильерме (14), Сергей Песьяков (11) и Илья Лантратов (11).

Жёлтых больше всего у «Ахмата», меньше всего – у «Зенита»

Грозненский клуб собрал 96 жёлтых, петербуржский – 49. Красных карточек больше всего получил ЦСКА.

Статистические данные приведены с сайта InStat.