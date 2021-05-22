Самые неудачные трансферы сезона РПЛ. ЦСКА и «Спартак» — в лидерах!

Возможности российских клубов на трансферном рынке стабильно снижаются (согласно исследованию УЕФА, летом 2020-го представители РПЛ потратили на новичков на 36% меньше денег, чем летом 2019-го), так что жизнь в эконом-режиме, по логике вещей, должна заставлять руководителей тщательнее продумывать каждую покупку. В некоторых случаях ошибки могут стоить слишком дорого. Тем не менее удивительные селекционные промахи мы наблюдали и в последние два окна. Иногда игрокам не давали раскрыться травмы, но эти случаи тоже нужно анализировать: где виновато стечение обстоятельств, а где недоработал сам клуб, проверяя здоровье новичка перед заключением сделки. Рассказываем о десяти самых неудачных трансферах сезона РПЛ.

Александр Кокорин — в «Спартак»

Казалось, трансфер Кокорина в «Спартак» — это мысль! А оказалось — мыслишка. Экс-нападающий «Зенита» обещал «сделать красиво», но единственной красивой деталью его красно-белой истории стала продажа в «Фиорентину» за 4,5 млн евро. Очевидно, в московском клубе вернули все потраченные на зарплату и подъёмные новичка деньги, да ещё и что-то заработали. Однако ни в футбольном, ни в имиджевом плане «Спартак» от подписания Александра не выиграл. Кокорин сыграл всего 10 матчей за красно-белых и забил два гола с пенальти в ворота «Химок» и «Ротора». Сам нападающий получил травму бедра, которая продолжает беспокоить его и в Италии.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Остон Урунов — в «Спартак» и «Уфу»

Урунов действительно здорово играл в «Уфе» до перехода в «Спартак», поэтому его покупка за 1 млн евро (по данным Transfermarkt) не выглядела авантюрой. Но, попав в столицу, молодой игрок потерялся. Такое бывает. Полузащитник провёл всего девять матчей за красно-белых, забил гол «Родине» в Кубке России. Возвращение на правах аренды в «Уфу» тоже не получилось ярким. Рашид Рахимов критиковал Урунова за то, что тот играет в какой-то свой футбол, а в конце сезона посыпались травмы. Теперь цель «Спартака» — продать Остона. Впрочем, кто скажет, что от Йоррита Хендрикса, взятого на место узбекского легионера, было больше пользы, чем от Урунова, пусть первым бросит камень в Шамиля Газизова.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Слободан Райкович — в «Локомотив»

Довольно странное решение прежних боссов «Локомотива»: избавиться от Соломона Кверквелии, чтобы закрыть позицию центрального защитника за счёт Райковича. Говорят, Марко Николич убедил подписать соотечественника под свою ответственность, вот только в чём была ответственность сербского тренера, если он продлевает контракт на улучшенных условиях, а безработный Василий Кикнадзе читает об этом в новостях? Свои девять матчей за железнодорожников Райкович сыграл как защитник уровня команды-аутсайдера Серии В, за которую он и выступал до приезда в Россию. Логично, что зимой сербу указали на дверь.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Жасурбек Жалолиддинов — в «Локомотив» и «Тамбов»

Ещё одна покупка железнодорожников, которую не понял никто, кроме участников сделки. 18-летний на тот момент Жалолиддинов должен был дать фору в «Локомотиве» Жоау Мариу, но не выдержал конкуренции даже в «Тамбове». По слухам, Николич, увидев парня на первой тренировке, завернул новичка с формулировкой «слишком слабый». В январе Жасурбека, купленного за 980 тыс. евро, отдали в аренду худшей команде РПЛ. В «Тамбове» узбекский легионер задержался до марта. Представитель хавбека Юрий Белоус утверждал, что его клиентом интересуются зарубежные клубы. И Жалолиддинов действительно уехал из России за границу — вернулся на родину в ФК «Андижан» свободным агентом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Адольфо Гайч — в ЦСКА

Для ЦСКА трансфер Гайча был недешёвым — 8,5 млн евро. От аргентинского «Танка» ждали многого, но он в РПЛ не стрелял, а скорее напоминал экспонат с выставки устаревшего оружия. Свой единственный гол за армейцев центрфорвард забил в ворота «Вольфсберга» в Лиге Европы. Причём не в России — в Австрии (символично для Адольфо). Тем не менее мечта игрока сбылась, очевидно, быстрее, чем он надеялся. Всего спустя полгода после перехода в ЦСКА Гайч оказался в топ-лиге Европы. «Беневенто» арендовал аргентинца с правом выкупа. Как ни странно, в Италии дела у Адольфо идут лучше: он забил уже два гола в 14 матчах Серии А.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Бруно Фукс — в ЦСКА

В случае с Фуксом, на первый взгляд, ни клуб, ни игрок не виноваты в том, что трансфер за 8 млн евро пока не оправдал себя. Бразилец получил травму правого бедра в дебютном матче за ЦСКА с «Ахматом» в Грозном. Когда защитник восстановился и приступил к тренировкам с командой, то усугубил повреждение. Планировалось, что Бруно вернётся к зимним сборам, но в январе Фукс вновь травмировался и выбыл на несколько месяцев. Перенёс операцию, а впервые попал в заявку на игру только в апреле. Болельщикам армейцев остаётся надеяться, что на этом злоключения бразильца закончатся, ведь команде очень нужен сильный центральный защитник, настоящий лидер в оборону.

Фото: Денис Тырин, ЦСКА

Ивелин Попов — в «Сочи»

Похожая неприятность случилась с Поповым. Болгарский полузащитник, разругавшись с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, перешёл в августе в «Сочи» фактически в обмен на Дмитрия Полоза. Видимо, чрезмерное желание доказать Карпину, что тот неправ, привело к перенапряжению — в первой же игре за сочинцев Ивелин получил разрыв связки колена. Вышел на поле в перерыве, а на 71-й минуте был заменён. До сих пор это единственный матч Попова в составе южан, хотя ещё в апреле болгарский легионер приступил к тренировкам в общей группе. Контракт полузащитника действует до лета 2022-го, а, значит, в следующем сезоне он должен быть в «Сочи».

Фото: instagram.com/ivelin_popov_official

Амбруаз Ойонго — в «Краснодар»

Самая короткая трансферная история. 22 февраля «Краснодар» объявил об аренде Ойонго у «Монпелье» до конца сезона. Камерунский защитник должен был заменить получившего тяжёлую травму Кристиана Рамиреса. Через шесть дней Амбруаз дебютировал за «быков» в матче РПЛ с «Уралом»: вышел на замену на 33-й минуте, однако после перерыва на поле его уже не увидели. Оказалось, что Ойонго получил серьёзное повреждение — крестообразных связок колена. Ещё через четыре дня «Краснодар» завершил аренду легионера, сразу выплатив ему всю зарплату. Камерунец по-прежнему принадлежит «Монпелье» (до лета 2022-го), а краснодарский клуб на днях продлил контракт с Рамиресом.

Фото: fckrasnodar.ru

Джано Ананидзе — в «Ротор»

Бывший спартаковец в течение месяца с лишним принадлежал «Ротору», но не сыграл за волгоградцев ни разу. Более того, Ананидзе, по словам тренера Александра Хацкевича, даже тренировался отдельно. В конце концов Джано понял, что не сможет залечить травму колена и помочь команде в этом сезоне. Грузинский хавбек ушёл из «Ротора», заработав 1,7 млн рублей (по данным телеграм-канала «Мутко Против»), правда, сам игрок заявил, что почти всю сумму оставил в клубе. До апреля Ананидзе восстанавливался, а потом перешёл в «Динамо» Тбилиси. Кстати, полтора месяца продержался в «Роторе» и защитник Юрий Логвиненко: в январе подписал контракт, а в марте расторг соглашение по состоянию здоровья. Бывают же совпадения…

Фото: rotor-vlg.com

Дмитрий Герман и Александр Еркин — в «Тамбов»

Объединим два трансфера в одну историю. Нищий «Тамбов» собирал зимой команду с миру по нитке. Аутсайдер вроде бы собирался делать ставку на молодёжь и «голодных» игроков, арендованных у других клубов элиты. Но, несмотря на отсутствие турнирных задач, были взяты и такие загадочные персонажи, как 32-летний Герман и 31-летний Еркин. Оба полузащитника не имели опыта выступлений в РПЛ и запомнились только тем, что привозили пенальти, из-за которых попали под подозрение в игре на ставках. В начале апреля Германа и Еркина вызвали в РФС, отстранили от тренировок с командой. Потом никакой информации об их деле не поступало. Герман сыграл ещё три матча в чемпионате, а вот Еркин больше на поле не выходил.