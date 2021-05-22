Левандовски вошёл в историю Бундеслиги! Как поляк забил рекордный гол

«Вечное» достижение Герда Мюллера по голам за сезон держалось с 1972 года.

Матч 34-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Аугсбургом» уже не имел никакого турнирного значения. Мюнхенцы подошли к игре в ранге чемпиона Германии, а гости обеспечили себе место в элите на следующий сезон. Но вот Роберт Левандовски жаждал забить в последнем матче сезона, чтобы войти в историю лиги.

«Вечный» рекорд Герда Мюллера

Неделю назад в матче с «Фрайбургом» (2:2) польский нападающий забил 40-й гол в сезоне Бундеслиги, повторив рекорд легендарного форварда «Баварии» и сборной ФРГ Герда Мюллера. В сезоне-1971/1972 он тоже наколотил 40 голов в составе мюнхенцев.

Сравнявшись по голам с Мюллером, Левандовски показал футболку с надписью «Герд навсегда». А его партнёры по команде сделали для него коридор почёта. Сам Роберт после матча с «Фрайбургом» в «Инстаграме» прокомментировал повторение рекорда.

«Я достиг цели, которая когда-то казалась невозможной. Невероятно горжусь тем, что творю историю «Баварии» и участвую в написании истории, которую болельщики будут рассказывать своим детям, следуя по стопам таких легенд, как Герд Мюллер.

Личные рекорды в футболе возможны только благодаря партнёрам по команде, и я благодарю их и всех сотрудников «Баварии». Всегда ставлю планку как можно выше. Всегда ожидаю большего от себя и хочу преодолеть новые границы. Это мой путь. Спасибо, что поверили в меня», — написал поляк.

Уже сегодня у поляка появилась возможность превзойти рекорд. Он вышел в стартовом составе и уже в первом тайме имел несколько возможностей, чтобы отличиться. Но где-то Левандовскому не везло, а где-то прекрасную игру в воротах показывал его соотечественник Рафал Гикевич.

К перерыву «Бавария» громила соперника со счётом 4:0, но уже во втором тайме прилично сбавила темп, из-за чего пропустила два мяча от «Аугсбурга». Флик решил оставить Левандовского на поле вплоть до конца матча — и не прогадал.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

На 90-й минуте Лерой Зане нанёс плотный удар из-за пределов штрафной, который перед собой отбил Гикевич. А вот первым на добивании оказался Левандовски. Сначала он обвёл голкипера, а потом катнул мяч в пустые ворота, установив окончательный счёт — 5:2.

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В итоге Роберт забил в Бундеслиге-2020/2021 41 гол в 29 матчах и отдал семь голевых передач. После такого умопомрачительного сезона поляку просто обязаны вручить «Золотой мяч».