Кто пролетает мимо Евро-2020 из-за травм. Очень солидная компания!

Меньше месяца осталось до старта чемпионата Европы. Многие сборные определились с расширенным списком игроков, а Бельгия уже и вовсе представила заявку на турнир. К сожалению, не все достойные личности смогут принять участие в Евро — некоторых туда не пустят травмы. Очень солидная компания!

Марк-Андре тер Штеген (вратарь, сборная Германии)

О том, что тер Штеген пропустит предстоящий чемпионат Европы, стало известно на днях. Болельщиков проинформировал сам вратарь, выложив пост в «Инстаграме». «Мы с медицинским штабом клуба приняли решение сделать дополнительную операцию на колене. Мне грустно, что я пропущу Евро-2020. Впервые за много лет буду болельщиком, который поддерживает свою страну из дома. Надеюсь, мы выиграем турнир! Также надеюсь, что после межсезонья смогу играть в присутствии болельщиков, я очень скучаю по ним! Спасибо за поддержку в этом трудном сезоне и берегите себя!» — написал голкипер.

Тер Штеген ляжет на операционный стол 20 мая и, соответственно, пропустит последний тур Примеры. Сборной Германии не стоит переживать за вратарскую линию, так как у Бундестим есть прекрасный тандем голкиперов Нойер — Лено.

Сослан Джанаев (вратарь, сборная России)

Крайне невовремя загремел в лазарет и голкипер «Сочи». В марте этого года Джанаев получил травму приводящей мышцы и уступил место в воротах Николаю Заболотному. С сентября 2019 года 34-летний вратарь регулярно вызывался в сборную качестве сменщика. Теперь на эту роль Черчесову придётся выбрать другого кандидата.

Вирджил ван Дейк (защитник, сборная Нидерландов)

Защитник «Ливерпуля» провёл всего пять матчей за сезон — всему виной травма крестообразных связок, полученная в игре с «Эвертоном» в октябре 2020 года. Ван Дейк продолжает восстановление и сообщил пресс-службе клуба, что не поможет сборной Нидерландов на Евро-2020.

«С момента травмы я преодолел очень долгий путь. Пока всё проходит хорошо, без осложнений. Недавно я принял решение, которое должен был принять. Посчитал, что будет правильно не поехать на Евро и приступить к заключительной фазе восстановления во время межсезонья. Я сфокусирован на возвращении в строй к предсезонной подготовке, и это реалистичная цель. Конечно, чувствую себя опустошённым из-за того, что не сыграю на Евро и не смогу вести за собой свою страну, но мне и всем нужно принять нынешний расклад», — заявил защитник.

Ансу Фати (полузащитник, сборная Испании)

Разговоры о том, что полузащитнику «Барселоны» может потребоваться ещё одна операция, шли давно. В ноябре 2020-го в матче с «Бетисом» Фати получил тяжёлую травму колена, и ожидалось, что футболист вернётся через четыре месяца. Однако различные процедуры, которые проводились для успешного восстановления полузащитника, оказались тщетны. Теперь Фати предстоит прооперировать колено повторно — и пропустить чемпионат Европы.

Харви Барнс (полузащитник, сборная Англии)

В октябре 2020-го Барнс дебютировал за сборную, выйдя на замену в товарищеской встрече с Уэльсом. В последние два года Харви стал ключевым игроком «Лестера». В нынешнем сезоне провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи. Полузащитник не поможет национальной команде на Евро из-за травмы колена. По информации главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса, Харви вернётся в состав на предсезонных сборах.

Лукаш Провод (полузащитник, сборная Чехии)

Лукаш выдал, пожалуй, лучший сезон в карьере, но не поможет сборной Чехии. 27 марта в матче с Бельгией 24-летний полузащитник забил дебютный гол за национальную команду. Провод сыграл 28 матчей в чемпионате, забил три мяча и отметился девятью голевыми передачами. Разрыв мениска в игре с «Карвиной» перечеркнул все планы Лукаша на предстоящий чемпионат Европы.

Кшиштоф Пёнтек (нападающий, сборная Польши)

Форвард не сыграет на Евро из-за перелома лодыжки – неприятность стряслась с ним 12 мая. Кшиштоф ударно провёл отборочный этап турнира (четыре гола в шести играх). Самый дорогой игрок в истории «Герты» (€ 32 млн) уже перенёс операцию, о чём сообщил в соцсетях.

«Травма не позволит мне сыграть на Евро-2020, о чём я очень мечтал. Однако верю, что в футболе, как и в жизни, ничто не происходит без причины. Я знаю, что у бога, видимо, есть план на меня. Смотрю на это позитивно. Сделаю всё, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо. Скрестил пальцы за партнёров по «Герте» и сборной Польши», – написал футболист.

Златан Ибрагимович (нападающий, сборная Швеции)

В нынешнем сезоне великий Ибра вновь огорчал соперников забитыми мячами, но и сам нередко огорчался из-за травм. Златан пропустил 17 матчей в Серии А из-за различных повреждений и коронавируса. Несмотря на это, форвард принёс много пользы «Милану» в атаке, забив 15 голов и отдав два ассиста в 19 встречах.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сообщил, что Златан не поможет команде.

«Я разговаривал со Златаном, который, к сожалению, сказал мне, что травма не позволит ему поучаствовать в Евро этим летом. Конечно, это печальная новость как для Златана, так и для нас. Надеюсь, что он вернётся на поле как можно скорее», — цитирует Андерссона Football Italia.

Марко Ройс (полузащитник, сборная Германии)

Мимо Евро-2020 пролетает и Ройс, о чём сообщил сам футболист. «После сложного, изматывающего и, к счастью, удачного сезона мы вместе с Йоахимом Лёвом решили, что мне не стоит ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я всегда рад выступать за свою страну. Но после напряжённого года я решил дать своему телу время на восстановление. Я воспользуюсь перерывом, чтобы начать новый сезон с новыми силами. Желаю Йоги и нашей сборной всего наилучшего на чемпионате Европы. Буду болеть за команду, скрестив пальцы», — написал полузащитник.

Ройс стал бронзовым призёром ЧЕ-2012, а в 2016 году пропустил турнир во Франции из-за травмы. Полузащитник «Боруссии» принял участие в отборочных матчах Евро-2020 и отметился четырьмя результативными действиями (три гола, один ассист).

Бонус: Джордан Хендерсон (полузащитник, сборная Англии)

В феврале капитан «Ливерпуля» получил травму паха и с тех пор не появлялся на поле. Его участие в предстоящем турнире, в отличие от других игроков списка, остаётся под вопросом. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт по-прежнему рассчитывает на полузащитника красных. Шансы на возвращение Хендерсона оценил и Юрген Клопп.

«Очевидно, ситуация Хендерсона сильно отличается от той, что у ван Дейка. Сейчас он не играет и не тренируется полноценно, так что решение будет за Джорданом и Саутгейтом. Но, думаю, шансы есть — к сожалению, не для нас, но хотя бы для Англии», — сказал главный тренер «Ливерпуля».