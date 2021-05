«Аура Слуцкого раскрепощает творческий потенциал». Как «Рубин» стал чемпионом соцсетей

«Рубин» в этом сезоне несколько раз разрывал медийное пространство: то Леонид Слуцкий пел на английском All I Want For Christmas Is You, говорил на татарском и читал рэп про судейство, то игроки играли в живое домино на матрасах и перевоплощались в певцов различных эпох.



В сжатые сроки из одного из самых закрытых клубов РПЛ «Рубин» превратился в образец креативности и остроумия. Как это стало возможным, рассказывают руководитель медиа-службы Иван Бодылевский и режиссёр нашумевших роликов Cолтан Сунгатуллин (раньше работал на клубном телевидении, а сейчас подключается к большим проектам).

Аура Слуцкого, в которой можно делать всё

Иван: «То, что мы делаем, нам прямо сейчас позволяют. При Романе Шаронове мы не были закрытыми, просто понимали свои возможности: что нельзя, а что можно. Наверное, это должно исходить ещё и от тренера, поэтому в каких-то командах такое было бы невозможно. А Леонид Слуцкий и сам открытый человек, и команде задал такой ритм, что игроки на всё смотрят и понимают: можно участвовать в медийных активностях без приколов или обид. У него нет запретов, с ним легко. Клубу надо? Давайте делать! Нет такого, что мы что-то придумали, а он говорит: «Ну, что-то вы фигню какую-то сделали». Сам Слуцкий, конечно, ничего не предлагает – его мысли заняты тренерским процессом. Но никогда не отказывает нам в идеях».



Солтан: «Аура Слуцкого позволяет раскрепостить наш творческий потенциал. Ваня нам всегда накидывает какие-то идеи и шутки, которые в такой атмосфере очень легко генерируются: ты их просто чувствуешь и в моменте ловишь. Самое лучшее в итоге попадает на экран».



Иван: «Викторович позволил нам быть полноценными участниками тренировочного процесса: он разрешает нашим сммщикам и фотографам даже выходить на поле во время занятий. Единственная просьба – быть в той же экипировке, что и обслуживающий персонал. Я с ним разговаривал на эту тему, и он мне сказал: «Ещё четыре года назад я бы не мог себе такого представить». Но сейчас у него есть понимание, что это нужно для популяризации клуба и вовлечения болельщиков. Думаю, ещё сработало то, что у него есть свой «инстаграм»: он смотрит, что делают другие.



Взять новогодний клип. Мы не просили его: «Викторович, делай вот эти движения!». Сказали лишь, что надо танцевать. Слуцкий ответил «окей» – и дальше была полная импровизация в его исполнении.

Большие ролики, как на Новый год или на день рождения Слуцкого, мы планируем заранее, а вирусные вещи происходят спонтанно. Например, история с матрасами: я давно видел подобные видео, а тут Джалиль Губайдуллин (фотограф «Рубина». – Прим. «Чемпионата») мне про них напомнил. Я прям в этот же момент позвонил нашему гиду в Турции: «Миша, нам нужно на третий этаж 12 матрасов!» — «Зачем?!». Объяснил ему идею, и он всё сделал. Повезло, что на этаже жили только мы – галдёж и ор, который там стоял, вряд ли оценили бы другие постояльцы. Сняли за 20 минут – сделали два дубля, чтобы было из чего выбирать.

Повторюсь, мы понимаем, что подобное нам позволительно. В другой команде, возможно, тренер сказал бы: «Какие нафиг матрасы, вы покалечите футболистов». А мы даже никого не предупредили, что будем такое снимать. Потестили сначала на себе: на меня падал Джалиль, чтобы понять – больно это или нет, можно ли травмироваться. Оказалось, что вообще нет: матрас задевает матрас, а не человека – сломать ногу или ещё что-то просто невозможно. Помню, в процессе съёмок мимо проходил Викторович. Лежат матрасы, на них – футболисты. Он ничего не сказал.

Такого тренера, как Леонид Викторович, больше нет. Я никого не знаю. У нас особая энергетика в команде, которая возможна благодаря ему. Думаю, что мы все друг друга нашли: нам с ним комфортно, ему с нами – тоже. Ему всё интересно, он не отказывает, когда мы ему что-то предлагаем, не задавая при этом много вопросов. Когда мы снимали последнюю сцену в ролике «Старые песни для главного», он сначала сказал, что наденет кепку. «Не, Викторович, надо балаклаву». — «А, балаклаву. Ну, окей». И всё. Ни разу не было такого, что я этого делать не буду, это не надену, это не хочу.



Игроков мы тоже не умоляем – нет такого, что кого-то долго уговариваем. Если кто-то не хочет – не заставляем, но у нас не так часто происходят съёмки, поэтому, как правило, проблем с этим нет. Всё делается от души: есть какой-то повод, есть чему порадоваться – они соглашаются и делают».

Бесплатный сервант, пейджер за 300 рублей и пасхалки: секреты «Старых песен для главного»

С 50-летним юбилеем «Рубин» поздравил Слуцкого крутым музыкальным видео: каверы на хиты разных эпох исполнили футболисты, примерив на себя заодно узнаваемые образы. Если вы ещё не видели, обязательно посмотрите.

Иван: «На сборах в Турции мы обсуждали, что в апреле надо начать снимать ролик на день рождения Слуцкого. Понимали: хотим сделать что-то музыкальное. Во-первых, Леонид Викторович любит музыку, во-вторых, у нас очень хорошо зашёл новогодний ролик. Единственный вопрос был, смогут ли петь футболисты? Способности Слуцкого нам известны, а вот вокальные данные игроков были загадкой.



Мы два месяца жили этим видео: я, Джалиль, Аделя Мингазова (специалист по организации мероприятий. – Прим. «Чемпионата) составили список песен – от каждого десятилетия по пять треков. Потом мы советовались с Солтаном, утверждали финальный вариант. Буквально за неделю в студии записали все песни – футболисты почти каждый день приходили. Мы не отбирали их по голосу – важнее был образ. Плюс мы хотели задействовать как можно больше людей, которые не участвовали в новогоднем клипе. Держали в голове, что надо показать и других футболистов, которые есть в клубе. Голоса не прослушивали заранее – узнали о данных каждого уже в студии. Никто не говорил: петь не буду! Пришли и всё исполнили. Кое-кому потом наш звукорежиссёр голос подчистил, но имена называть не буду – так неинтересно.



Солтан: «У нас был топовый звукорежиссёр, который, кстати, писал саундтреки к фильму «Бой с тенью»: он и сам помогал, и подсказывал, как лучше петь. Что касается выбора песен, нам хотелось, чтобы каждый трек был неким символом десятилетия. Плюс за полтора сезона мы хорошо выучили музыкальный вкус Слуцкого (ему в основном нравится поп-музыка) и от этого отталкивались. Мне изначально вообще не понравился вариант с «Хали-Гали», но, когда мы уже доделали клип, понял, что из всех пяти песен она получилась самой движовой, несмотря на самый простой съёмочный метод.



На предпродакшен – написание сценария и всю подготовку – у нас ушло где-то недели две, потом было суммарно семь съёмочных дней – выбирали удобное время для футболистов. На монтаж и всё сопутствующее ушло ещё недели полторы – итого месяц ударной и кайфовой работы.



Самое сложное было – удержать всё в голове. У нас там очень много отсылок и пасхалок, мы такие детали очень тщательно прорабатывали и расписывали для каждого десятилетия. Там зашифровано много вещей, которые могут быть понятны только Леониду Викторовичу. Но есть и то, что лежит на поверхности. Например, в сцене 2000 года якобы Слуцкий включает компьютер, а на крышке корпуса процессора есть небольшая наклейка «Уралана» – клуба, который он тогда тренировал.

Или другой момент: в 2010-е есть сцена, где один из руководителей «Халл Сити» отправляет своё сообщение Слуцкому, а на полке лежат загранпаспорт и разговорник английского. Леонид Викторович тогда как раз активно его изучал – перед переездом в Англию.

В 1980-е годы он состоял в переписке с девушкой из Японии – тогда это было модно. Как-то раз она прислала ему подарок: вратарские перчатки, очень дефицитные в те годы. Не будем сдавать наших источников, но об этом факте из биографии Слуцкого нам рассказали люди из его окружения.

У нас изначально должны были сниматься другие футболисты. Обычно, когда такое происходит на съёмках, ты расстраиваешься, что всё пошло не по плану. Но тут сложилось даже к лучшему».



Иван: «Мы досконально пытались проработать детали, чтобы интегрировать их в ролик. Даже пытались узнать, какой торт был у Викторовича на день рождения в детстве: медовик или наполеон. Что важно, каждое десятилетие наполнили атрибутами того времени. Да, может, не повторили ремонт его квартиры, но стандартные вещи, как сервант или проигрыватель, пытались найти. Искали пейджер: ездили на другой конец покупать его за 300 рублей, чтобы снять один какой-то кадр. Сервант, который стоит в детской комнате Слуцкого, найти и доставить было сложнее всего. Мы увидели его на «Авито», поехали к чёрту на кулички, а когда тащили с пятого этажа по лестнице, уронили и сломали один из шкафчиков. Вышедшие на шум соседи, видимо, подумали, что мы кого-то грабим. А там просто люди продают квартиру и вывозят мебель – сервант достался нам бесплатно. Кое-как довезли его на место съёмок, а тут приехал режиссёр и сказал: «Ммм, всё-таки лучше не в этой комнате!». Когда мы уже всё поставили и отмыли! И мы давай все дружно тащить его в другое место – лично для меня это был самый сложный момент во всём съёмочном процессе».

Солтан: «Повторяющихся локаций у нас не было. Modern Talking сняли в кинопавильоне, «Песняров» – во Дворце культуры. Там современный ремонт, но дизайн того времени полностью сохранён. Песню Губина снимали в ресторане, «Тает лёд» – на базе «Рубина». А вот для сцен, где действие якобы происходит в квартире Слуцкого, выбрали старую базу клуба. Команда оттуда переехала больше десяти лет назад, здание сейчас пустует, но оно максимально наполнено атмосферой – будто игроки оттуда съехали только-только, прям чувствовался этот дух. Там до сих пор на стенах висят плакаты! Для меня было удивлением, что футболисты уже в нынешнее время жили в таких простых условиях – это даже на интернат не похоже».

Иван: «Нам на базе выделили целое помещение для всего реквизита, поэтому сервант стоит там. Мы, конечно, можем подарить это всё Викторовичу, но ему для хранения понадобится целая квартира.

Когда снимали финальную сцену со Слуцким, мы ему, конечно же, не говорили, что это будет за ролик. Я ему лишь сказал, что мы по окончании сезона, если команда успешно выступит, хотим выпустить видео с песней, и нужно, чтобы он тоже записался. «Хорошо, без проблем», – ответил он и приехал на студию. Взял листочек, спел за 15 минут и уехал. Прошло полтора месяца, он ко мне подходит и говорит: «А другие футболисты уже спели песню?». «Да», – говорю. «А чего, когда сниматься будем?». Договорились о дате, собрались. Выдали ему куртку, которую мы, кстати, один в один, как в клипе «Грибов», нашли на «Авито», балаклаву – и сняли всё минут за 10-15 минут. Викторович ничего не спросил, потому что, когда он держал микрофон во время съёмок, оттуда ничего не звучало – это уже на монтаже Солтан сделал так, что из его колонок играет песня. Получилось, к слову, очень натурально.

Кстати, хочу обратить внимание, что эту балаклаву вручную вышивал наш фотограф. Мы купили её в день съёмки, и ни одно ателье не взялось за срочную работу – сказали, что на такое нужна примерно неделя. А он купил верёвки, и к началу съёмок уже всё было готово. Так что горжусь нашей командой, которая может всё».



Солтан: «Нам очень приятно, что в комментарии приходят болельщики «Спартака», ЦСКА и «Зенита» – пишут, что это круто. Это большое признание».



Иван: «Приходят и те, кто вообще не следит за футболом. Возможно, после наших подобных роликов они полюбят «Рубин», Слуцкого, наших игроков. Мы понимаем, что уже мало только играть на футбольном поле – да, это основное, но есть же ещё какие-то будни. Плюс во время съёмок команда объединяется, больше общается, футболисты открывают в себе новые способности – может, кто-то из них не знал, что умеет так хорошо петь.

Бонус: песня группы Opus – Life is Life – стала популярна в команде из-за Зуева

Рассказывает Иван.



«У нас новички обычно поют песню на вечеринке-посвящении, но в этот раз её не было. Зуев неделю готовился петь Life is Life – на выступлении его поддержала вся команда. Когда в марте возобновился сезон, эту песню включали в раздевалке после каждой победы. Пошло-пошло, и вот после матча с «Арсеналом» она заиграла как-то по-особенному. Викторович танцевал, в его глазах был огонь, и я, увидев это, решил поменять финальную песню в ролике с его поздравлением – изначально планировали завершить другим треком. В ресторане после просмотра ролика вся команда вышла на сцену, и они все вместе её спели – получилось круто».