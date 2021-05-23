Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Как изменится «Спартак» при Витории: какие трансферы нужно совершить, кого из легионеров продать

У «Спартака» намечаются проблемы с трансферами. Нужно как-то решать легионерский вопрос
Михаил Гончаров
Как изменится «Спартак» при Витории
Комментарии
Нужны минимум два новых игрока, но для них придётся освобождать место.

Несмотря на скандальный протестный выход из состава совета директоров Заремы Салиховой и её громкий хлопок дверью, новым главным тренером «Спартака» с высокой долей вероятности станет Руй Витория. Контракт с ним должен быть подписан в самое ближайшее время.

Мы точно не знаем, по какой схеме будет играть «Спартак» в следующем сезоне, но на дистанции португалец почти наверняка уйдёт от системы с тремя центральными защитниками, потому что почти не использовал её в предыдущих клубах. Также мы примерно представляем стиль футбола нового тренера и его требования (пожелания) к типажу имеющихся в обойме футболистов на конкретных позициях.

Что за тренер будет работать со «Спартаком». Подробный тактический портрет Руя Витории Что за тренер будет работать со «Спартаком». Подробный тактический портрет Руя Витории

Исходя из сегодняшних знаний о методах работы Витории, можно предположить, что «Спартаку» на сегодня кровь из носу нужно усилить две позиции:

1) опорную зону. Нужен полузащитник с сильными оборонительными характеристиками, который при своих атаках оставался бы в глубине, обеспечивал баланс и страховал партнёров. «Спартак» за последние годы купил сюда немало футболистов, но ни разу не попал. Гулиев не заиграл, Крал по типажу изначально не чистый опорник, а «бокс-ту-бокс», а Хендрикса брали не для разрушения, а наоборот, продвижения мяча, в чём он был хорош в Голландии. Причём эти качества в «Спартаке» пока вообще не пригодились;

2) правый фланг обороны. Рассказов возвращается из аренды, но он провёл слабый сезон в Туле — сложно сейчас рассчитывать на него по-настоящему. Мозеса брали как правого защитника для 3-5-2, и даже в этой системе он испытывал трудности при защите. Для 4-3-3 или 4-2-3-1 он не подойдёт. Маслов как правый защитник не убедил в первых весенних матчах за «Спартак», да и на молодёжном чемпионате Европы сыграл так себе. Для фланга у него нет уникальных скоростных данных и объёма атакующих включений — а Витория любит разносторонних крайних защитников, умеющих работать в высоких точках и в том числе в полуфлангах.

Есть у «Спартака» и ещё одна позиция, которую хотелось бы усилить, — в команде нет творческого полузащитника со стабильной работой в финальной трети. Крал и Зобнин дают объём движения, но вряд ли они резко прибавят в конкретике; Умяров и Хендрикс — игроки глубины поля; Урунов — это история тоже не про завершение и обострения; Бакаев — переделанный игрок фланговой зоны, и ему вообще будет тяжело с Виторией, поскольку португалец требователен к перестроениям в оборону и общей дисциплине.

Но эту проблему оставим пока за скобками, а сосредоточимся на первых двух. Их нужно решить обязательно.

Зарема Салихова устроила демарш в «Спартаке». Как это скажется на новом тренере? Зарема Салихова устроила демарш в «Спартаке». Как это скажется на новом тренере?

Ситуация с легионерами не просто сложная, а очень сложная. Их в «Спартаке» — аж 11

Возможно, сегодняшний лимит на легионеров до следующего сезона и скорректируется. В нашем футболе ничего нельзя исключать, тем более жалуются на сегодняшний формат ограничений очень многие. Но пока мы исходим именно из того, что клубам допускается включать в заявку максимум восьмерых иностранцев.

А у «Спартака» их на балансе — аж 11. Это Жиго, Айртон, Крал, Ларссон, Понсе, Мозес, Промес, Хендрикс, Урунов, Тиль, Роша. Последних трёх убрать из списка относительно просто: Тиль — почти в аренде «Фейеноорде», Урунова с радостью примет «Уфа», а беднягу Педро Рошу придётся отдать задёшево в Бразилию (причём клубы-претенденты — не дурачки, они поймут сложности красно-белых и постараются сбить цену).

Но и восемь, да даже семь легионеров — это всё равно много. Ведь «Спартаку» нужно купить минимум двух, а лучше трёх новых футболистов. А российский рынок слишком ограничен: вы не найдёте здесь готового правого защитника, да и опорника-разрушителя с паспортом отыскать слишком сложно. Мухин уже в ЦСКА — это могла бы быть хорошая история и для «Спартака».

Выходит, красно-белым почти наверняка придётся не просто избавляться от невостребованных легионеров, но ещё и продавать/отпускать кого-то из более важных зарубежных футболистов.

Самые неудачные трансферы сезона РПЛ. ЦСКА и «Спартак» — в лидерах! Самые неудачные трансферы сезона РПЛ. ЦСКА и «Спартак» — в лидерах!

У кого наивысшие шансы покинуть клуб?

Мозес, Промес, Айртон точно останутся. Первые двое — качественные крайние нападающие для флангового футбола в 4-2-3-1 или 4-3-3, а третий — попросту единственный профильный фланговый защитник в «Спартаке». С Жиго расставаться тоже нет никакого смысла: не так просто найти центрального защитника сильнее, плюс у него есть нужные качества для работы с Виторией — он сможет держать высокую линию.

На мой взгляд, клубу нужно приложить максимальные усилия для выгодной продажи Крала нынешним летом. Чешский полузащитник пользуется спросом в топ-лигах, имеет шанс зарекомендовать себя на чемпионате Европы — а его спортивные качества применительно к «Спартаку» очень и очень спорные. Чех имеет ограничения в работе с мячом, рядом должен быть обязательно кто-то с более развитым созиданием.

Вероятно, придётся расстаться с Хендриксом, хотя здесь Попов, занимавшийся зимой трансфером голландца, может настоять на том, чтобы игроку дали полноценный шанс. Это действительно очень неоднозначная история. Сложно спорить с тем, что Хендрикс пока вообще не принёс пользы, но заиграть в весеннем упрощённом футболе Тедеско он попросту не мог, потому что по своему типажу под него по умолчанию не подходит.

Понсе я бы не отпускал: аргентинец вписывается в модель Витории, может играть как единственным форвардом, так и в оттяжке; как наполнять штрафную, так и уходить в глубину и освобождать зоны для партнёров. Ларссона продавать тоже жалко, он сильно вырос за два года в России, хотя, если придёт суперпредложение, его можно рассмотреть. Если вдруг «Спартак» перестроится на 4-3-3, то швед будет испытывать сложности: до сих пор он не проявлял себя ни в качестве единственного форварда, ни в качестве флангового футболиста. Продавать вовремя, на пике после классных сезонов — очень полезное умение.

Какие варианты у «Спартака» есть ещё?

Если ситуацию с легионерами всё-таки не удастся стабилизировать, то «Спартаку» придётся работать на внутреннем рынке. Или рассматривать игроков с армянским, казахстанским и белорусским паспортами — они в РПЛ с недавних пор не считаются легионерами. Но и здесь выбор не настолько широкий.

Одно лишь ясно точно: перестройка может оказаться для «Спартака» болезненной. Состав команды вот уже несколько лет как ограничен и разбалансирован, и упрощённый футбол по схеме 3-5-2 хоть как-то скрывал недостатки обоймы. Легко Витории не будет точно.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021