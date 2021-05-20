«Спасибо, мсье Валери!» Как русский тренер Непомнящий помог Роже Милла войти в историю

В 38 лет он собирался заканчивать с футболом, но вместо этого стал героем ЧМ-1990. Легенда!

Зажигательные африканские танцы (авторские и неповторимые) и голевые дубли – вот чем запомнился Роже Милла на ЧМ-1990 в Италии. Нападающий сборной Камеруна в 38 лет стал легендой футбола, человеком, который впервые вывел африканскую команду в четвертьфинал чемпионата мира. Как сложилась судьба Старого льва после выхода на пенсию и где он теперь? Узнали – рассказываем.

Как Миллер стал Милла

Полураздетые игроки, футбол на песке, вместо ворот конструкция из палок — зрелище, похожее на дворовую сходку. Но нет – это тренировка африканских футболистов. Несмотря на бедность континента, Африка исправно дарит миру больших игроков. Один из таких появился на свет в камерунском Яунде 20 мая 1952 года.

Вообще-то, он должен был быть Миллером – по отцу, железнодорожному служащему. Милла Роже стал случайно – из-за невнимательности клерка, заполнявшего свидетельство о рождении мальчика. Роже рос в многодетной семье, не мог похвастаться дорогими бутсами и новенькой формой. Он рвался в футбол не за деньгами и престижем, а за ощущениями, что привыкли получать от жизни африканцы, за наслаждением.

Роже Милла бывший нападающий сборной Камеруна «Для Камеруна футбол – это, в первую очередь, развлечение, так что мы желали не просто победить, а победить красиво».

Уже в 15 лет Роже начал помногу забивать, а в 17 подписал свой первый контракт и стал чемпионом Камеруна среди школьников… по прыжкам в высоту. В 21 год он впервые выступил за родную страну в отборе чемпионата мира, начал получать сносную зарплату и смог обеспечивать родителей и четырёх братьев. Так начался долгий и по большей мере счастливый путь Милла в профессиональном футболе. А высшей точкой его траектории стал ЧМ-1990.

Фото: Allsport/Getty Images

Вернуться в сборную Милла уговорили президент Камеруна и советский тренер Непомнящий

В мае 1990 года Роже исполнилось 38 лет, 17 из которых он отдал камерунской сборной. Старый лев уже не строил глобальных планов в карьере и вообще подумывал завязывать с футболом. Президент Камеруна Поль Бийя попросил Милла помочь своей сборной на Кубке мира, и у Роже не осталось выбора. Советский тренер Валерий Непомнящий не возражал против кандидатуры ветерана. Мало того – полностью одобрил.

Впоследствии форвард скажет: «Но с наибольшим трепетом отношусь всё же к чемпионату мира 1990 года. Воистину – это пик всей моей карьеры. А ведь я чуть было его не пропустил. Опять-таки, спасибо, мсье Валери! Ведь именно его слова вдохновили меня на возвращение в национальную сборную».

Чистая случайность – так можно назвать попадание Роже на ЧМ-1990, но то, что происходило на полях Италии, случайностью не назовешь. Окрылённый доверием тренера, Милла показал свои лучшие качества. Дубли Роже в матчах с Колумбией и Румынией довели сборную Камеруна до 1/4 финала. Африканская сборная впервые зашла так далеко на «мире»!

Роже чуть не затащил Камерун и в полуфинал, но два пенальти англичанина Гари Линекера оборвали чудесную сказку. На родину Роже вернулся как символ африканской мечты.

Каждый гол в Италии ветеран отмечал зажигательным танцем. Он преследует его всю жизнь

Неотъемлемой частью образа камерунского бомбардира стали его танцы. После забитых голов форвард так лихо отплясывал у углового флага, будто только что выиграл миллионную лотерею.

Роже Милла бывший нападающий сборной Камеруна «Это было первое, что пришло мне в голову, – подойти к флагу и начать танцевать. Мне хотелось разделить радость со всеми, кто пришёл на стадион нас поддержать, – с камерунцами, со всеми африканцами».

Роже по сей день гордится своим выступлением на Кубке мира и считает, что его танец стал символом победы и предельного счастья, которого можно достичь на поле.

«Я особенно счастлив, потому что много людей по всему миру, где бы я ни был, исполняют этот танец: в аэропортах, на вокзалах, в магазинах – везде. Как только люди видят меня, они исполняют тот самый танец. Мне кажется, это что-то необыкновенное», — радуется Роже.

Секрет успеха – жизнь с мячом и без сигарет

Валерий Непомнящий отмечал Роже как целеустремлённого и упёртого игрока. В коллективе его прозвали Старый колдун (или Старый лев) за невероятное стремление к высоким результатам и полную выкладку на тренировках. Роже пропустил тренировку? Нет, скорее град пойдёт среди ясного неба!

После Кубка мира — 1990 Роже скажет: «Я не предпринимал никаких сверхъестественных усилий, а просто методично работал, рассчитывая, что рано или поздно мне представится шанс выйти на поле. Коуч же, в свою очередь, видел, что я готов бороться за место в сборной. Даже в 38! К тому же я никогда не злоупотреблял ни спиртным, ни сигаретами. Думаю, отсутствие вредных привычек сыграло в моей долгой карьере не последнюю роль».

Где сейчас Роже Милла

На ЧМ-1994 в США 42-летний Милла стал самым возрастным игроком в истории Кубка мира (побил свой рекорд с ЧМ-1990) и наконец пришёл к осознанию, что пора уходить на покой. В возрасте 44 лет Роже пропал с радаров. Оказалось — занялся социальной деятельностью, планируя строительство детских домов и спортивной школы.

«Свято убежден — детишкам будет лучше, если они свяжут свою жизнь со спортом. Я же буду помогать им по мере сил», — говорил Милла.

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Милла не увлекло тренерское направление. С 2001 по 2007 год он работал во французском «Монпелье», но дальше по этой дороге не пошёл. «Вы знаете, это слишком сложная работа, — объяснил он. — Начнём с того, что в Африке не уважают своих тренеров, предпочитая им иностранных специалистов. Причём исключительно из Европы. Только они, дескать, могут поставить команде тактику, дисциплине какой-никакой обучить…»

Занятно, что именно со специалистом из Европы, нашим Валерием Кузьмичом Непомнящим, Роже смог найти общий язык и добился главного достижения в карьере.

Роже продолжает свою социальную деятельность, помогая больным СПИДом и начинающим футболистам. С 2016 года Милла открыл в Яунде два предприятия по переработке пластика, внося, таким образом, свой вклад в защиту экологии.

Сегодня Роже исполняется 69 лет. Бóльшую часть времени он посвящает семье и на светских мероприятиях практически не показывается. Славы и внимания в его жизни и так было предостаточно.