Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Новый клуб в РПЛ: «Нижний Новгород» назначает Кержакова, меняет команду и получает нового спонсора.

В РПЛ появится новый клуб. Где «Нижний» возьмёт деньги на Кержакова и крепкую команду?
Анатолий Романов
Новый клуб в РПЛ: «Нижний Новгород»
Комментарии
Судьба «Тамбова» новичку элиты, кажется, не грозит. Хотя на контрактах у «Нижнего Новгорода» почти не осталось игроков.

В Российской Премьер-Лиге с сезона-2021/2022 появится новый клуб – «Нижний Новгород». Волжане заняли третье место в ФНЛ и попали в элиту благодаря тому, что финишировавший вторым «Оренбург» не получил лицензию на участие в высшем дивизионе. «Нижний Новгород» счастливо избежал стыков, но насколько конкурентоспособной будет эта команда на уровне РПЛ?

Наш футбол — Россия в миниатюре. Что не так с регламентом чемпионата Наш футбол — Россия в миниатюре. Что не так с регламентом чемпионата

Для начала вспомним, что Нижнего Новгорода не было в РПЛ семь лет. «Волга» выступала в элите с 2011 по 2014 годы, борясь каждый сезон за выживание (14-е место, 12-е и 15-е), однако новый клуб не имеет отношения ни к ней, ни к бывшему ФК «Нижний Новгород» (его высшее достижение – стыки с «Волгой» за выход в «вышку» перед расформированием в 2012-м). Сегодняшний «НН» был официально основан около шести лет назад и сперва выступал в ПФЛ и ФНЛ под названиями «Волга-Олимпиец» и просто «Олимпиец».

ЧМ-2018 дал импульс развитию футбола в городе. Несколько матчей турнира прошли на местном стадионе, построенном специально для чемпионата мира (вмещает 45 253 зрителя). Куратором клуба стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин – «Олимпиец» поменял название на «Нижний Новгород». По итогам сезона-2018/2019 команда Дмитрия Черышева пробилась в стыки, но уступила по сумме двух матчей «Крыльям Советов» и отложила своё появление в элите до лета 2021-го.

Прошедший сезон «Нижний Новгород» завершал фактически без главного тренера. Прежний наставник команды Роберт Евдокимов был уволен в начале мая. Его судьбу решили два поражения подряд, и даже разгром «Спартака-2» не спас тренера от отставки. Тогда же появилась информация, что волжан может возглавить Дмитрий Аленичев, но в последние дни основным кандидатом называли уже Александра Кержакова.

Как стало известно «Чемпионату», вопрос с назначением лучшего бомбардира в истории сборной России действительно был решён ещё несколько дней назад. В четверг, 20 мая, Кержаков, приехав в Нижний Новгород, выложил в «Инстаграме» фото стадиона. Сообщалось, что приглашение Александра – инициатива губернатора Никитина.

«Футбол России не нужен, лишь определённым городам». Мощный ответ РФС от главы «Оренбурга» «Футбол России не нужен, лишь определённым городам». Мощный ответ РФС от главы «Оренбурга»

38-летнему экс-форварду придётся заново создавать команду под РПЛ, так как почти у всех игроков «Нижнего Новгорода» закончились контракты. «Матч ТВ» утверждает, что на данный момент клубу принадлежат лишь трое футболистов – вратарь Николай Сысуев, защитник Никита Каккоев и нападающий Мухаммад Султонов. Согласно Transfermarkt, таких игроков пятеро: помимо Каккоева и Султонова это защитник Алексей Шумских, полузащитник Дмитрий Югалдин и нападающий Артём Галаджан. При этом только Шумских, Каккоева и Султонова можно было назвать игроками основы в сезоне-2020/2021. Остальные футболисты пока находятся в подвешенном состоянии, ждут новостей от руководства по поводу своего будущего.

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал для «Чемпионата» ситуацию с наставником и составом:

«На сегодняшний день мы не назначали главного тренера, никакой контракт не подписан. Фото Кержакова в «Инстаграме»? Не могу комментировать действия человека, который пока не связан с клубом. Это не совсем правильно. Кержаков остаётся одним из кандидатов, больше ничего сказать не могу.

О трансферах говорить пока рано. Всё под контролем: 60 процентов игроков мы хотим оставить, 40 процентов – поменять. Также будут трансферы под РПЛ».

Приглашение Кержакова в команду РПЛ, на первый взгляд, неожиданное. Он тренирует всего три года, а на клубном уровне – меньше сезона. Уйдя из юношеской сборной России в сентябре 2020-го, Александр возглавил «Томь». Первый опыт Кержакова вроде бы неудачный: томичи финишировали на 18-м месте и вылетели из ФНЛ. Для спасения не хватило четырёх очков. Однако нужно учесть, что на момент прихода Кержакова «Томь» занимала предпоследнее, 21-е место. После зимних сборов команда под руководством молодого специалиста набрала 24 очка в 16 матчах (в среднем 1,5 балла за игру). Если бы томичи прошли весь сезон по такому графику, завершили бы чемпионат в десятке. Александр показал себя достаточно гибким тренером – менял схему в зависимости от соперника и возможностей своей команды. Играл и в четыре защитника, и в пять.

По данным InStat, весной команда Кержакова действительно превратилась из аутсайдера в крепкого середняка. Почти не уступала соперникам по созданным голевым моментам (4,8 против 5,0), превосходила по количеству технико-тактических действий (838 ТТД при 73% успешных против 808 ТТД при 72% успешных), передач (453 против 434) и ударов по воротам (11 против 10). Кстати, в апреле 2020 года Кержаков рассказывал в интервью для «Чемпионата», на кого ориентируется в своей профессии:

«Я бы с удовольствием пошёл в ассистенты к Валерию Васильевичу Лобановскому. Но, к сожалению, всё, что мне сейчас остаётся, — это смотреть документальные фильмы о нём и читать книги. Этот человек внёс огромнейший вклад в развитие современного футбола. Уже тогда, в своё время, предугадывал многие вещи. Объективно – опередил эпоху. Лобановский был тренером авторитарного стиля управления? Наверное, и я тоже».

Неизвестный Кержаков — личная жизнь, троллинг Дзюбы, компенсации за карантин Неизвестный Кержаков — личная жизнь, троллинг Дзюбы, компенсации за карантин

Под РПЛ клуб существенно увеличивает бюджет. Говорят, одним из спонсоров «Нижнего Новгорода» станет «Газпром», правда, гендиректор Измайлов пока не подтвердил эту информацию. Существовал вариант сотрудничества с «Ростехом», но, видимо, он отпал. В таком случае тренером команды стал бы как раз Аленичев, а не Кержаков. Как бы то ни было, важно, что у новичка элиты, помимо нового стадиона, есть комфортная современная база с двумя полями и нет долгов перед игроками. Получить в РПЛ ещё один «Тамбов» никому не хочется.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021