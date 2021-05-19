Дешам вернул Бензема в сборную, хотя явно не хотел этого. Почему передумал?

Очередной великолепный сезон Карима Бензема, естественно, вызвал очередную порцию шуток о том, по какому принципу комплектуется сборная Франции. Если коротко – по какому угодно, только не спортивному. В 33 года Бензема прекрасен и стабилен: забил 22 гола и сделал 8 голевых передач в 31 матче Примеры и шесть раз забил в Лиге чемпионов.

У него результативность топ-форварда, хотя результативность – даже не главное качество Бензема. Это командный игрок, который умным движением делает лучше своих партнёров по атаке. В общем, долго разбирать нечего. Бензема – топ, такому самое место в сборной, причём в основе и где-нибудь в поздней стадии плей-офф.



Но вот в чём проблема. Если отвлечься от шуток и вспомнить события, связанные с отстранением Бензема от сборной – то именно отстранение выглядело единственным логичным вариантом.

Конечно, вспоминать об этом скучно. Это случилось больше пяти лет назад, то есть по современным меркам – так давно, что уже как бы не имеет значения. Но я думаю, что всё-таки имеет – как минимум для участников.

В статье подробно описаны события, но вот краткие итоги. Бензема изначально был привлечён ка делу о шантаже Матьё Вальбуэна как свидетель. Но после первой же дачи показаний ему предъявили обвинение в соучастии. Он говорил Вальбуэна и полиции взаимоисключающие вещи и настаивал на встрече Вальбуэна с шантажистами, один из которых его близкий друг. Кстати, обвинение всё ещё не снято. Хотя сам Бензема объявил о своей победе в суде ещё в 2017 году, но то была только одна из инстанций. Он до сих пор ходит в суд, чтобы доказать свою непричастность – и ему до сих пор это не удалось.



А на своё отстранение от сборной Бензема отреагировал так, что сам поставил крест на будущем. Он обвинил президента федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре в том, что тот лезет в тренерскую работу, а тренера сборной Дидье Дешама – в том, что тот идёт на поводу у расистов. И намекнул, что решение тренера оставить его вне заявки связано с успехами националистов на выборах. Вообще, искать логику в заявлениях Бензема бессмысленно, потому что он тут же добавил, что сомневается в том, что тренер принял это решение самостоятельно.

Дешам отреагировал. Он сказал, что обвинить его в расизме – значит пересечь черту, потому что от этих обвинений страдает его семья. Вообще, обвинение звучит забавно, если учесть, что на тот домашний Евро в составе Франции поехали не только Сиссоко, Погба, Канте, Умтити, Манданда, Коман, Марсьяль, Мангаля, Санья, Эвра и Матюиди, но и, например, марокканец Рами и реюньонец Пайет. Если что, это 13 человек из 23 – то есть расовый и вообще этнической диапазон сборной широчайший. Трудно представить, что в случае конкретно Бензема, который за предыдущие пару лет до скандала с шантажом впутался в скандал с несовершеннолетней проституткой и скандал с пьяным вождением, всё дело именно в расизме. Но Бензема сказал именно это, а Дешам не забыл.

Фото: Frederic Stevens/Getty Images

Дешам эмоционально отвечал на вопросы о Бензема и в 2019 году, то есть через три года после событий, и даже в начале 2021-го. Каждый раз говорил одно и то же: что опорочено его имя, что пострадала его семья, и что такое не забывается. Он подчеркнул, что высказывая такие обвинение, пусть и голословно, обвиняющий точно знает, что может спровоцировать физическую агрессию.



Всё изменилось за один день.



18 мая Бензема был включён в заявку сборной на чемпионат Европы, а 19 мая Дешам объяснил своё решение. Он не сказал, о чём именно был разговор с Бензема, но сказал, что встреча была долгой. После неё он и решил взять Карима в команду. Кстати, Дешам не стал говорить даже, кто был инициатором встречи.



Бензема быстро отреагировал: сказал, что горд вернуться в сборную и поблагодарил за поддержку клуб, семью и друзей. Ни слова о тренере. Непохоже, что конфликт между ними исчерпан.



Если для Дешама отстранение Бензема не было делом принципа – то почему его не позвали раньше? Карим прекрасно играет несколько лет подряд, он стал лидером «Реала» после ухода Роналду и по спортивному принципу заслуживает вызова в сборную на 100%. Но он заслуживал его и летом 2018 года.

А если это был именно принципиальный вопрос – не случайно же Дешам всё время повторял, Бензема пересёк черту, и что такое не забывается – тогда что это за принцип, который имеет значение, только когда у тренера есть альтернатива, но перестаёт иметь значение, когда Жиру не в форме, а Марсьяль травмирован. Чёрт, всего три месяца назад Дешам комментировал ситуацию так, что вариант с примирением было невозможно представить. Принципы работают не так.

Понятно, чего он добился, изменив решение. Он получит сверхмотивированного топ-игрока. Но он и кое-что потерял. Невозможно поменять мнение на 180% по принципиальному вопросу и не потерять ни процента авторитета. Невозможно пригласить в команду человека, которого шесть лет принципиально игнорировали – и не потерять в доверии и уважении в раздевалке.



Ставка Дешама очень рискованная, потому что усиливает давление в первую очередь на него самого. Если Бензема сыграет здорово, вся команда сыграет здорово, а Франция, например, победит – это будет триумф, главным героем которого станет Бензема. Если же смена тактики (Бензема – совсем не Жиру, он играет по-другому) скажется негативно, то Дешам станет антигероем, который сломал то, что работало на ЧМ-2018.



Кстати, ключ к пониманию этого решения дал сам тренер, комментируя заявку. Он сказал: «Сборная Франции не принадлежит мне. Я могу отодвинуть в сторону своё мнение, если это нужно». Дешам дал понять, что он не хочет видеть Бензема в сборной, но, видимо, считает, что сейчас у него нет выбора, потому что Карим слишком нужен команде. И принял решение в интересах команды, которое неприятно ему лично.



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