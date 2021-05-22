Почему Заболотный стал для ЦСКА лучше Рондона. Объяснение трансфера

ЦСКА в летнее трансферное окно устраивает очередную перестройку в атаке. И снова происходит замена на позиции большого нападающего. Прошлым летом был дорогостоящий Гайч, зимой подъехал статусный Рондон, а теперь вот с венесуэльцем попрощались – и взамен собираются взять Заболотного с его очень неоднозначной спортивной репутацией. Трансфер вот-вот свершится официально.

Почему зимний трансфер Рондона – никакой не провал

Если резюмировать короткий период карьеры венесуэльского нападающего в ЦСКА, то он ни в коем случае не провальный: форвард набил очень приличные 0,66 NPxG90 + xA90 (ожидаемые голы без учета пенальти и ожидаемые передачи), в среднем собирал 0,72 xG / 90 (лучший результат команды в сезоне). Данные взяты с сайта Understat.

Другое дело, что: а) хромала реализация, реальная конкретика оказалась ниже ожидаемой; б) Чалов на более длительной дистанции всё равно лучше почти по всем метрикам, кроме xG/90, то есть всё равно остался форвардом №1 — при всех своих проблемах и нестабильности; в) главное — лично я ожидал от Рондона большего в плане вспомогательных функций, борьбы, борьбы вверху и помощи при выходе из обороны. Здесь венесуэлец отыграл скромно.

На картинке снизу сравниваются основные атакующие метрики Рондона и Чалова: удары за 90 минут (Sh/90), ожидаемые голы (XG90), ключевые передачи (KP/90), вклад в развитие атак с учётом ударов и финальных передач (xGChain90), вклад в развитие атак без учёта собственных ударов и финальных передач (xGBuildUp90). Чалов в среднем по сезону внёс больший вклад, при том что провёл 1214 минут в РПЛ против 754 у Рондона.

Если резюмировать, то это был вполне рабочий трансфер, он принёс пользу (и мог принести больше, если бы не неразбериха с игрой и не перевороты в клубе), но факт неподписания полноценного контракта понять можно.

А чем лучше Заболотный?

ЦСКА сейчас находится на том этапе, когда игровая структура будет во многом формироваться заново. Мы точно не знаем взгляды Олича на тактику, но можно предположить, что он не прочь сделать команду более гибкой и силовой. В каждом сезоне бывает немало матчей, когда приходится прибегать к более вертикальному футболу. Особенно если нет эффективно работающих алгоритмов выхода вперёд через владение или не хочется подставляться под чужой прессинг.



И вот здесь как раз хочется вернуться к третьей причине из предыдущей части текста: к вспомогательным функциям Рондона. В таблице снизу сравнивается статистика двух нападающих. Данные – Wyscout, период сравнения – весенняя часть сезона.

Думаю, ключевой фактор в решении ЦСКА в пользу Заболотного — не голы, не результативные действия и не удары, а объём борьбы, передвижений, открываний в глубине. Понятно, что цифры Заболотного с количественной точки зрения выгодно отличаются в том числе из-за структуры атаки «Сочи» и методов доставки мяча в переднюю линию, но он и сам ищет очень много борьбы на поле.

Антон при всех своих недостатках, связанных с исполнением и интеллектом, умеет пахать на поле, пробует зацепить мяч, даже если тот летит по очень неудобной траектории, с точки зрения объёма он один из лучших в РПЛ. А 55% выигранных дуэлей на «втором этаже» – фантасмагорические цифры для игрока группы атаки.

Рондон же так и не разнообразил ЦСКА по-настоящему и не способствовал вертикальному футболу, когда такой требовался. Я совершенно не удивлюсь, если венесуэлец полезно заиграет в структуре «Краснодара» (где, говорят, может оказаться), станет ещё больше забивать. Но и шаг ЦСКА тоже понимаю. Есть также дополнительные причины, на которые приходится ориентироваться: а) тяжкий лимит и всего восемь иностранцев в заявке; в) финансовая составляющая: Рондона пришлось бы выкупать, запросы по зарплате там немаленькие, а потратил клуб за последний год и так много. В Лигу чемпионов ЦСКА не попал, больших поступлений от неё лишается который уже год.

Поэтому, как бы это странно ни звучало, на данном этапе «простой работяга» Заболотный и оказался для клуба с большими амбициями более предпочтительным вариантом по сравнению со статусным и проверенным в топ-лигах Рондоном.

Использованы данные Wyscout и Understat.