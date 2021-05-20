Артём Дзюба – лучший игрок РПЛ сезона-2020/2021 по версии «Чемпионата»! Итоги опроса

В прошлом году в нашем опросе принимали участие только действующие на момент окончания сезона главные тренеры клубов РПЛ, их капитаны и журналисты «Чемпионата». В этот раз мы решили, что правильнее будет объединить голоса этих трёх групп с читательскими.
Подведём итоги:
— в тренерском голосовании больше всех баллов (21) набрал Сердар Азмун (3 очка от Доменико Тедеско остались неучтёнными, поскольку были отданы им всей команде «Спартак»);
– среди капитанов победил Артём Дзюба (14 очков);
– среди журналистов – тоже Дзюба (22 очка);
– читатели больше всего голосов отдали Джордану Ларссону, но в общем зачёте спартаковский швед финишировал только шестым.
У каждой группы голосующих был свой вес: тренеры и капитаны – 0,35, журналисты – 0,2, читатели – 0,1. Участники называли трёх игроков, расставляя их по местам с 1-го по 3-е, учитывая ранжировку баллов: 3 – за первое, 2 – за второе, 1 – за третье.
Считали мы так: складывали количество баллов, делили на генеральную совокупность в каждой группе, а потом умножали на соответствующий вес.
Пример: за Дзюбу проголосовали 8 тренеров — пятеро поставили его на первое место, трое – на третье. Полученные 18 баллов делим на 16 (общее количество участников голосования от этой группы) и умножаем на 0,35 (это их вес, значимость в финальном подсчёте). По этой же формуле высчитывали коэффициент кандидата в трёх других категориях (капитаны, журналисты, болельщики), а полученные результаты суммировали.
Вот что получилось.
Ну и первое место – второй сезон подряд.
Над материалом работали: Полина Куимова, Андрей Панков, Арина Лаврова, Павел Левкович, Олег Лысенко, Максим Пахомов, Салават Муртазин.
- 20 мая 2021
-
10:25
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:56
-
09:29
-
09:24
-
08:57
-
08:37
-
08:30
-
07:03
-
05:27
-
04:42
-
04:21
-
04:02
-
02:00
-
00:57
-
00:55
-
00:51
-
00:37
-
00:36
-
00:21
-
00:10
-
00:09
-
00:08
- 19 мая 2021
-
23:53
-
23:38
-
23:34
-
23:15
-
23:10
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:43
-
22:38