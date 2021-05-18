Поздравить тренера пришли Семаки, Савин и «Рубин» практически в полном составе.

Слуцкий мощно отметил юбилей. Плясал с Дзюбой и Дзагоевым под «Руки Вверх!», пел «КиШ»

Леонид Слуцкий ярко отметил юбилей. 50 лет главному тренеру «Рубина» исполнилось ещё две недели назад, но сезон РПЛ был в самом разгаре, и празднование перенесли. Прошедшей ночью наверстали!

День рождения Слуцкого отмечали в столичном клубе Soho. Вели мероприятие юмористы Александр Гудков и Екатерина Варнава, причём делали они это в футболках «Рубина», «Крыльев Советов», «Витесса» и «Халл Сити» — клубов, в которых практиковал Леонид Викторович (в случае с «Рубином» — работает до сих пор).

Екатерина Варнава, Денис Макаров и Александр Гудков

На юбилее Слуцкого собралось множество футболистов, с которыми он работал, и коллег по «цеху». Хватало и других людей из мира футбола — например, был известный комментатор Константин Генич.

Константин Генич

Артём Дзюба не только сплясал, но и (немного) спел дуэтом с виновником торжества.

Под «Руки Вверх!», кажется, танцевал весь зал.

«Руки Вверх!»

Леонид Викторович спел и сольно — песню группы «Король и Шут» под названием «Прыгну со скалы».

Также на юбилее Слуцкого выступал Леонид Агутин, чьё творчество главный тренер «Рубина» очень любит.

Заехал поздравить Слуцкого и Евгений Савин, с которым юбиляр работал в «Крыльях Советов».

В качестве подарка футболисты «Рубина» сняли для Слуцкого видеопоздравление, где спели «Старые песни для главного».

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита», отметила семейную атмосферу, которую в «Рубине» создал Слуцкий.

На юбилее Слуцкого довольно неожиданно оказался и стендап-комик Иван Усович.

Денис Макаров и Иван Усович

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В завершении вечера был праздничный фейерверк, а «Рубин» практически в полном составе исполнил со своим главным песню «Life Is Life». Под неё же казанцы праздновали в раздевалке выход в еврокубки. Прогресс «Рубина» в этом сезоне — пожалуй, лучший подарок для тренера Слуцкого.