10 главных героев сезона-2020/2021 в России. От Заремы до Дзюбы

Подводя итоги сезона-2020/2021, «Чемпионат» составил свою десятку главных героев футбольной России. Благодаря им за нашим футболом было как минимум нескучно наблюдать.
Артём Дзюба: стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ
Капитан «Зенита» и сборной России ответил многочисленным хейтерам игрой. Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ — причём не только по итогам сезона-2020/2021, но и за всю историю турнира. Артём продолжает разрывать как на футбольном поле, так и в поле информационном. Можно по-разному относиться к Дзюбе, но как яркий, незаурядный персонаж он однозначно подогревает интерес к РПЛ.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сергей Семак: третий раз подряд выиграл РПЛ
Несмотря на критику в свой адрес, Семак даёт результат. Третье чемпионство подряд говорит само за себя. Ранее такое удавалось лишь Олегу Романцеву. Тренер Семак уже вписал своё имя в историю. Осталось выйти с «Зенитом» в плей-офф Лиги чемпионов — тогда вопросов к нему ни у кого не останется.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Марко Николич: с первого захода взял трофей в России
Назначение Марко главным тренером «Локомотива» совпало с болезненным уходом из клуба его легенды — Юрия Сёмина. Но сербу удалось практически невозможное — расположить к себе фанатов, которые изначально были настроены к нему враждебно. Николич показал удивительный результат весной, одержав 11 побед подряд, и с первого захода взял трофей — Кубок России. Совсем немного не хватило Николичу для того, чтобы вывести железнодорожников в Лигу чемпионов. Сегодня болельщики «Локо» вспоминают о Сёмине куда реже, чем год назад.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Доменико Тедеско: вернул «Спартак» в ЛЧ
Тедеско бесил многих своей эмоциональностью и нежеланием мириться с реалиями российского футбола. Однако нельзя не признать, что Доменико — топ. Он выжал из «Спартака» максимум и вывел команду в Лигу чемпионов. При нём раскрылись многие игроки (в частности, Соболев и Ларссон). За те полтора года, что Тедеско провёл в России, он неплохо выучил русский язык. Доменико ушёл на пике, и болельщики «Спартака» наверняка будут вспоминать его исключительно добрым словом.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ведран Чорлука: сплотил «Локо» в переходный период
За девять лет Чарли стал для «Локо» больше чем капитаном. Он создавал атмосферу в раздевалке и был настоящим лидером команды, её вожаком. На поле Чорлука редко ошибался и стабильно подтверждал статус настоящего профессионала. Ведран уходит из «Локомотива» с чувством выполненного долга, имея за плечами 242 матча (лучший показатель в истории клуба среди легионеров), четыре Кубка России и чемпионство сезона-2017/2018.
«Спасибо за каждую секунду из этих 9 лет, — написал Чорлука в своём «инстаграме». — Было очень приятно играть за этот удивительный клуб. Я желаю удачи всем в «Локомотиве» и всем его болельщикам — душе этого клуба. Знаю, что жизнь рано или поздно сведёт нас снова».
Арсен Захарян: в 17 лет дебютировал в РПЛ и вот-вот может дебютировать в сборной
Главное открытие сезона-2020/2021. В 13 матчах РПЛ он забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Лучше дебют для 17-летнего футболиста придумать сложно. Арсен неплохо проявил себя на молодёжном Евро и уже получил вызов в главную сборную страны. Редкий талант, за которого хочется переживать и болеть.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Леонид Слуцкий: преобразил «Рубин»
Слуцкий — новое лицо «Рубина». Ещё недавно казанцы были закрытым клубом, без намёка на какой-то драйв или юмор. Сейчас же «Рубин» бомбит в соцсетях огненными постами, где главную роль зачастую играет как раз Леонид Викторович. Он раскрыл не только команду, но и клуб. Слуцкий вывел «Рубин» на новый уровень, что подтверждают и результаты команды — первый за шесть лет выход в Европу.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Иван Сергеев: забил больше всех в России
Сергеев только на пути к РПЛ, но его прорыв нельзя не отметить. Иван стал лучшим российским бомбардиром сезона-2020/2021: 43 гола в 49 матчах за «Крылья Советов» (ФНЛ, Кубок России). Кроме того, Сергеев десять раз ассистировал партнёрам. Удивительная результативность. Безумно интересно, как Иван проявит себя уровнем выше.
Фото: kc-camapa.ru
Владимир Федотов: провёл «Сочи» в еврокубки
«Сочи» довольно неожиданно занял пятое место в РПЛ и вышел в еврокубки. Большая заслуга в этом главного тренера команды — Владимира Федотова. Несмотря на достаточно скромный состав, ему удалось создать боеспособный коллектив. «Ребята пока ещё толком не осознали, что мы в еврокубках», — признался по окончании сезона Федотов. «Сочи» вместе с «Рубином» представит Россию в новом турнире под эгидой УЕФА — Лиге конференций.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Зарема Салихова: добавила шарма нашему футболу
Единственная девушка в нашем списке. Зарема — новое лицо в российском футболе, хотя уже довольно давно влияет на внутренние дела «Спартака», а с недавних пор вошла в совет директоров клуба. Именно госпожа Салихова, возможно, уговорила Леонида Федуна не увольнять Доменико Тедеско, когда у команды наметился спад. Зарема же настояла на том, чтобы «Спартак» купил Джордана Ларссона, который в итоге стал ключевым игроком красно-белых. В футбольных вопросах интуиция Зарему не подводит.
Фото: РИА Новости
- 18 мая 2021
-
15:49
-
15:42
-
15:26
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:50
-
14:49
-
14:44
-
14:37
-
14:33
-
14:25
-
14:22
-
14:22
-
14:17
-
14:13
-
13:50
-
13:25
-
13:17
-
13:13
-
12:57
-
12:47
-
12:36
-
12:29
-
12:28
-
12:00
-
12:00
-
11:46
-
11:46
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:10
-
10:56
-
10:48