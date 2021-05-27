Запасной вратарь стал героем ЧМ-1990. Как сложилась судьба аргентинца Гойкоэчеа

В матче с СССР один сейв за него сделал рукой Марадона. Дальше Гойко тащил сам.

Несправедливо, что прозвище Рука Бога ассоциируется только с Диего Марадоной. В истории сборной Аргентины есть ещё пара рук, которая без нарушения правил тащила сборную к победам. Эти руки принадлежали Серхио Гойкоэчеа. В 26 лет он выиграл две серии пенальти на ЧМ-1990, куда поехал запасным вратарём. А после его ухода Аргентина до сих пор не выиграла ни одного титула.

Гойкоэчеа почти не играл из-за войны в Колумбии. На ЧМ попал после конфликта основных вратарей

В тройку вратарей сборной Аргентины на победном ЧМ-1986 входили Нери Пумпидо, Луис Ислас и Эктор Селада. Главный тренер Карлос Билардо искал новых звёзд после домашнего триумфа и пригласил в команду Гойкоэчеа, который пять лет был дублёром Пумпидо в «Ривер Плейте». С дебютантом в воротах Аргентина проиграла 1:3 в товарняке Швейцарии, но вратаря всё равно взяли на Кубок Америки — 1987 в привычной роли дублёра. Место в воротах занимал Ислас. Гойкоэчеа генерировал атмосферу и, по воспоминаниям, врывался в номера игроков в маске Рэмбо.

В 1988-м Гойко, как его называли для удобства, ударился плечом о штангу в матче за «Ривер». При переломе ключицы возникли инфекционные осложнения. Восстановление затянулось настолько, что голкипер не прошёл медобследование для перехода в «Сан-Лоренсо», сорвав тем самым трансфер Хосе Луиса Чилаверта в «Ривер Плейт» (клубы готовили обмен вратарями). Уже после неудачной сделки в Аргентине начали писать, что у Гойкоэчеа СПИД.

Отмахнувшись от газетчиков, вратарь согласился на переход в «Мильонариос» из Колумбии, набирал форму, но вскоре сезон прервался. Война наркокартелей и убийство судьи привели к тому, что в конце 1989 года чемпионат Колумбии остановили.

На роль основного вратаря Аргентины на ЧМ-1990 претендовали Пумпидо и Ислас. О Гойко никто и не вспоминал. Но Пумпидо по итогам сезона-1988/1989 вылетел из испанской Примеры с «Бетисом». Тогда же Исласа, игравшего за «Логроньес», признали лучшим вратарём Испании. Он не без оснований потребовал место в стартовом составе сборной, что взбесило тренера. Билардо отцепил Исласа, а дублёрами Пумпидо внезапно стали Гойкоэчеа (с той самой единственной игрой за сборную) и Фабиан Канселарич из «Ферро Карриль».

Гойко нравился Билардо. Тренер учил вратаря дисциплине, заставив однажды прийти на тренировку в день собственной свадьбы: «Распишешься в полдень, в час закончишь и успеешь к нам вечером». К Италии-90 тренер подготовил вратаря одним-единственным занятием, в котором Серхио вообще не принимал участия.

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«Билардо собрал всю команду, но устроил тренировку только для полузащитников. Мы смотрели за этим 40–50 минут. В тот единственный момент, когда я отвернулся, мне в голову прилетел мяч. Билардо прибежал ко мне с центра поля и сказал: «Отвернулся? Зазевался? Всё, мы вылетели с чемпионата мира», – вспоминал вратарь.

Аргентина выиграла все серии пенальти с Гойкоэчеа: он сканировал бьющих и устраивал ритуал с туалетом

Пумпидо подвёл сборную в первой же игре – по-глупому пропустил мяч под ногами после кивка головой Омам-Бийика. Аргентина проиграла 0:1 Камеруну и во втором матче против СССР нужна была только победа. Матч начался с травмы Пумпидо, тогда на поле вышел Гойкоэчеа, который до этого просил родителей записать на видео передачу с объявлением заявки сборной на Италию-90: «Хоть так мои дети увидят, что я был в составе на ЧМ».

Через минуту после выхода на поле Гойко должен был пропустить от Олега Кузнецова, но за вратаря руками сыграл Марадона. Аргентина победила 2:0, отправив вылетать вместо себя Советский Союз.

Ничья 1:1 с Румынией вывела команду из группы, а победа 1:0 над Бразилией – в 1/4 финала. Гойкоэчеа убедил разве что сейвом после одного из бразильских штрафных. В матчах групповой стадии он нервничал на выходах, а с Бразилией за него играли штанги и перекладины. Зато потом вратарь стал кумиром целой страны.

Четвертьфинал у Югославии и полуфинал у хозяев Аргентина выиграла в серии пенальти. В обеих сериях Гойко удалось вытащить по два удара – от Брновича с Хаджибегичем и Донадони с Сереной. С Югославией он даже отдал долг Марадоне за ту самую помощь в игре против СССР. Диего смазал свою удар, после чего услышал от вратаря: «Ничего, я потащу два». Свой секрет Гойкоэчеа объяснил тем, что изучал пенальтистов, а перед ударами следил за их движениями, жестами, взглядами: «Это дар. Ещё до удара Серены я знал, что потащу этот мяч. Ему больше некуда было пробить».

В финале с ФРГ всё также шло к ещё одной серии пенальти, но за пять минут до конца игры фол Нестора Сенсини на Руди Фёллере привёл к одиннадцатиметровому в основное время. Гойкоэчеа угадал с углом, но не ожидал от Андреаса Бреме удара низом. Титул достался Германии, но и сборная Билардо после возвращения удостоилась приёма в президентской резиденции.

Ещё одна забавная деталь: в день игры с Югославией во Флоренции было так жарко, что Гойкоэчеа не отрывался от бутылки с водой. Перед серией пенальти его потянуло в туалет, но покинуть поле он не мог. Тогда команда взяла вратаря в круг, закрыв от камер, и дело было сделано прямо на поле. С учётом победы над Югославией это превратилось в ритуал.

Полуфинал с Италией, Кубок Америки, матчи Кубка Либертадорес: партнёры в случае ничьей в кубковых соревнованиях окружали вратаря, тот проверял дренаж газона, а затем вытаскивал серию пенальти. Ни одну из них Гойкоэчеа не проиграл. Время спустя он благодарил за это тогдашних производителей экипировки: «Трусы не прилегали к телу так плотно, как сейчас. Было удобно чуть-чуть приподнять их и всё достать».

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За несколько лет после ЧМ-1990 Аргентина с Гойкоэчеа в воротах выиграла Кубок Америки, Кубок Короля Фахда и Кубок Артемио Франки (в этом турнире встречались чемпион Европы и чемпион Южной Америки). Выдерживать все 90 минут эксцентричному вратарю было намного сложнее, чем серии пенальти. В квалификации ЧМ-1994 Аргентина в Буэнос-Айресе проиграла 0:5 Колумбии, и карьера Гойкоэчеа в сборной закончилась. Тем не менее после его ухода «альбиселесте» до сих пор не выиграли ни одного титула, если не считать Олимпийские игры.

Жизнь после футбола: передача с Марадоной, ТВ-премия и сексуальный чип

После футбола Гойкоэчеа стал телезвездой. Его телекарьера длится уже 21 год и превосходит игровую. Герой ЧМ-1990 снимался в кино и сериалах, был моделью, вёл передачу о путешествиях, а в 2005-м на пару с Марадоной брал интервью у звёзд музыки и политики. В гости к бывшим лидерам сборной Аргентины приходили Майк Тайсон, Робби Уильямс и Фидель Кастро. За работу в телеэфире Гойкоэчеа удостоился премии Мартин Фьерро – аргентинского аналога ТЭФИ.

«У меня не было навыков для работы тренером или менеджером, а телекамеры дарят тот же адреналин, что и футбол. Во время обучения в школе журналистики я ловил на себе эти взгляды с пониманием: типа этот футболист точно будет пропускать занятия, а диплом ему подарят, но я ничего не прогуливал», – вспоминал Гойкоэчеа.

В свои 57 Гойкоэчеа выглядит как голливудская звезда и не скрывает, что ухаживает за собой: зал, плавание, сквош, педикюр, кремы и даже превентивное лечение. Последние 14 лет проходит лечение целлюлотерапией, чтобы замедлить старение органов. Провёл генетическое исследование, чтобы предотвратить будущие болезни. Более того, Гойкоэчеа признался, что вживил себе чип для улучшения потенции: «Чип похож на рисовое зерно, вводится подкожно, совсем не больно. Это высвобождает количество тестостерона, в котором нуждается тело».

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Сейчас Гойкоэчеа ведет на федеральном канале программу «Мы все связаны» (Todos estamos conectados), где общается с простыми аргентинцами через соцсети и вебкамеры, а также принимает от них всевозможные фото и видео жизненных ситуаций.

Но даже сейчас, узнав его, аргентинцы вспоминают 1990-й, как будто это было вчера.