10 главных героев сезона-2020/2021 в России. От Заремы до Дзюбы

Подводя итоги сезона-2020/2021, «Чемпионат» составил свою десятку главных героев футбольной России. Благодаря им за нашим футболом было как минимум нескучно наблюдать.

Артём Дзюба: стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Капитан «Зенита» и сборной России ответил многочисленным хейтерам игрой. Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ — причём не только по итогам сезона-2020/2021, но и за всю историю турнира. Артём продолжает разрывать как на футбольном поле, так и в поле информационном. Можно по-разному относиться к Дзюбе, но как яркий, незаурядный персонаж он однозначно подогревает интерес к РПЛ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дзюба — лучший бомбардир в истории РПЛ! Но ещё не всего чемпионата России Уйдя досрочно в отпуск, Азмун упустил приз топ-снайпера сезона.

Сергей Семак: третий раз подряд выиграл РПЛ

Несмотря на критику в свой адрес, Семак даёт результат. Третье чемпионство подряд говорит само за себя. Ранее такое удавалось лишь Олегу Романцеву. Тренер Семак уже вписал своё имя в историю. Осталось выйти с «Зенитом» в плей-офф Лиги чемпионов — тогда вопросов к нему ни у кого не останется.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Такое удавалось только Романцеву. Теперь Семак точно тренер-легенда Правда, сам не знает, в чём прибавил за три года в «Зените».

Марко Николич: с первого захода взял трофей в России

Назначение Марко главным тренером «Локомотива» совпало с болезненным уходом из клуба его легенды — Юрия Сёмина. Но сербу удалось практически невозможное — расположить к себе фанатов, которые изначально были настроены к нему враждебно. Николич показал удивительный результат весной, одержав 11 побед подряд, и с первого захода взял трофей — Кубок России. Совсем немного не хватило Николичу для того, чтобы вывести железнодорожников в Лигу чемпионов. Сегодня болельщики «Локо» вспоминают о Сёмине куда реже, чем год назад.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кубковый финал – супер! «Крылья» сыграли красиво, «Локомотив» – на результат Первый трофей Марко Николича в России.

Доменико Тедеско: вернул «Спартак» в ЛЧ

Тедеско бесил многих своей эмоциональностью и нежеланием мириться с реалиями российского футбола. Однако нельзя не признать, что Доменико — топ. Он выжал из «Спартака» максимум и вывел команду в Лигу чемпионов. При нём раскрылись многие игроки (в частности, Соболев и Ларссон). За те полтора года, что Тедеско провёл в России, он неплохо выучил русский язык. Доменико ушёл на пике, и болельщики «Спартака» наверняка будут вспоминать его исключительно добрым словом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

До свидания, «Спартак» имени Тедеско. Ты был не идеальный, но эмоциональный Репортаж из Грозного, где команду Доменико заставили психовать.

Ведран Чорлука: сплотил «Локо» в переходный период

За девять лет Чарли стал для «Локо» больше чем капитаном. Он создавал атмосферу в раздевалке и был настоящим лидером команды, её вожаком. На поле Чорлука редко ошибался и стабильно подтверждал статус настоящего профессионала. Ведран уходит из «Локомотива» с чувством выполненного долга, имея за плечами 242 матча (лучший показатель в истории клуба среди легионеров), четыре Кубка России и чемпионство сезона-2017/2018.

«Спасибо за каждую секунду из этих 9 лет, — написал Чорлука в своём «инстаграме». — Было очень приятно играть за этот удивительный клуб. Я желаю удачи всем в «Локомотиве» и всем его болельщикам — душе этого клуба. Знаю, что жизнь рано или поздно сведёт нас снова».

Арсен Захарян: в 17 лет дебютировал в РПЛ и вот-вот может дебютировать в сборной

Главное открытие сезона-2020/2021. В 13 матчах РПЛ он забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Лучше дебют для 17-летнего футболиста придумать сложно. Арсен неплохо проявил себя на молодёжном Евро и уже получил вызов в главную сборную страны. Редкий талант, за которого хочется переживать и болеть.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Войдёт ли Захарян в историю сборной России? До него в 18 лет дебютировали только шестеро Половину из них привёл в национальную команду легендарный Романцев.

Леонид Слуцкий: преобразил «Рубин»

Слуцкий — новое лицо «Рубина». Ещё недавно казанцы были закрытым клубом, без намёка на какой-то драйв или юмор. Сейчас же «Рубин» бомбит в соцсетях огненными постами, где главную роль зачастую играет как раз Леонид Викторович. Он раскрыл не только команду, но и клуб. Слуцкий вывел «Рубин» на новый уровень, что подтверждают и результаты команды — первый за шесть лет выход в Европу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Слуцкий мощно отметил юбилей. Плясал с Дзюбой и Дзагоевым под «Руки Вверх!», пел «КиШа» Поздравить тренера пришли Семаки, Савин и «Рубин» практически в полном составе.

Иван Сергеев: забил больше всех в России

Сергеев только на пути к РПЛ, но его прорыв нельзя не отметить. Иван стал лучшим российским бомбардиром сезона-2020/2021: 43 гола в 49 матчах за «Крылья Советов» (ФНЛ, Кубок России). Кроме того, Сергеев десять раз ассистировал партнёрам. Удивительная результативность. Безумно интересно, как Иван проявит себя уровнем выше.

Фото: kc-camapa.ru

«У этого монстра нет секрета». Сергеев из «Крыльев» установил рекорд ФНЛ Живёт на базе и пока ни разу не отдыхал за границей – как так?

Владимир Федотов: провёл «Сочи» в еврокубки

«Сочи» довольно неожиданно занял пятое место в РПЛ и вышел в еврокубки. Большая заслуга в этом главного тренера команды — Владимира Федотова. Несмотря на достаточно скромный состав, ему удалось создать боеспособный коллектив. «Ребята пока ещё толком не осознали, что мы в еврокубках», — признался по окончании сезона Федотов. «Сочи» вместе с «Рубином» представит Россию в новом турнире под эгидой УЕФА — Лиге конференций.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» – в ЛЧ, «Сочи» и «Рубин» начнут в новом турнире. Финальный расклад в РПЛ Кто может достаться в соперники российским командам в Европе.

Зарема Салихова: добавила шарма нашему футболу

Единственная девушка в нашем списке. Зарема — новое лицо в российском футболе, хотя уже довольно давно влияет на внутренние дела «Спартака», а с недавних пор вошла в совет директоров клуба. Именно госпожа Салихова, возможно, уговорила Леонида Федуна не увольнять Доменико Тедеско, когда у команды наметился спад. Зарема же настояла на том, чтобы «Спартак» купил Джордана Ларссона, который в итоге стал ключевым игроком красно-белых. В футбольных вопросах интуиция Зарему не подводит.

Фото: РИА Новости