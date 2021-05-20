Кто попадёт в Лигу чемпионов, а кто — в Лигу Европы? Расклады перед последним туром АПЛ

Очередной сезон чемпионата Англии завершается в ближайшее воскресенье. Самая зрелищная и популярная лига мира сохранила за тур до конца множество интриг: «Ливерпуль», например, завис на грани между Лигой чемпионов и Лигой Европы, «Вест Хэм» – между Лигой Европы и Лигой конференций. Чтобы вы не запутались, мы рассказали обо всех раскладах перед последним туром в общем материале.

Борьба за чемпионство

Давно закончена в пользу «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы. Клуб провёл в ранге чемпиона вот уже два матча: в одном дал впервые за десять лет сыграть в АПЛ Скотту Карсону и обыграл «Ньюкасл», в другом – проиграл «Брайтону» и, кажется, потерял Гюндогана.

Борьба за ЛЧ

«МЮ» хватило ничьей с «Фулхэмом», чтобы гарантировать второе место. Теперь на две путёвки претендуют «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер». Сразу скажем, что возможная победа «Челси» в финале Лиги чемпионов ничего в этих раскладах не меняет: даже если команда Тухеля финиширует на пятом месте и выиграет еврокубок, четвёртое место выведет в ЛЧ. Вот если бы ещё и Лигу Европы выиграл какой-нибудь английский клуб, не квалифицировавшийся в ЛЧ через чемпионат, АПЛ одной путёвки бы, действительно, лишилась.

«Челси» достаточно обыграть немотивированную «Астон Виллу», чтобы на 100% гарантировать себе участие в главном еврокубке на следующий сезон. Отсутствие мотивации, конечно, не означает проигрыш всех матчей: только что команда из Бирмингема по делу обыграла «Тоттенхэм», причём на выезде. Но у «Челси» просто на редкость хорошая статистика игр на «Вилла Парк»: три последние матча выиграны, да и в последних семи матчах шесть побед.

«Ливерпуль» и «Лестер» имеют равное количество очков, но «красные» в предыдущем туре ещё и улучшили разницу мячей. Теперь у команды Клоппа она "+24" (66-42), а у команды Роджерса – "+20" (66-46). По сути, «Ливерпулю» нужно сыграть дома с «Кристал Пэлас» не хуже, чем «Лестеру» – дома с «Тоттенхэмом».

Интрига сохраняется только за счёт очень непонятного, исключительно нестабильного в конце сезона «Тоттенхэма». Понятно, что при Моуринью лондонцы тоже играли плохо, но это была, по крайней мере, средняя команда с тренером – теперь же это просто набор индивидуальностей с Райаном Мэйсоном. «Тоттенхэм» очень слаб в обороне, рассчитывает исключительно на индивидуальное мастерство игроков в атаке – и такой команде «Лестер» может как сгореть, так и забить очень много. Хотя, конечно, «Ливерпуль» и «Челси» – явные фавориты этой гонки.

Борьба за Лигу Европы

Здесь тоже всё довольно просто: «Вест Хэму» достаточно не проиграть дома «Саутгемптону», чтобы гарантировать себе место в ЛЕ. Другая путёвка достанется неудачнику гонки между «Ливерпулем», «Челси» и «Лестером» – за исключением ситуации, если «Челси» всё-таки свалится на пятое место и выиграет ЛЧ. Тогда АПЛ просто обойдётся одной путёвкой в Лигу Европы.

Джейми Варди Фото: Matt Childs/Getty Images

Если же «Вест Хэм» всё-таки сенсационно (последние три встречи этих команд в Лондоне – 3:1, 3:1, 3:0 в пользу хозяев) проиграет дома «Саутгемптону», то Мойесу и компании придётся следить за матчем «Лестера». Разница забитых и пропущенных у «Тоттенхэма» значительно лучше ("+21" против "+12"), и в случае поражения «Вест Хэма» от них просто требуется обыграть обладателя Кубка Англии. А вот «Эвертон» на ЛЕ не претендует: его разница забитых и пропущенных всего лишь "+4", и, если «Вест Хэм» проиграет пусть даже 0:3, от Анчелотти потребуется выиграть с разницей в пять мячей.

Задача выглядит решаемой, пока не узнаёшь, что последний матч «Эвертона» в этом сезоне – с «Манчестер Сити», на выезде.

Борьба за Лигу конференций

Здесь интрига живёт дольше всего. Правда, «Лидс» приходится вычёркивать при первом же знакомстве с раскладами: хоть команда Бьельсы и отстаёт от седьмого места на три очка, но разница забитых и пропущенных на целых 15 мячей хуже.

«Тоттенхэму» откровенно повезло заканчивать сезон с большим количеством «отпускных» команд («Шеффилд», «Лидс», «Вулверхэмптон», «Вилла» – все они подходили к матчу с лондонцами, уже лишившись турнирной мотивации), но даже при таких вводных Мэйсон половину матчей проиграл. «Лестер» имеет все шансы разнести такую команду – для «Тоттенхэма» спасением может послужить только тот факт, что сопернику по ходу матча может потребоваться победа крупнее, чем 1:0. В погоне за лучшей разницей мячей «Лестер» рискует просто проиграть.

У «Эвертона», как уже сказано выше, матч на поле чемпиона. О крупных победах и вообще об игре с преимуществом речи, конечно, не идёт – но просто положительный результат представить можно. Прежде всего, команда Анчелотти демонстрирует лучшую выездную форму с сезона-1984/85, когда «Эвертон» стал чемпионом. Одиннадцать выездных побед старейший клуб Ливерпуля не одерживал с тех пор никогда, успех ещё и на «Эттихаде» позволит повторить личный рекорд.

Ну и, конечно, нужно понимать, что «Ман Сити» матч если и волнует, то только в контексте разминки перед финалом ЛЧ и отсутствия новых травм. Такой «Сити» вполне может подарить очки, да и ничьей может оказаться достаточно, чтобы занять седьмое место.

А вот «Арсенал» проведёт своеобразные смотрины кандидата на пост главного тренера. На «Эмирейтс» приедет «Брайтон», чей коуч Грэм Поттер давно фигурирует в прессе как претендент на работу у лондонцев. При нём даже «Брайтон» играет в комбинационный футбол, который привыкли видеть все причастные к «Арсеналу». И из трёх предыдущих матчей против «канониров» «Брайтон» Поттера выиграл два.

Невыигрыш матча против аутсайдера приведёт к тому, что «Арсенал» не попадёт в еврокубки впервые c 1995 года. Сложно представить, чтобы после такого Артета сохранил свой пост – и будет символично, если его место займёт последний соперник в сезоне. При этом всего лишь домашняя победа над «Брайтоном» с очень большой вероятностью выведет в Лигу конференций: всё же и у «Тоттенхэма», и у «Эвертона» задачи в последнем туре намного сложнее.