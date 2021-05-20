Неудачный вечер для Головина. Россиянин потерялся в финале Кубка Франции

Александр Головин в среду вечером вышел на поле знаменитого «Стад Де Франс», чтобы выиграть свой первый трофей в «Монако». Среди его соперников на этот раз не было самой яркой звезды «ПСЖ» Неймара. Бразильский форвард, как и центральный защитник Преснел Кемпембе, пропускал финал Кубка Франции из-за дисквалификации.

В кубковом финале «Монако» сыграл не так, как играет в последнее время в Лиге 1. При счёте 0:0 команда Нико Ковача, по сути, отказалась от мяча (лишь 20% владения), сосредоточилась на обороне средним блоком. Хорватский тренер выбрал схему 4-5-1, в которой центр поля должны были закрыть на три замка Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана и Головин. С этой задачей хавбеки монагесков справлялись. Наш легионер и его партнёры много двигались, хорошо перекрывали зоны, включались по ситуации в прессинг. В результате «ПСЖ» впервые пробил в створ лишь на 19-й минуте, когда и забил Мауро Икарди. В контратаках монегаски рассчитывали на забросы за спины защитникам: быстрый Виссам Бен-Йеддер готов был вцепиться в каждый «длинный» мяч как коршун в добычу.

«Монако» пропустил после глупейшего привоза Акселя Дисаси. В последнем туре чемпионата этот защитник соорудил автогол, а теперь подарил гол Икарди. Принимая передачу от Радослава Маецки («первого номера» в Кубке Франции, но запасного в Лиге 1), Дисаси о чём-то замечтался, плохо обработал мяч и попал под давление Килиана Мбаппе. Икарди оставалось только попасть в пустые ворота.

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В изменившихся обстоятельствах от монегасков требовалось действовать уже более инициативно, владеть мячом и возвращаться к гибкой схеме (оставлять трёх центральных защитников при подключениях вперёд Каю Энрике). Головин отметился несколькими рывками в штрафную «ПСЖ» и ударом с подбора после углового, тем не менее ни сам российский легионер, ни «Монако» в целом не создавали по-настоящему опасных моментов. К перерыву у команды Ковача было ноль ударов в створ.

Головин передвинулся с правого полуфланга на левый, где привык играть в «Монако» Ковача. Россиянин вместе с Каю Энрике нагружали Алессандро Флоренци и Анхеля Ди Марию. Сюда же прибегал, чтобы помогать защищать ворота «ПСЖ», экс-зенитовец Леандро Паредес. В этой части поля было веселее. Но на исходе часа матча Головин ушёл подальше от чужих ворот – опустился в опорную зону после замены Фофана.

Наш легионер менял позиции, однако по большёму счёту так и не нашёл себя в этой игре. Во втором тайме была в его исполнении пара-тройка неплохих подач в штрафную «ПСЖ», вот только они ни к чему не привели. В концовке монагески подустали, всё чаще допускали разрывы в линиях. В результате пропустили второй гол. Героем вечера стал Мбаппе. Сначала он попал в перекладину, неожиданно пробив с 30-35 метров, а вскоре после этого завершил атаку три в три.

Первый трофей в «Монако» уплыл из рук Головина. «ПСЖ» завоевал Кубок Франции в 14-й раз в своей истории.

Отзывы болельщиков в соцсетях об игре Александра, к сожалению, не самые приятные:

«И Головин был нулевым».

«Головин чудовищен сегодня вечером».

«Головин и Сидибе ужасны».

«Наступит момент, когда мы должны будем поговорить о соотношении таланта и продуктивности Головина».