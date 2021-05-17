«Это были ужасные сутки…» Дзюба впервые подробно рассказал о скандальном видео

Артём Дзюба не так часто даёт большие интервью. Тем более, после завоевания чемпионства и перед поездкой на чемпионат Европы. Но в этот раз Артём сделал исключение и в течение двух часов отвечал на вопросы для YouTube-канала «Грустная передача о футболе». Мы выбрали самое яркое из этой беседы.

О матчах «Зенита» с «Сочи»

— Если честно, меня это так бесит и оскорбляет. Это настолько тупо… Мы шли с Соболевым, подкалывали друг друга, хи-хи ха-ха. И он говорит: «Да вам «Сочи» отдают». И шёл Заба (Антон Заболотный. — Прим. «Чемпионата»). Я говорю: «Заба, объясни человеку из прекрасного клуба, что если тебя убирают, то тебе, наоборот, хочется доказать». Поворачивается Заба и откровенно говорит: «Для меня это два самых важных матча в сезоне». Всё! Так у любого человека, которого убирают из какой-то команды. Ему хочется доказать! И глупо это не понимать. Играли с «Сочи» и проигрывали им 0:1. Ничего не предвещало поражение, мы действительно лучше играли первый тайм. Но при 0:1 реально закрадывалась мысль: «Ну как их вскрыть?» И тут гениальная подача Ракицкого, Сердар выпрыгивает — 1:1.

Главные цифры РПЛ сезона-2020/2021. «Зенит» и Дзюба – лучшие! Минимум текста – максимум наглядной инфографики.

Об интимном видео

— В какой момент я понял, что видео уже в интернете? Сразу же, как появилось. Мне сразу начали писать все мои знакомые и близкие. Очень много людей отреагировали – как помочь? Меня предупреждали, что есть ситуация, что, мол, будут всякие на тебя… Но я не придавал значения – типа кто я и что я? Не такого полёта птица. Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер.



Это же самая залайканная в комментариях тема — шутка про руки? Это да, стабильно. Я, честно говоря, иногда захожу на Sports.ru посмотреть, на «Чемпионате» иногда сижу. На самом деле, там очень много негатива. Но находятся иногда… Бриллианты? Да. Когда смешно про меня, я могу до слёз смеяться и хлопать: «Ну, это было гениально».



Не хотел ли подойти к Семаку и сказать: «Богданыч, я сегодня играть не буду»? Нет. Для меня это позор. Я для себя решил и ругал кого-то. Проигрываешь, что-то не проходит – тебя могут поменять, потому что ты возишь говно. Для меня это было бы побегом и предательством команды. Я прекрасно понимал, что нет Сердара и Себы. Для меня сдаться – это позор был бы. Я понимал, если мы обкакаемся, то прилетит, наверное, мне – ну и пусть будет так.



Прилетело от «Виража»? Откровенно говоря, да. А когда подошли несколько ребят и пожали руку, особенно молодые, они меня признали. Тогда поседел чуть-чуть, да. Пока я ехал до дома, у меня было минут пять – пожалел немножко себя, всплакнул, не мог в себе это держать. Говорят, почему женщины живут дольше, чем мы – они чуть эмоций выдали, поплакали, а мы всё в себе держим.



Я тогда не мог сдержаться – у меня были ужасные сутки. Всю ночь писали. Я блокирую комментарии, закрыл их, понимая, что будет эта грязь. Было ужасно. Потом начали ещё, что чуть ли не я это выложил – ну это вообще. Надо быть дебилом. Видео на сеновале? Ну это уже был лёгкий троллинг. Ситуация эта у меня не болезненная. Но сначала я охренел. Первую неделю, дней десять тяжело было. Неприятно. Деньги вымогали перед этим? Давайте не будем об этом. Меня попросили определённые люди, чтобы меньше этого касалось.



Это видео двухлетней давности, год или два, что-то такое. Я отдал телефон специальным людям, чтобы всё почистили, убрали, чтобы ничего не было. Не надо такие вещи хранить.

Об эмоциональном матче против «Краснодара» и трагедии Сутормина

— Мне же свистели фанаты. Какой бы у вас игрок ни был, вы болеете за клуб «Зенит». И Дзюба не ассоциируется с этим клубом. Без Дзюбы «Зенит» существовал, существует и будет существовать. Но просто когда я разбегаюсь бить на домашней арене, и мы проигрываем 0:1… Дело не во мне. Если бы свистели другому, я бы точно так же обалдел бы. Для меня это какое-то предательство было. Я разбегаюсь – и такой гул. Впервые в жизни у меня было: «Да пошли вы все» – и я реально так ударил.

Фото: РИА Новости

В перерыве меня покорил Мага Оздоев. Он встал и взял на себя лидерство: «Давай-давай, парни. Давай, Дзюба. Парни, давайте за Дзюбу». Я был в шоке. Понимаю, что он заводит, все парни ко мне подходят, начинают поддерживать. Самое сложное в футболе и жизни – переломить момент. Для меня было очень значимо, что Слуцкий позвонил и сказал: «Я тебя ещё больше зауважал, потому что после пенальти и такого ужасного первого тайма люди не возвращаются».



Я думал тогда, что только у меня проблемы. Мы же все слегка эгоисты: «Только у меня такие проблемы. Господи, за что же мне это такое». И в этот миг Сутормин начинает плакать. Просто падает и рыдает. Для меня самое страшное – потерять родителей. У меня недавно папа заболел ковидом, 75% лёгких было поражено. Чуть его не стало.



И тут я понимаю и говорю: «Лёха, что случилось?» Он не говорит, я его уже так: «Что случилось!» И он говорит про эту ситуацию. Я просто понимаю, насколько мелочная и жалкая вся моя эта борьба. Понимаю, какой же он умничка: вышел, забил.

О краже денег у Быстрова

— То тридцатка, то ещё сколько-то – я уже не помню. По-моему, 20 тысяч. Двадцаточка ушла, да. Там ещё лежало несколько миллионов, но я решил так, по двадцаточке. Думал: за год набью.

Быстров забыл об этой ситуации? Если он не хочет вспоминать, чего я буду? Просто был период, год или два, я ему руки не жал, в каких-то играх даже охотился за ним. Но потом понял: ай, прошло и прошло.

Была ли это постановка, чтобы выбить меня из клуба? Я точно знаю – чтобы выбить меня из «Спартака», да. Откровенно говоря, они же все камеры там проверили, как я им и говорил. Как бы я туда попал? Как Бэтмен – через окно? Дэдпул не умеет испаряться.

Кстати, я тогда не так хорош был, только ходить научился, но всё равно это прям грязно. То, что меня выбивали – это точно, понятно было. Тогда так вычищали людей. Но я этой ситуации благодарен. Иначе я, может, до сих пор сидел бы на скамейке и считался «золотым запасом».

О лучшем тренере России

— Я считаю, что в совокупности всего Слуцкий сейчас номер один в России как специалист. Номер один. Я думаю, это так. Если брать именно в совокупности.



Слуцкий с ЦСКА выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, где проиграл праймовому «Интеру» — два раза по 0:1, в борьбе. Это тоже огромный показатель. Я беру всё вместе. ЦСКА побеждал и в чемпионате, и достойно играл в еврокубках.

О том, как переболел коронавирусом

— У меня есть антитела. Это был самый легендарный пропуск сборов. Я был уверен, что не заболею, но когда заболел, сразу сказал, что это было легендарно. Даже Лунёв мне набрал и говорит: «Это самый лучший момент. Ты пропускаешь самый ужасный сбор». Приезжаешь на второй сбор и догоняешь всех — это было великолепно.

О желании поиграть в Европе и завершении карьеры

— Мотивация играть не пропадает. Следующий год будет очень насыщенным. Столетие «Спартака». Побеждать никогда не устаёшь. Это глупо, когда говорят, что мотивация пропала, наелся. Это невозможно. Когда я такое слышу, для меня это шок. Европу 100% хочется попробовать. Хотелось раньше, а сейчас – чего уже гадать. Подождите, а Беларусь считается? Я могу, конечно, какую-нибудь такую лигу разорвать лет в 38.

Но на самом деле – уже нет. У меня ещё год контракта. Плюс один, который будет продлеваться уже по обоюдному согласию. Мне сейчас 32 года. В 35-36 я, наверное, перестану мучить петербургских любителей футбола.

О победе над «Спартаком» в Санкт-Петербурге и симуляциях

— Мы прекрасно понимали, что додавим «Спартак». Это был вопрос времени. Игра шла в одну калитку. Они ничего не создавали — уже даже Кутепов нападающим вышел. И когда Ярик Ракицкий забил на 73-й минуте, я подумал: «Ну наконец-то!» Потому что это было бы уже какое-то невезение.

Что ещё бесило, особенно в этом матче, так это то, какие же они симулянты! Ну, реально. Это правда. Да, Тедеско даёт им энергию, у них вся скамейка кричит, даже массажисты выбегают и что-то визжат. Я понимаю, что Тедеско их там всех накачивает. Для нас в России это, наверное, немножко показуха, это определённое шоу. Но когда в игре они от любого дуновения ветра падают, кричат и визжат… В какой-то момент мы уже просто устали от этого.



Соболев… Как он падает – это отдельный вид искусства. А Жиго меня просто покорил, когда взял мою руку и ударил ей сам себя. Я стою и думаю: «Так, стоп, VAR же есть. Значит, меня точно не удалят». Рефери говорит мне: «Я всё вижу, я в шоке». А если б не было VAR, и он себя до крови ударил… Мне бы потом игр пять дисквалификации ещё дали.

Дзюба — лучший бомбардир в истории РПЛ! Но ещё не всего чемпионата России Уйдя досрочно в отпуск, Азмун упустил приз топ-снайпера сезона.

О провале в прошлой Лиге чемпионов и шансах в следующей

— С первой игры было понятно, что Лига чемпионов для нас не задалась. В той же первой игре с «Брюгге» мы изначально планировали играть чуть ли не вторым номером. Как только пропустили гол, психанули, шашки наголо, полетели. Забили, Ловрен сравнял, ещё Дриусси, помните, бил с пяти метров – выше ещё было. Мы их там гасили-гасили и такой нелепый гол пропустили. За это футбол и наказывает. «Зенит» должен дома играть с позиции силы, особенно если это не «Манчестер Сити». «Барселона»? С нынешней, мне кажется, можно играть. «Манчестер Сити», «Бавария» – там всё понятно: можно сразу два вратаря – Кержаков, Лунёв, – и все остальные – защитники. А мы, вся атака, будем на скамейке хлопать и кричать: «Держитесь! Держать строй!» Мы это прекрасно понимаем. Но с условными другими мы, конечно же, должны дома играть с позиции силы.

Фото: РИА Новости

Остальные матчи Лиги чемпионов – нелепые 1:2 с «Брюгге», где много игроков не было. Я в Брюгге не поехал – там вообще 0:3, пробили дно. Болезненно было, но хоть молодые поиграли.



«Зенит» должен бороться до последнего тура за выход из группы. При этом мы все прекрасно понимаем – «Лацио» и «Боруссия» круче нас. Мы же с «Лацио» дома сыграли 1:1. Причём играли с позиции силы. Был провальный матч в Дортмунде, а домашка была хорошая. Но на таком большом уровне что-то одно выпадает – тогда рвётся.



Ребята говорили, что Холанд не произвёл такого впечатления – он прекрасно бежит, но чего-то такого против нас он не сделал, а на вторую игру не приехал. Понятно, что это топ-форвард, мы его ещё молодым помним по «Мольде». Мы привыкли играть первым номером, и нам очень тяжело играть вторым номером, перестраиваться. Как только выпадают один-два игрока – тяжело. Как бы мы ни говорили бравадно…

«Это Дэдпул, он умеет всё!» Дзюба явился на награждение в образе супергероя Как «Зенит» праздновал третье чемпионство подряд.

О том, в каком спорте хотел бы себя попробовать, и где не любит играть

— Вообще я всегда думал, что, если бы можно было прожить несколько жизней, я бы хотел быть и бойцом UFC, и биатлонистом. В плавании хотел бы себя попробовать, да и в хоккее. Я бы все виды спорта хотел попробовать. Ну, баскетбол, наверное, нет. Остановимся на хоккее, теннисе и UFC.



Не нравится играть против «Ахмата» в гостях. В Грозном какая-то такая атмосфера – угнетает. Просто угнетает сама по себе… Враждебно настроены. Раньше, ещё когда в микрофон кричали, – они заводятся моментально. Тяжело нам там матчи всегда даются. Бывает такое, что какой-то неудобный соперник.