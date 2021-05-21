Боссы «Локомотива» заговорили. Про трансфер Мухина, ремонт стадиона и контракт Николича

«Локомотив» во главе с председателем совета директоров Александром Плутником и генеральным директором Владимиром Леонченко провёл встречу с болельщиками, чтобы обсудить будущее «РЖД Арены», контракт Марко Николича и многие другие накопившиеся вопросы. Рассказываем о самом главном с этого продолжительного мероприятия.

«Локомотив» продлил контракт с Николичем и Жемалетдиновым

«Хочу сообщить радостную новость, — начал двухчасовую встречу Плутник.— У нас сегодня состоялось подписание контракта с главным тренером — Марко Николич заключил контракт с «Локомотивом» на три года. Здесь важный момент, поскольку в некоторых СМИ и телеграм-каналах появилась иная информация, поэтому сообщаю вам из первых уст. Мы очень рады и благодарны за работу Марко в его первом сезоне в «Локомотиве». Сезон был непростым, результаты вы знаете. Поздравляю вас с Кубком!

Председатель совета директоров не стал тянуть и рассказал о подписании нового соглашения Рифатом Жемалетдиновым: «Ещё одна хорошая новость — Рифат Жемалетдинов заключил новый контракт на три года. Так что команда готовится к сборам. Ребятам, которые уехали в сборные разных стран, желаем удачи. Будем переживать за них и поддерживать».

Железнодорожники проведут следующий сезон в Черкизове

Одной из главных тем встречи был возможный переезд клуба в «Лужники» и снос «РЖД Арены». Председатель совета директоров развеял возможные слухи и обрадовал болельщиков.

«Мы следующий сезон играем в Черкизове. У нас не было других планов, — заявил Плутник. — Со стороны болельщиков был запрос о повышении уровня комфорта на стадионе. Многие недовольны тем, что на стадионе очень холодно. У нас самый холодный стадион, также не очень хорошее качество массового питания на стадионе, так как мощность электричества ограничена. В самой чаше стадиона нет условий для качественного обслуживания болельщиков в силу разных обстоятельств. Что касается приближения болельщиков к полю, то мы часто слышим от них, что это давно пора сделать. Это не какие-то локальные мероприятия, поэтому не так просто осуществить. Мы дадим возможность каждому отправить свои предложения и идеи на наш сайт по улучшению разных компонентов».

«Нам сегодня не хватает качественных футбольных полей»

Реконструкция футбольной инфраструктуры — важная тема для болельщиков «Локомотива», поэтому генеральный директор Владимир Леонченко акцентировал внимание на этом вопросе.

«На сегодняшний момент все вопросы по подготовке к новому сезону решены. Что касается реконструкции всей инфраструктуры в Черкизове, то нам сегодня не хватает качественных футбольных полей. Если хотите узнать, как должен жить современный клуб, то посмотрите на базу «Краснодара». Там эта инфраструктура продолжает развиваться.

В связи с тем, что у нас нехватка полей, «Казанка» и молодёжка проведут полноценные сборы на базе «Сатурна» в Подмосковье. Дальнейшие перспективы в Баковке? Полтора футбольных поля. О каком развитии мы можем говорить? «Казанка» и основной состав должны быть всегда рядом. Молодые игроки должны видеть и чувствовать, как тренируется главная команда. К первому июля в Баковке будет готовый газон, на котором можно тренироваться», — заявил Леонченко.

Плутник — о работе с ЦСКА и будущем Мухина

«Мы видим ситуацию, которая складывалась в нашем клубе, и намерены её изменить, чтобы молодые игроки оставались и проявляли себя. Неважно, будут ли это наши ребята или игроки, перешедшие из других клубов. Мы будем собирать талантливую молодёжь и хотим стать для них домом. Сейчас проводится работа по отбору футболистов со всей России. У нашей академии прекрасные возможности. Мы можем растить прекрасные таланты. Что касается ухода молодых футболистов, то у них разные ситуации. Чтобы не было никаких спекуляций, открыто вам говорю — мы ведём работу с ЦСКА по нескольким футболистам обеих команд», — сказал Александр Плутник.

Также председатель совета директоров прокомментировал переход полузащитника Максима Мухина в стан армейцев: «ЦСКА купил Мухина за 15 миллионов? Откуда у вас такая информация? Когда мы объявим официальную информацию, тогда сможем её с вами обсудить. Мухин — игрок «Локомотива»? Сезон закончен, Максим находится в расположении сборной. Желаю ему удачи и всей нашей сборной. Когда у клубов идёт двухсторонний диалог — это не вопрос публичного обсуждения. Давайте подождём. Клуб работает по разным направлениям».

Леонченко рассказал, как идёт процесс обсуждения молодых футболистов

На мероприятии Владимира Леонченко попросили раскрыть детали о процессе создания спортивного отдела клуба.

«Мы в процессе создания нормального нашего спортивного отдела. Вы знаете, что в клуб пришёл Александр Самедов, отвечающий за селекционную работу и ключевое направление, на которое мы делаем акцент, — поиск российских молодых игроков. Это как поднятие самых талантливых футболистов нашей академии, так и поиск игроков в России. Обсуждение идёт с главным тренером. У него есть своя аналитическая работа, когда он передаёт кандидатов своим помощникам, которые также в этом участвуют. Здесь принимается профессиональное коллегиальное решение, а параметры утверждаются руководителем с точки зрения нашего бюджета и возможностей», — заявил генеральный директор.

Другие ответы Плутника в тезисах:

«Я не знал, что наших болельщиков задержали в Санкт-Петербурге».

С 1 июня начнётся продажа абонементов на новый сезон.

«Мы ведём работу по поиску спортивного директора».

«Рассчитываем, что Чорлука пополнит ряды работников тренерского штаба».

«Локомотив» ни с кем никаких информационных войн не ведёт.

«Поддержка клуба со стороны РЖД стабильная и неизменная».

Закончилась встреча ярким выступлением одного из фанатов, который обратился к руководству с просьбой поставить памятник при жизни Юрию Сёмину за его несоизмеримый вклад в «общее железнодорожное дело».