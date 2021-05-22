Тест. Назовите всех российских футболистов, игравших в топ-лигах

Перед завершением европейских топ-чемпионатов мы решили предложить читателям вспомнить российских футболистов, когда-либо выходивших на поле в их матчах. Вы будете видеть клубы и годы выступлений в топ-лигах каждого из отечественных игроков – от вас потребуется лишь назвать этих футболистов.
Чтобы оказаться в нашем списке, футболист должен соответствовать хотя бы одному из двух критериев: либо родиться на территории современных границ Российской Федерации, либо сыграть за национальную сборную России. В зачёт идут только высшие лиги европейской «большой пятёрки»: АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига и французская Лига 1. При этом мы решили ограничиться временем после распада СССР: тот же Ринат Дасаев, при всём к нему уважении, в наш и без того длинный список не проходит.
Время ограничено, поэтому советуем не медлить. Для зачёта ответа достаточно написать фамилию игрока.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.
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