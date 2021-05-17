«Вы не считали нас людьми!» За что игроки «Уфы» разнесли Рахимова?

Большую часть сезона «Уфа» болталась в зоне вылета. Клуб дважды менял главного тренера: начинал чемпионат Вадим Евсеев, продолжал Рашид Рахимов, а заканчивал уже Алексей Стукалов.

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Под руководством последнего «Уфа» всё-таки спаслась, заняв 13-е место в РПЛ. А едва чемпионат завершился, как СМИ растиражировали жёсткие комментарии футболистов о Рахимове.

Пожалуй, эмоциональнее всех высказался Алексей Никитин. Защитник, выступающий за башкирский клуб на протяжении шести лет, рассказал об отношении Рахимова к своим же футболистам.

Алексей Никитин защитник «Уфы» «Ты начинаешь верить в себя, когда люди, которые с тобой работают — руководитель, тренер — они тебе говорят: «Я в тебя верю, у тебя есть способности, ты можешь играть». Когда господин Рахимов говорит всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги, что из нас никого нет футболистов… В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он рассказывал, что ему не дают футболистов, и с этой командой он вылетит. Ну, теперь пусть работает на «Матч ТВ» экспертом. Я надеюсь, он меня услышит и ответит. Вся команда «впишется» за мои слова. Сейчас в раздевалке была радость — и ненависть к вам [Рахимову]. За то, как вы нас тренировали, и то, что вы не считали нас людьми».

Видео можно найти на странице футбольного агента Алексея Сафонова в «Инстаграме».

Слова Никитина подтверждает и вице-капитан «Уфы» Александр Беленов. «При Рахимове не было команды, — сказал он новостному порталу gorobzor.ru. — У нас были проблемы: он не уважал футболистов, он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам же сюда привёз».

По утверждению Беленова, некоторые футболисты просились в дубль — лишь бы не работать с Рахимовым. Кто-то вообще хотел уйти из клуба. «Команда разваливалась. А «Уфа» славится тем, что это семья, мы все друг друга поддерживаем. Когда за 15 туров мы набираем два очка — мне даже на улицу было стыдно выходить за хлебом», — добавил напоследок Беленов.

Одним из тех, кто покинул «Уфу» зимой, стал молдавский хавбек Кэтэлин Карп. Уже будучи игроком «Тамбова», он бурно отреагировал на отставку Рахимова. Когда уфимский клуб в своём «инстаграме» объявил об уходе главного тренера, Карп оставил комментарий, где были эмодзи с аплодисментами и клоуном.

К моменту отставки Рахимова «Уфа» занимала 15-е, предпоследнее место в РПЛ. При нём команда проиграла 10 из 17 матчей. Для сравнения: в оставшихся шести матчах «Уфа» под руководством Алексея Стукалова набрала 11 очков, а проиграла всего раз — «Сочи» (2:3). Причём поражение получилось довольно обидным: уступая в счёте 0:2, игроки совершили камбэк, но пропустили от Нобоа с пенальти уже в добавленное время. «Уфа» обыграла «Ахмат», «Спартак» (обоих — по 3:0), а также сыграла вничью с ЦСКА (1:1) и «Зенитом» (0:0). В последнем туре башкирский клуб выиграл у «Арсенала» (2:1).

«Сговор? А как вы сами думаете?» В нашем футболе новый скандал из-за переноса матча «Уфы» Игра с «Арсеналом» началась позже из-за жары. Команды уже знали результат матча своего конкурента — «Ротора».

Говоря о спасении «Уфы» и сохранении прописки в РПЛ, Александр Беленов считает назначение Стукалова ключевым фактором успеха. «Он пришел, и мы начали играть по-другому. Из каждого футболиста он старался вытянуть какие-то лучшие качества, поэтому и такой результат», — объясняет Беленов.

Мы попытались связаться с Рашидом Рахимовым для прояснения ситуации, но безуспешно. Судя по автоответчику, он уехал — скорее всего, в Австрию, где у него живёт семья. Там Рахимов играл семь лет и начинал тренерскую карьеру.