Артём Дзюба – лучший игрок РПЛ сезона-2020/2021 по версии «Чемпионата»! Итоги опроса

За кого голосовали тренеры, капитаны клубов РПЛ, журналисты и читатели.

В прошлом году в нашем опросе принимали участие только действующие на момент окончания сезона главные тренеры клубов РПЛ, их капитаны и журналисты «Чемпионата». В этот раз мы решили, что правильнее будет объединить голоса этих трёх групп с читательскими.



Подведём итоги:

— в тренерском голосовании больше всех баллов (21) набрал Сердар Азмун (3 очка от Доменико Тедеско остались неучтёнными, поскольку были отданы им всей команде «Спартак»);

– среди капитанов победил Артём Дзюба (14 очков);

– среди журналистов – тоже Дзюба (22 очка);

– читатели больше всего голосов отдали Джордану Ларссону, но в общем зачёте спартаковский швед финишировал только шестым.

У каждой группы голосующих был свой вес: тренеры и капитаны – 0,35, журналисты – 0,2, читатели – 0,1. Участники называли трёх игроков, расставляя их по местам с 1-го по 3-е, учитывая ранжировку баллов: 3 – за первое, 2 – за второе, 1 – за третье.

Считали мы так: складывали количество баллов, делили на генеральную совокупность в каждой группе, а потом умножали на соответствующий вес.

Пример: за Дзюбу проголосовали 8 тренеров — пятеро поставили его на первое место, трое – на третье. Полученные 18 баллов делим на 16 (общее количество участников голосования от этой группы) и умножаем на 0,35 (это их вес, значимость в финальном подсчёте). По этой же формуле высчитывали коэффициент кандидата в трёх других категориях (капитаны, журналисты, болельщики), а полученные результаты суммировали.

Вот что получилось.

Ну и первое место – второй сезон подряд.

Над материалом работали: Полина Куимова, Андрей Панков, Арина Лаврова, Павел Левкович, Олег Лысенко, Максим Пахомов, Салават Муртазин.