Далеко не все читатели «Чемпионата» переживают за Россию.

«Украинцы — братья, несмотря ни на что». За кого вы будете болеть на Евро-2020?

В ожидании Евро-2020 «Чемпионат» предложил читателям ответить на несколько вопросов. Главный из них звучал так: будете ли вы болеть за сборную России? Если нет, то почему, и какой другой команде отдаёте предпочтение. Некоторые ответы нас удивили. Ниже — самые интересные и неожиданные из них.

Ильяс: «За нашу сборную не болею с Евро-2008. Сейчас эта команда представляет не Россию, а определённую прослойку общества. Начиная с Евро-2000 болею за сборную Италии — у них есть свой стиль и характер. Нравится та самоотверженность, с которой они бьются на поле за свою родину».

Роман: «Болею за Испанию с ЧМ-1998, потому что нравился Рауль».

Георгий: «За сборную России не болею принципиально — мнимым патриотизмом не страдаю. Коллектив Черчесова воспринимаю как обычную команду со средними исполнителями».

Василий: «Это не сборная России, а сборная друзей Стаса. Нормальной сборной России у нас сейчас нет».

Анастасия: «Обязательно буду болеть за сборную России. Была на ЧМ-2018 волонтёром, с тех пор смотрю практически все матчи сборной. Любимой зарубежной сборной нет, но нравятся Англия, Франция и Германия».

Артём: «Кроме России, ни за кого не болею».

Александр: «Буду болеть за наших и за Украину. Братская страна».

Фёдор: «Вместе со сборной России буду поддерживать Украину, где сейчас целая россыпь интересных молодых игроков (Цыганков, Малиновский)».

Kaktus: «Только Россия. Болеть на трибуне за свою страну — ощущение, которое ни с чем не сравнить».

papasha: «За Россию, а потом за Португалию. Начал болеть за них на Евро-2000. Это был мой первый чемпионат Европы как болельщика. Меня зацепило, что у них цвета, как и у моего любимого клуба — «Локомотива», — красно-зелёные. Был очень рад их успеху в 2016 году!»

yuzzz: «Буду болеть за Англию. Ещё в середине 90-х влюбился в британский футбол, конкретно — в «МЮ». С тех пор болею за клуб и за их сборную. А за Россию болеть не буду — из-за Дзюбы и Черчесова. Думаю, нет смысла объяснять, почему именно из-за них».

Karpak: «Болею только за французов. Полюбил футбол благодаря Зидану — если бы не он, вряд ли полюбил бы эту игру».

Алексей: «Конечно, буду болеть за нашу команду. Не могу понять людей, которые болеют за сборные других стран. Ещё буду пристально смотреть за сборной Украины — несмотря ни на что, они наши братья. Да и мало кому может не нравиться Андрей Шевченко».

obitouchiha: «На чемпионате Европы буду болеть в первую очередь за сборную России — хоть по паспорту я украинец и прожил всю жизнь в Одессе. Нельзя забыть успех сборной России на ЧМ-2018. Пусть у Черчесова и его команды не всё получается, но она вполне способна «выстрелить».