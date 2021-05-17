Тедеско — супергерой «Спартака». Но всеобщая любовь к нему — большая проблема клуба

Об уходе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско было сказано много слов. Сегодня прощальные слова произнёс он сам. Получилось по-доброму и душевно: немец восхищался командой (пророчил ей чемпионство в следующем году), хвалил Россию (советовал иностранцам приехать к нам, прежде чем критиковать) и снова произнёс речь, которую разобрали на цитаты:

«После увольнения из «Шальке» я решил не впускать никакой клуб в своё сердце, но я не справился. «Спартак» и Россия в нём навсегда».



Тедеско вообще всегда (по крайне мере в России) умел и до сих пор умеет подбирать хорошие выражения. Его речь началась с благодарностей всем: от Салиховой и Цорна до Зобнина и персонала клуба. На острые вопросы про ветеранов, называющих его «кузнечиком», он тоже реагировал спокойно: заявил, что тренеров «Спартака» всегда будут критиковать, что ветераны имеют на это право. И ещё раз напомнил о популярности клуба: «Пару недель назад я видел матч «Сочи» и «Краснодара», и каждое пятое слово было про «Спартак». Все говорят о нём. Мне это нравится, о других играх просто не говорят. А если тебе это не нравится, то лучше тут тренером даже не работать».

«Спартак» находился в шаге от провала. Спасли могучий характер и Мозес Тедеско всё-таки вывел красно-белых в Лигу чемпионов, хотя это было очень сложно.

Тедеско хвалил команду так, что придраться было особо не к чему – сказал, что достиг со «Спартаком» лучшего результата с 2012 года (не считая чемпионства), а если бы не провал российских клубов в еврокубках (и падение в рейтинге) «Спартак» бы уже точно гарантировал себе место в групповом этапе ЛЧ. И вот как спорить с такими фактами, даже если очень захотеть? Особенно после признания тренера, что он боялся вылета в ФНЛ в прошлом году.



Да, игра «Спартака» была неидеальной, несмотря на почти максимальный результат в нынешнем сезоне. Эта тема могла стать неудобной для тренера, но вышел из ситуации он ещё достойнее – просто признал, что команда побеждала не за счёт его «тактического гения»:



– Почему вы конкретно упростили футбол весной — команда перестала разыгрывать коротко под прессингом, стало много длинных передач и передач напрямую в зону? Вы отчаялись строить комбинационный футбол или это вредило результату?

– Всё просто: я хотел выигрывать матчи. На протяжении двух лет мы играли разнообразно: и короткими, и длинными передачами, и с прессингом, и без. Надо рассматривать соперников, важно, каких игроков ты можешь выпустить на поле. Плюс важны и обстоятельства – вчера мы играли в +32.

– Вы быстро свернули эксперимент с 4-4-2. Чего не хватило?

– Неудачи с ней мы не потерпели. Кубковый матч с «Динамо» был отличный – это видно, если провести глубокий анализ. Потом мы плохо играли с «Рубином», проанализировали ситуацию. До сих пор считаю, у «Спартака» есть игроки и потенциал для этой схемы. Она может сделать команду более гибкой тактически. Мне нравится экспериментировать с тактикой, анализировать соперника до последней детали. Но, поверьте, не это привело нас ко второму месту. Я бы мог сказать, что это благодаря мне и моей тактике, но футбол намного проще. Иногда мы слишком его усложняем. Прежде всего нужна атмосфера, игроки должны быть свободными. Конечно, тактика нужна: пара моментов в атаке и обороне. Но всё остальное – это интенсивность, голод игроков и их индивидуальные качества. Вы видели гол Мозеса «Ахмату»? Если бы вы сказали мне, что это про тактику, я бы ответил: «Какого чёрта?» Да, я говорил Зобнину подавать на дальнюю штангу, но это Мозес так пробил после борьбы Соболева. Этот гол был забит не благодаря тактике.

Не плачьте по Тедеско. Чтобы брать титулы, нужен совсем другой «Спартак» Доменико – спасибо за неравнодушие и самоотдачу, но он так и не создал команду, которой можно было бы гордиться.

Когда мы играли с «Локомотивом», то должны были выиграть 1:0 или 2:0, – продолжал тренер, – но на перерыв уходили при 0:2 и с красной карточкой. Во втором тайме вдесятером мы играли 4-4-1. И скажите, это был отличный тайм или нет? Мы должны были забивать всего один гол, и тогда мы не переживали бы по поводу вчерашнего матча и турнирных раскладов.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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После официальной части пресс-конференции началась часть неформальная: представители болельщиков дарили Тедеско подарки, журналисты уточняли какие-то детали из уже сказанного тренером ранее. На фасаде стадиона, где и проходило мероприятие, вывели фотографии Тедеско с благодарностями тренеру. А ещё неделю назад прекрасно попрощались с тренером после игры с «Химками» – даже Леонид Федун тогда признал, что клуб наконец-то «провожает тренера так, как положено». В истории с Тедеско вообще всё получилось, как положено: своими эмоциями и прямолинейностью он влюбил в себя фанатов (ему посвятили сразу несколько перформансов, хотя никаких титулов с клубом он не брал), клуб всегда вставал на защиту тренера в спорных ситуациях (например, после конфликта в Сочи), и в итоге, несмотря на не самую яркую игру, «Спартак» пробился в квалификацию ЛЧ. Праздник для болельщиков, уважение Тедеско и куча эмоций от игроков – отличное завершение сложного сезона для «Спартака».

До свидания, «Спартак» имени Тедеско. Ты был не идеальный, но эмоциональный Репортаж из Грозного, где команду Доменико заставили психовать.

Прекрасная нота, чтобы закончить на ней текст, ещё раз сказать Тедеско «спасибо» и ждать нового тренера. Но вся ирония в том, что такой почти идеальный (до идеального не хватило девяти очков) период Тедеско может сулить «Спартаку» проблемы в будущем. Тедеско объединил вокруг себя команду, фанатов и руководство клуба. А получится ли так у нового тренера, которым должен стать португалец Руй Витория? Болельщикам «Спартака» угодить сложно (несколько матчей с невнятной игрой – и на тренера тут же польётся критика), ветераны клуба тоже вряд ли примут иностранца как родного и будут искать удачный случай, чтобы тренера раскритиковать. А тут ещё и вероятная перестройка (команды Витории не играли по схеме в три центральных защитника), и сложнейший отбор в группу Лиги чемпионов, где возможный провал станет первым сильным ударом по репутации тренера. Да, команда должна остаться прежней (больших изменений состава клуб не планирует), но будут ли футболисты такими же эмоциональными и голодными, как при Тедеско?



У человеческой природы есть какие-то свои закономерности. Если ты сильно в кого-то поверил и даже полюбил, тебе сложно принять потерю этого человека. Вспомните, когда в детстве у вас ломалась любимая игрушка, покупка новой, гораздо более навороченной, первое время не приносила радости. А если в ней ещё и что-то заедало… «Спартак» уже проходил стадию прощания с героем – после ухода Массимо Карреры ничего, кроме злости, фанаты не испытывали. Да, на то были разные причины, но разве болельщики поддержали Рауля Рианчо, когда тот временно возглавил команду? Поддержали Олега Кононова? Нет, тогда им не нравилось абсолютно ничего – от пиджака главного тренера до игры команды (которая действительно заслуживала критику).

«Тедеско для «Спартака» был круче Карреры». Колонка Червиченко Бывший президент красно-белых подводит итоги сезона для «Спартака».

Похожую историю прошли и в «Локомотиве» – после ухода Юрия Сёмина никто не поддерживал Марко Николича, к нему тоже пытались как-то подлезть и докопаться. А когда тебе кто-то не нравится, докопаться можно до каждой мелочи. С Николичем вот не получилось – результат есть. Но и «Локомотиву» по уровню давления далеко до «Спартака».

Руй Витория или любой другой новый тренер «Спартака» приходит в клуб в очень непростой период. Это не тот момент, когда фанаты кричат: «Дайте хоть кого-нибудь, хуже уже не будет!» Всё наоборот. Тедеско здесь любили, для «Спартака» он – супергерой, а расставание с ним вышло просто идеальным. Но результата от нового специалиста потребуют тут же – сначала проход в Лигу чемпионов (заявление Федуна про более успешную кампанию, чем у других российских клубов, все уже видели?), потом и чемпионат (где «позарез нужно выиграть чемпионство на столетие»). Шаг влево или вправо – расстрел. На фоне обожаемого всеми Тедеско любой провал нового тренера будет восприниматься больнее и обсуждаться больше. Найти человека, способного сразу дать результат, человека, способного влюбить в себя толпу не меньше, чем Тедеско – это уже проблема. А если у этого человека ещё и не пойдёт – проблем станет только больше.



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Прощаясь с журналистами, Тедеско попросил об одной вещи: дать время и шанс новому тренеру, хотя бы «чуть-чуть». Кажется, что это обращение адресовано не только СМИ. Оно для всех, кому «Спартак» небезразличен.