7 российских талантов, выстреливших в этом сезоне РПЛ. Четверо уже приглашены в сборную

В завершившемся сезоне РПЛ сразу несколько молодых игроков здорово проявили себя. Кто-то едва успел дебютировать за первую команду, кто-то играл на взрослом уровне в прошлом году. Мы составили свой рейтинг главных открытий сезона, в котором каждый из футболистов, на наш взгляд, имеет потенциал для попадания в сборную России. Некоторых Черчесов уже оценил и даже пригласил на сбор в Австрию.

Арсен Захарян (17 лет, «Динамо»)

Динамовец стал лучшим игроком РПЛ по версии WhoScored в своей возрастной категории (до 20 лет), получив оценку 7,33 за сезон. Для сравнения: у лидера — Кристиана Нобоа, играющего на той же позиции, что и Захарян — оценка 7,50. И это при том, что Арсену всего 17 лет. Младше него футболистов в прошедшем сезоне чемпионата России просто не было.

Захарян вошёл в число лучших игроков на своей позиции по количеству ключевых передач в среднем за игру — 2,1. Это больше чем, например, у Реми Кабелла (1,9), Малкома (2,0) и Квинси Промеса (1,8). В 13 матчах за «Динамо» Арсен забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Лучший показатель по системе «гол+пас» в команде только у двоих: Даниила Фомина (6+3) и Даниила Лесового (5+5).

Константин Тюкавин (18 лет, «Динамо»)

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Столько же результативных действий в РПЛ и у другого динамовца — Константина Тюкавина — но к трём голам и пяти ассистам в чемпионате России он также добавил один мяч в Кубке страны (в ворота «Спартака»).

Тюкавин хорош в быстрых атаках. Он мобилен, обладает приличной скоростью. Правда, пока Константину не хватает жёсткости — всего 33% выигранных единоборств. Зато он не боится брать игру на себя: в среднем за матч совершает 3,2 удара и отдаёт 1,5 ключевые передачи. По этим показателям он входит в топ-5 лучших нападающих РПЛ. Осталось поработать над качеством действий — и двери сборной наверняка откроются.

Максим Мухин (19 лет, «Локомотив»)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так же, как и Захарян, в сборную уже попал Максим Мухин. Молодой опорник ворвался в основу «Локо» и на какое-то время даже вытеснил оттуда Дмитрия Баринова, который продолжал восстанавливаться после травмы.

Мухин с большим отрывом лидирует по отборам среди всех игроков центра поля в РПЛ — 4,4 за матч. Ближайший преследователь, Далер Кузяев, совершает в среднем 3,6 успешных попытки за игру. Кроме того, Максим занимает третье место по количеству перехватов (2,3). Отличный опорник… для ЦСКА. «Локомотив» снова теряет молодой талант, в чём может винить только себя.

Денис Макаров (23 года, «Рубин»)

Макарову уже 23 года, и назвать его «молодёжью» можно с натяжкой. Однако он точно стал открытием, ведь прошедший сезон всего лишь второй для него в РПЛ. Ранее Денис выступал за молодёжку «Оренбурга» и «Нефтехимик» в ФНЛ.

Главная фишка Макарова — необычный дриблинг и поставленный удар с левой. За оригинальную манеру игры Дениса уже успели прозвать Русским Роббеном. Сам Макаров, кстати, признался, что в юности копировал стиль голландца. Получается неплохо: в прошедшем сезоне он забил 9 мячей во всех турнирах, а также отдал одну голевую передачу. В среднем за матч Макаров совершает 2,3 успешных обводки и наносит 3,3 удара по воротам. На молодёжном Евро Денис был одним из лучших в составе нашей сборной — пришло время попробовать свои силы в первой команде.

Павел Маслов (21 год, «Спартак»)

Кого-то удивит присутствие Маслова в нашем списке. Да, защитник «Спартака» нередко ошибался в прошедшем сезоне — как в клубе, так и в молодёжной сборной России. Однако Павел не так плох, как может показаться на первый взгляд.

Маслов входит в число лучших защитников РПЛ по количеству отборов в среднем за матч (1,6). Это восьмой показатель в лиге — лидирует Никита Чичерин из «Тамбова» (2,1). При этом практически каждый отбор Маслова получается успешным: из 41 попытки его обыграли всего 4 раза. Его действительно трудно пройти в ситуациях «один в один». Также неплохой показатель у Павла по перехватам (2,1). Главная проблема Маслова — в выборе позиции при навесах и прострелах. За неполные два сезона он забил так в свои ворота три мяча. В остальном довольно надёжен и явно имеет потенциал для роста.

Илья Самошников (23 года, «Рубин»)

На данный момент Самошников — один из лучших в РПЛ на своей позиции. Илья находится среди лидеров по отборам (3,4), перехватам (2,7) и выносам мяча из своей штрафной (2,7) среди всех левых защитников чемпионата России.

Кроме прямых обязанностей в обороне, Самошников хорошо подключается в атаку. Он забил два мяча — среди латералей больше в РПЛ только у Идову и Терехова (по 3 гола). По числу обводок в среднем за матч Илья входит в топ-5 левых защитников — 1,8 (из них половина — успешные). Его вызов в сборную закономерен. Удивительно, но ещё совсем недавно Самошников играл на любительском уровне.

Дмитрий Рыбчинский (22 года, «Локомотив»)

Рыбчинский неплохо проявил себя в прошлом сезоне. В этом году Дмитрий стал чаще проходить в основу «Локо» и раскрылся по-новому на позиции правого защитника. До этого он играл ближе к атаке.

Благодаря своей мобильности и опыту игры в средней линии Рыбчинский хорошо поддерживает атаку. Он забил два мяча и отдал пять результативных передач за «Локо» во всех турнирах. При этом Дмитрий прибавил и в обороне: в среднем за игру совершал 1,9 успешных отбора, хотя в прошлом сезоне эта цифра была намного ниже (0,4). Такая универсальность в будущем может пригодиться Рыбчинскому.

Бонус: Илья Лантратов (25 лет, «Химки»)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лантратов — самый взрослый игрок в нашем списке. Тем не менее он заслужил право называться «открытием» прошедшего сезона. Может быть, даже главным.

Илья отыграл весь сезон на достаточно высоком уровне, неоднократно выручал «Химки» и записал на свой счёт 11 «сухих» матчей — больше в РПЛ только у Гильерме (14). В среднем за игру совершал 3,8 спасения — четвёртый показатель среди всех вратарей лиги. Лантратов помог «Химкам» занять 8-е место в РПЛ и вот-вот может отправиться на повышение — в ЦСКА, на смену Игорю Акинфееву (в перспективе).