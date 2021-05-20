Что за тренер будет работать со «Спартаком». Подробный тактический портрет Руя Витории

Новым главным тренером «Спартака» станет португалец Руй Витория. Ранее 51-летний специалист возглавлял «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию», «Бенфику», а также «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

В предыдущих материалах на «Чемпионате» вы уже могли прочитать основную информацию о тренере: у него большой штаб, который он с собой возит; за спиной есть солидные достижения – дважды чемпион Португалии, обладатель Кубка Португалии (причём выигрывал его не только с «Бенфикой», но и с «Виторией»), обладатель Кубка португальской лиги, дважды победитель Суперкубка Португалии, а ещё – чемпион Саудовской Аравии; он умеет работать с молодёжью и раскрывать её, поэтому органично вписался в систему «Бенфики».

Сегодня же расскажем о футболе, который ставит тренер – и попытаемся частично спроецировать его взгляды на «Спартак».

Витория – не сугубо атакующий тренер. У его команд выстроенная оборона

«Они — стопроцентный Сакки. Я не шучу. «Бенфика» играет как одна из команд Сакки. Это настоящая машина с лучшей обороной в Европе на данный момент. И они при этом не играют в защитный футбол. Совсем наоборот. Их линия обороны располагается очень высоко, они постоянно прессингуют, перекрывают пространство так, что между двумя рядами защитников даже мышь не проскочит. У них исключительно быстрые нападающие, плюс еще эта молодежь, Ренату… Здесь, в Германии, мало кто смотрит португальскую лигу, так что никто не догадывается, насколько в действительности сильна «Бенфика». Но я говорю тебе, они эталонная команда Сакки».

Это – яркая выдержка из книги «Эволюция Гвардиолы». Весной 2016-го «Бавария» встречалась с «Бенфикой» Витории в Лиге чемпионов, и великий Пеп восхищённо смотрел на соперника. Его команда всё-таки прошла дальше (1:0 дома, 2:2 на выезде), но это было очень тяжело. Португальские журналисты объясняли, что Витория прославился сильной защитой ещё во времена работы в Гимарайнше, а в «Бенфике» он продолжил линию, взятую за основу предшественником Жорже Жезушем. Интересно, кстати, чьей заслуги в той работе было больше – прежнего тренера или нового.

Та оборонительная формация 4-4-2 действительно была близка к идеальной: линия обороны располагалась высоко и постоянно заманивала соперников в офсайдные ловушки, при этом отскоки защитников по передаче за спину были синхронными и быстрыми; буферная зона между линиями отсутствовала – «Бенфика» оборонялась очень компактно, передачи в середину исключались, соперники выдавливались на фланги; нападающие оказывали давление на соперников с мячом – один форвард выдвигался на центрального защитника, другой заужал позицию по опорнику и тем самым перекрывал середину; прессинг чередовался с грамотным средним блоком.

Структура 4-4-2 при обороне использовалась Виторией на протяжении его тренерской карьеры наиболее часто, однако позже он применял и 4-3-3 (4-1-4-1 в среднем блоке) с одним опорником, страхующим пространство между линиями. В этой модели «Бенфика» более активно прессинговала вверху, были очень важны своевременные выдвижения «восьмёрок». В сезоне-2017/2018 у команды, например, был лучший PPDA (индекс, характеризующий интенсивность прессинга) в лиге – 5,79, что очень солидно.

Если рассматривать подход Витории в целом, то прессинг – не самоцель его команд при обороне. Есть определённые игровые моменты, когда высокое давление стартует – пас назад, слабый пас, сигнал от нападающего, чужие удары «от ворот». Зато в ситуациях, когда мяч открыт, та же «Бенфика» запросто могла отказаться от прессинга и откатиться в середину, после чего терпеливо ждать, перемещаться, соблюдать компактность и готовиться к контратакам.

Высота линии обороны, полагаю, зависит всё-таки от качеств центральных защитников – в Саудовской Аравии Витория мог обороняться и ниже. Зато пространство между линиями защищалось также дисциплинированно. В чемпионском сезоне-2019/2020 «Аль-Наср» стал только 3-м в лиге по PPDA, а по количеству допущенных моментов был лучшим.

Сам Витория в одном из интервью, что он дал за последние два года, подчеркнул: «Я гораздо больше предпочитаю футболистов, которые отдают все силы команде. Трудолюбивые и дисциплинированные игроки мне нравятся больше, чем артисты. Есть те, кто умирает на поле за команду, клуб и тренера, а есть те, которых беспокоит это в меньшей степени. Я склоняюсь к первым».

То есть, если резюмировать, у команд Витории есть баланс между прессингом и позиционной обороной; требования к перестроениям и тактической дисциплине – высокие, поэтому тому же Бакаеву, например, с ним было бы сложно; защитников ждёт огромный пласт работы на тренировках – они будут учиться соблюдать горизонтальные расстояния между друг другом, держать вертикальную компактность, перемещаться вверх-вниз, влево-вправо в зависимости от нахождения мяча и отскакивать по замаху.

Качества центральных защитников «Спартака» позволяют играть с высокой линией. А вот подходящего опорного полузащитника с объёмом у красно-белых всё ещё нет.

Атакующие алгоритмы зависят от схемы. Но в них обязательно будет много фланговых взаимодействий и рывков крайних защитников в середину

Известный факт: у Витории нет какой-либо одной сложившейся игровой модели, он меняет их в зависимости от качеств футболистов, находящихся в обойме. В меньшей степени он делает это в рамках подстройки под соперника, поскольку формации, как правило, используются относительно длительными периодами, а не меняются от матча к матчу.

Когда Витория только-только пришёл в «Бенфику», он продолжил стратегию предыдущего тренера Жорже Жезуша – 4-4-2 с двумя нападающими. Один из них мог уходить в глубину для помощи в розыгрыше, но и ситуаций со сдвоенным центром тоже было много.

— У меня есть чёткое представления об игре, — объяснял португалец. – Но в «Бенфику» я перешёл в начале сезона, там была группа футболистов, которые несколько раз становились чемпионами – и у них был специфический профиль. Я не мог прийти и сразу же изменить позицию того же Жонаса только потому, что мне нравится играть по схеме 4-3-3. Нужно смотреть, в какой модели и какой роли у игрока наивысшая эффективность. Если он забивает 40 голов за сезон, есть ли смысл что-либо менять?

По схеме 4-4-2 (или 4-2-3-1) Витория в результате провёл два сезона – 2015/2016 и 2016/2017. Далее клуб распродал многих ведущих футболистов, плюс Жонас начал терять в двигательной активности и объёме, поэтому по ходу сезона-2017/2018 «Бенфика» перестроилась на 4-3-3.

Вне зависимости от выбранной схемы, у Витории есть принципы при построении атак:

1) выход из обороны («билд-ап») продумывается, нет стремления излишне упрощать футбол. Во всех сезонах в «Бенфике» средняя точность длинных передач по сезону составляла ниже 10%. В Саудовской Аравии команду Витории было тяжело прессинговать. В сезоне-2019/2020 показатель PPDA Against у «Аль-Насра» был 16,69, то есть команда успевала в среднем делать почти 17 передач на 60% поля до одного успешного оборонительного действия соперника. Это неплохие цифры;

2) в функциях центральных полузащитников чаще всего есть чёткое разделение: один поддерживает атаку из глубины, а потом, когда мяч уже находится в финальной трети, страхует партнёров, другой опорник (если схема 4-4-2 или 4-2-3-1) должен в обязательном порядке быть творческой натурой, обладать подвижностью, умением находить свободные зоны. В «Бенфике» были нижний опорник Фейса и очень творческий и подвижный «бокс-ту-бокс» Пицци, от которого шло большое количество острых передач. Если говорить про модель 4-3-3, то там глубинная роль опорника ещё более явная;

3) центральные нападающие – не просто игроки штрафной. Витория любит форвардов, которые адекватно работают в подыгрыше, умеют работать спиной к чужим воротам, освобождают пространство в передней линии для рывков партнёров ложными открываниями в недодачу и выдёргиваниями центральных защитников. Тот же Жонас отлично справлялся с этими функциями;

4) большое значение при построении атак играют фланги. Как при схеме 4-2-3-1, так и при 4-3-3 во фланговых зонах часто наблюдаются треугольники и идёт циркуляция футболистов. В рамках этой циркуляции один игрок (необязательно защитник) держит ширину, другой – заполняет полуфланговую зону. При Витории постоянным явлением стали рывки фланговых защитников в середину – это образцово делали как Гримальдо слева, так и Семеду справа. И даже более оборонительный Алмейда справа, пусть и реже, но соблюдал требования по наполнению внутренних зон.

— Мне не нравятся футболисты, совершающие одни и те же движения, — объясняет Витория. — Помню, несколько лет назад все фланговые защитники в Португалии двигались словно по рельсам только по вертикали по внешней стороне поля. Мы же в «Бенфике» начали применять диагональные или продольные рывки через внутренние зоны – Гримальдо и Семедо постоянно их совершали. Это совершенно иной тип движения, который может оказаться сюрпризом для соперника. И здесь важно чередование.

Также важно привести другую цитату Витории – она объясняет его взгляды на атакующие действия.

— Я хочу, чтобы моя команда во всех четырёх ключевых фазах игры знала, что ей делать на поле, — объясняет тренер. – И я также хочу, чтобы моя команда была больше автоматическая, чем механическая. То есть игроки должны уметь сами находить ответы на поставленные вопросы в зависимости от того, что у них есть на жёстком диске. «Я должен делать так, потому что так надо, потому что мне так сказал тренер» — это как раз механический принцип. Но современный футбол всё больше и больше заставляет игроков принимать самостоятельные решения. Тактических нюансов становится больше. Тренеры создают сложности для оппонентов, изучают друг друга, могут разрушать алгоритмы, которые готовились на тренировках. И здесь на первый план выйдет интеллект твоих футболистов.

Если резюмировать, то:

1) Витория не против того, чтобы продолжать работу за предыдущим тренером, если считает, что она даёт результат. Но при этом схему с тремя центральными защитниками Руй использовал буквально в трёх-четырёх матчах в Саудовской Аравии, поэтому вероятность, что она сохранится на дистанции в «Спартаке», существует, но минимальна;

2) у Витории несколько игровых моделей, он может менять их (но скорее не от матча к матчу, а от периода к периоду) в зависимости от имеющихся футболистов. 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3 – все эти формации реальны в «Спартаке»;

3) у Витории высокие требования к интеллекту и дисциплине фланговых игроков. В «Бенфике» фланги рождали гораздо больше остроты, чем центр. В Саудовской Аравии футбол был более сбалансирован – там задействовалась и середина. Рывки фланговых защитников в полуфланги или середину – один из фирменных приёмов Витории. Интересно, сможет ли при новом тренере прибавить в решениях тот же Айртон. Пока бразильцу всё даётся мучительно тяжело, и он как раз из категории прямолинейных ограниченных футболистов, которых критиковал Руй в выдержке из интервью выше. А справа играть вообще некому – Маслов ограничен в атаке и подвижности, Рассказов пребывает в безобразном состоянии;

4) учитывая акцент команд Витории на фланги, Мозес и Промес необходимы тренеру – они как раз смогут обеспечить импровизацию, циркуляцию, разнообразное заполнение как внешних зон, так и внутренних;

5) центральные нападающие должны совмещать открывания по створу с работой в глубине. Поэтому тот же Понсе неплохо подходит по типажу, а заодно полностью соответствует с точки зрения оборонительных задач. А вот по идеальной позиции для Ларссона возникнет дискуссия;

6) Витория поощряет импровизацию и любит футболистов, умеющих принимать решения самостоятельно, без строгих привязок к алгоритмам.

Ещё один нюанс – подход к стандартам. Витория предпочитает зонный принцип обороны

«Спартак» уже долгие годы обороняется по персональному принципу (двое в зоне, остальные – по игрокам), но при Витории, скорее всего, последуют изменения: и в «Бенфике», и в «Аль-Насре» он применял зонный метод. Или комбинированный, где большинство – в зоне, а два-три игрока мешают разбегаться во второй линии.

А вот при штрафных агрессивно высоко поднятые линии Витории несвойственны. Наоборот, он любит их опускать к линии штрафной или даже чуть ниже в ситуациях, когда это необязательно.

Резюме

«Спартак» пригласил точно не проходимца – это не случайный человек, а вполне солидный тренер, у которого есть имя (странно слышать про «ноунейма»), а ещё есть:

1) хороший баланс между обороной и атакой, умение выстраивать оборонительную систему. Есть шанс, что «Спартак» прибавит в этой фазе, ведь в минувшем сезоне даже с тремя центральными защитниками команда заняла 8-е место по весу допущенных ударов;

2) опыт работы с командами, которые исторически много держат мяч и атакуют; продуманные алгоритмы атаки как на своей трети, так и в финальной. Хотя ярких наигранных фишек, возможно, не так много. Рывки крайних защитников в полуфланги – самая выделяющаяся. По количеству идей это, само собой, не Гвардиола;

3) опыт работы в разных моделях, умение переключаться на разные схемы и находить аргументы в каждой из них;

4) собственный штаб единомышленников – это важно.

Прогнозировать будущее в «Спартаке» слишком сложно, ведь мы говорим о клубе, где многое алогично и вообще не поддаётся ни прогнозам, ни анализу. Но следить за работой Витории будет интересно – и лично у меня есть надежда, что в качестве футбола по сравнению с временами Тедеско команда запросто может прибавить. Подчеркну: именно в качестве. По результатам «Спартак» в прошедшем сезоне залез высоко.



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