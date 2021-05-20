Пожарная опоздала, судьи качали мяч, а рабочий отключил свет. Очень странный матч из 90-х!

Российский футбол 90-х — это не только доминирование «Спартака», но и лучшее время провинциальных команд. «Алания» стала чемпионом, «Ротор» претендовал на золото, а особый колорит высшей лиге придавали культовые личности. Среди них два тренера – Валерий Овчинников и Арсен Найдёнов. Их дружба привела к череде запоминающихся результатов между нижегородским «Локомотивом» и сочинской «Жемчужиной». Классика жанра — игра, начавшаяся с огромным опозданием.

Дружба Овчинникова и Найдёнова

Овчинников и Найдёнов сдружились на рубеже 70-80-х, когда Борман (прозвище Овчинникова) тренировал «Динамо» из Кирова. По воспоминаниям Найдёнова, они сблизились на сборах в Новороссийске. Овчинников помог Найдёнову сдать госэкзамены и получить тренерский диплом, а уже в 90-е выдвигал своего друга на пост президента ПФЛ вместо Николая Толстых. По совету Овчинникова «Жемчужина» встречала Вячеслава Колоскова и других элитных гостей Сочи на брежневской «Чайке», которая досталась Найдёнову в подарок от мэра. Главный тренер «Жемчужины» в свою очередь помог коллеге с недвижимостью на черноморском курорте.

— Когда давали участки земли, я попросил, чтобы Валере дали по соседству. Я тогда в Сочи многое мог, за свой счёт ему воду пробурил. А уж строился он сам. Рядом ещё участки моим футболистам давали, так Борман их выкупил — а потом продал удачно, — вспоминал Найдёнов.

Дружба Овчинникова и Найдёнова непосредственным образом влияла на результаты личных матчей. Коллеги заранее обсуждали итог игры, который устраивал либо обе стороны, либо тех, кому в данный момент победа была нужнее. В сезоне-1993 «Жемчужина» и нижегородский «Локо» (на тот момент «Локомотив-Спортсмен») встретились впервые. Их первый же матч, по уговору главных тренеров, завершился вничью — 1:1. Сыграть по-другому Найдёнова не убедила даже угроза пистолетом. Представитель крупнейшей букмекерской конторы Сочи рисковал прогореть из-за того, что на счёт 1:1 ставили все игроки. Линию сняли из-за того, что матч прошёл не на стадионе «Центральный», а в Хосте. Матч второго круга пришёлся на заключительный, 34-й тур. Та игра до сих пор прочно ассоциируется с 90-ми в российском футболе.

Фото: fcnn.ru

Тренеры обнялись прямо на бровке. ПФЛ не смогла никого наказать

В сезоне-1993 за победу ещё начислялось по два очка. Отсюда такая плотность в итоговой таблице чемпионата: всего два очка от девятого места до зоны вылета. При этом уже было утверждено сокращение турнира с 18 до 16 участников. Таким образом, две последние команды вылетали напрямую (уже перед заключительным туром «Ростсельмаш» и «Асмарал» лишились всех шансов). Командам с 14-го по 16-е места предстояло играть переходный турнир с тремя лучшими командами первой лиги. В числе подвисших оказались нижегородский «Локо» и две дальневосточные команды — «Океан» (играл в Волгограде с «Ротором») и «Луч» (играл в Камышине с «Текстильщиком»).

В воспоминаниях об игре в Нижнем, как правило, упоминаются опоздание пожарной машины на 12 минут, а также затяжки времени игроками и долгий выход на поле медицинских бригад. Нападающий Виктор Панченко, выступавший в том сезоне за нижегородцев, припомнил и другие подробности, позволившие командам обмануть время.

«Чтоб узнать, как сыграли конкуренты, клубы решили тянуть время любой ценой. То арбитры в судейской задержались. То мячи качали. Игра началась – мяч спущен. Пауза. Затем погасла мачта освещения, это какой-то рабочий специально перерубил кабель. Когда в других городах матчи завершились, в Нижнем играть оставалось минут пятнадцать. Выяснив, что вылет ни «Жемчужине», ни «Локомотиву» не грозит, Овчинников с Найдёновым вышли к бровке, обнялись и крикнули своим: «А теперь играйте, как хотите…» – вспоминал Панченко.

До 75-й минуты, когда завершились матчи конкурентов, команды удерживали счёт 1:1. После этого хозяева забили спасительный победный гол, за счёт которого поднялись с 14-го места (зона стыков) на благополучное 11-е. «Жемчужина» счастливо спаслась на 13-м месте. В переходный турнир отправились «Крылья Советов» (выжили) и «Луч» с «Океаном» (вылетели).

«Локомотив» НН – «Жемчужина» – 2:1



Голы: Бондарук, 12 (0:1); Румянцев, 30 (1:1); Горелов, 78 (2:1).



Итоговое положение: …11. «Локомотив-Спортсмен» – 30; 12. «Динамо» Ст – 30; 13. «Жемчужина» – 30; 14. «Крылья Советов» – 30; 15. «Луч» – 29; 16. «Океан» – 28; 17. «Ростсельмаш» – 28; 18. «Асмарал» – 20.



При равенстве очков «Крылья Советов» одержали наименьшее количество побед во всех матчах (9 против 10 у «Жемчужины» и «Локо» НН).

«Океан» в последнем туре играл с камышинским «Текстильщиком», уже обеспечившем исторический выход в Кубок УЕФА. Турнирной мотивации у волжан не было, но игра завершилась в их пользу.

«Мы с Борманом догадывались, что Павлик, который уже вышел в УЕФА со своим «Текстильщиком», не отдаст игру Владивостоку – вспоминал Найдёнов Сергея Павлова. – Он хвастун. И не отдал, 4:0 выиграл, что нас устраивало».

Фото: fcnn.ru

Факт объятий Найдёнов также подтверждал: «После финального свистка мы с Овчинниковым ушли под трибуны, обнявшись. Свои люди – сочтёмся».

Созванное ПФЛ экстренное собрание не повлекло никаких санкций для участников игры в Нижнем Новгороде. Более того, в следующих личных встречах «Локо» и «Жемчужина» вновь играли так, как было нужно их главным тренерам. А Овчинников даже ещё раз использовал пожарную машину для обеспечения результата.

Тренировавший КАМАЗ Валерий Четверик вспоминал, как его команда готовилась сыграть в Нижнем на шипах, предназначенных для морозной погоды. Но за несколько часов до игры газон растопили кипятком из пожарных брандспойтов и превратили замёрзшее поле в болото.