У «Спартака» намечаются проблемы с трансферами. Нужно как-то решать легионерский вопрос

Несмотря на скандальный протестный выход из состава совета директоров Заремы Салиховой и её громкий хлопок дверью, новым главным тренером «Спартака» с высокой долей вероятности станет Руй Витория. Контракт с ним должен быть подписан в самое ближайшее время.
Мы точно не знаем, по какой схеме будет играть «Спартак» в следующем сезоне, но на дистанции португалец почти наверняка уйдёт от системы с тремя центральными защитниками, потому что почти не использовал её в предыдущих клубах. Также мы примерно представляем стиль футбола нового тренера и его требования (пожелания) к типажу имеющихся в обойме футболистов на конкретных позициях.
Исходя из сегодняшних знаний о методах работы Витории, можно предположить, что «Спартаку» на сегодня кровь из носу нужно усилить две позиции:
1) опорную зону. Нужен полузащитник с сильными оборонительными характеристиками, который при своих атаках оставался бы в глубине, обеспечивал баланс и страховал партнёров. «Спартак» за последние годы купил сюда немало футболистов, но ни разу не попал. Гулиев не заиграл, Крал по типажу изначально не чистый опорник, а «бокс-ту-бокс», а Хендрикса брали не для разрушения, а наоборот, продвижения мяча, в чём он был хорош в Голландии. Причём эти качества в «Спартаке» пока вообще не пригодились;
2) правый фланг обороны. Рассказов возвращается из аренды, но он провёл слабый сезон в Туле — сложно сейчас рассчитывать на него по-настоящему. Мозеса брали как правого защитника для 3-5-2, и даже в этой системе он испытывал трудности при защите. Для 4-3-3 или 4-2-3-1 он не подойдёт. Маслов как правый защитник не убедил в первых весенних матчах за «Спартак», да и на молодёжном чемпионате Европы сыграл так себе. Для фланга у него нет уникальных скоростных данных и объёма атакующих включений — а Витория любит разносторонних крайних защитников, умеющих работать в высоких точках и в том числе в полуфлангах.
Есть у «Спартака» и ещё одна позиция, которую хотелось бы усилить, — в команде нет творческого полузащитника со стабильной работой в финальной трети. Крал и Зобнин дают объём движения, но вряд ли они резко прибавят в конкретике; Умяров и Хендрикс — игроки глубины поля; Урунов — это история тоже не про завершение и обострения; Бакаев — переделанный игрок фланговой зоны, и ему вообще будет тяжело с Виторией, поскольку португалец требователен к перестроениям в оборону и общей дисциплине.
Но эту проблему оставим пока за скобками, а сосредоточимся на первых двух. Их нужно решить обязательно.
Ситуация с легионерами не просто сложная, а очень сложная. Их в «Спартаке» — аж 11
Возможно, сегодняшний лимит на легионеров до следующего сезона и скорректируется. В нашем футболе ничего нельзя исключать, тем более жалуются на сегодняшний формат ограничений очень многие. Но пока мы исходим именно из того, что клубам допускается включать в заявку максимум восьмерых иностранцев.
А у «Спартака» их на балансе — аж 11. Это Жиго, Айртон, Крал, Ларссон, Понсе, Мозес, Промес, Хендрикс, Урунов, Тиль, Роша. Последних трёх убрать из списка относительно просто: Тиль — почти в аренде «Фейеноорде», Урунова с радостью примет «Уфа», а беднягу Педро Рошу придётся отдать задёшево в Бразилию (причём клубы-претенденты — не дурачки, они поймут сложности красно-белых и постараются сбить цену).
Но и восемь, да даже семь легионеров — это всё равно много. Ведь «Спартаку» нужно купить минимум двух, а лучше трёх новых футболистов. А российский рынок слишком ограничен: вы не найдёте здесь готового правого защитника, да и опорника-разрушителя с паспортом отыскать слишком сложно. Мухин уже в ЦСКА — это могла бы быть хорошая история и для «Спартака».
Выходит, красно-белым почти наверняка придётся не просто избавляться от невостребованных легионеров, но ещё и продавать/отпускать кого-то из более важных зарубежных футболистов.
У кого наивысшие шансы покинуть клуб?
Мозес, Промес, Айртон точно останутся. Первые двое — качественные крайние нападающие для флангового футбола в 4-2-3-1 или 4-3-3, а третий — попросту единственный профильный фланговый защитник в «Спартаке». С Жиго расставаться тоже нет никакого смысла: не так просто найти центрального защитника сильнее, плюс у него есть нужные качества для работы с Виторией — он сможет держать высокую линию.
На мой взгляд, клубу нужно приложить максимальные усилия для выгодной продажи Крала нынешним летом. Чешский полузащитник пользуется спросом в топ-лигах, имеет шанс зарекомендовать себя на чемпионате Европы — а его спортивные качества применительно к «Спартаку» очень и очень спорные. Чех имеет ограничения в работе с мячом, рядом должен быть обязательно кто-то с более развитым созиданием.
Вероятно, придётся расстаться с Хендриксом, хотя здесь Попов, занимавшийся зимой трансфером голландца, может настоять на том, чтобы игроку дали полноценный шанс. Это действительно очень неоднозначная история. Сложно спорить с тем, что Хендрикс пока вообще не принёс пользы, но заиграть в весеннем упрощённом футболе Тедеско он попросту не мог, потому что по своему типажу под него по умолчанию не подходит.
Понсе я бы не отпускал: аргентинец вписывается в модель Витории, может играть как единственным форвардом, так и в оттяжке; как наполнять штрафную, так и уходить в глубину и освобождать зоны для партнёров. Ларссона продавать тоже жалко, он сильно вырос за два года в России, хотя, если придёт суперпредложение, его можно рассмотреть. Если вдруг «Спартак» перестроится на 4-3-3, то швед будет испытывать сложности: до сих пор он не проявлял себя ни в качестве единственного форварда, ни в качестве флангового футболиста. Продавать вовремя, на пике после классных сезонов — очень полезное умение.
Какие варианты у «Спартака» есть ещё?
Если ситуацию с легионерами всё-таки не удастся стабилизировать, то «Спартаку» придётся работать на внутреннем рынке. Или рассматривать игроков с армянским, казахстанским и белорусским паспортами — они в РПЛ с недавних пор не считаются легионерами. Но и здесь выбор не настолько широкий.
Одно лишь ясно точно: перестройка может оказаться для «Спартака» болезненной. Состав команды вот уже несколько лет как ограничен и разбалансирован, и упрощённый футбол по схеме 3-5-2 хоть как-то скрывал недостатки обоймы. Легко Витории не будет точно.
- 23 мая 2021
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