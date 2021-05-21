Зарема Салихова устроила демарш в «Спартаке». Как это скажется на новом тренере?

«Спартак» снова – главный ньюсмейкер нынешнего межсезонья. В клубе ещё не успели объявить о назначении нового тренера, но «бомбануло» сильнее – о выходе из совета директоров «Спартака» заявила жена Леонида Федуна Зарема Салихова. Там она состояла всего 18 дней. Разбираемся, как её решение повлияет на будущее клуба.

Заявление Заремы Салиховой

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба, – заявила Салихова коллегам из «СЭ». – В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом. Отныне Моя зона ответственности только фонд «Спартак-детям».

Кто должен был стать новым тренером «Спартака» и почему Салихова была против?

Хотя Салихова и не называет фамилии главного тренера, для футбольной общественности уже давно не секрет, что возглавить красно-белых должен был португалец Руй Витория. Ранее мы уже писали, почему клуб выбрал именно его.

Решение о выборе тренера принимал совет директоров клуба, это было в понедельник. По нашей информации, Салихова ещё тогда высказывалась против кандидатуры португальца, но большинством выбор был сделан именно в пользу Витории. Изначально Руй – кандидатура спортивного директора клуба Дмитрия Попова. Салихова же была против из-за того, что считала его не подходящим команде в эмоциональном плане. Также ей не понравилось, что португальца Попов представил лишь в хорошем свете, уделив мало внимания недостаткам работы тренера в «Бенфике».

Ранее Зарема, пусть она и не входила в совет директоров клуба, уже принимала участие в решениях о будущем тренере «Спартака». Это было зимой, когда у клуба был вариант расторгнуть контракт с Доменико Тедеско и найти нового тренера, либо продолжить сотрудничество с немецким специалистом до конца сезона. Попов хотел привести нового тренера сразу, Салихова – дать Тедеско доработать. Сторонников у неё было больше и Тедеско оставили.

Сейчас ситуация обратная – совет директоров большинством голосов кандидатуру Витории одобрил. Но если зимой проигравшая сторона совета директоров спокойно приняла решение и продолжила работу по поиску нового тренера, то сегодня проигравшая сторона – Зарема, мириться с мнением совдира не захотела. Отсюда и демарш.

Как демарш Заремы скажется на выборе нового тренера?

Теперь у «Спартака» несколько путей. Первый – начать поиски нового тренера. Но с Виторией клуб согласовывает детали контракта, стратегия работы с ним понятна, до начала сборов – несколько недель. Если демарш Салиховой приведёт к тому, что клуб переиграет выбор главного тренера (хотя возможно ли это сделать сейчас – большой вопрос) – это будет провал для «Спартака». В клубе есть совет директоров, он принял решение, есть стратегия развития команды с новым специалистом. Да, жена владельца клуба была против, но её слово не должно перевешивать решение остальных членов совета директоров.

Второй путь – оставить всё как есть и двигаться дальше, но уже без Салиховой. По нашей информации, в «Спартаке» менять свой выбор тренера не собираются: Руй Витория по-прежнему основной кандидат на пост главного тренера, сейчас стороны обсуждают детали контракта. Салихова же показала всем свою принципиальность (в расчёте на то, что владелец клуба единолично решит всё откатить назад?), но в итоге проиграла.