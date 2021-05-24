В сборной Испании на Евро – ноль игроков «Реала». Нет даже Рамоса

Ровно семь лет назад, 24 мая 2014 года, Серхио Рамос забил «Атлетико» в финале Лиги чемпионов: так «Реал» забрался в победоносное дополнительное время, отметку «92:48» запомнили во всём мире, и болельщики стали наносить её на формы.
Финал Лиги чемпионов-2014
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Сегодня, 24 мая 2021 года, главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил, что ни один испанский футболист «Реала» не поедет на Евро-2020. В том числе и Рамос.
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Так выглядит заявка сборной. Обратите внимание: нет Хесуса Наваса, зато Луис Энрике вызвал Аспиликуэту, Сарабию и Адама Траоре.
Состав сборной Испании на Евро-2020
Фото: twitter.com/SeFutbol
А теперь оцените историческое событие ещё раз.
1. Впервые в истории в составе сборной Испании на Евро не будет ни одного игрока «Реала»
Почему?
Асенсио – не взрывает в «Реале». Карвахаль травмирован. Про Рамоса расскажем чуть ниже. Вопросы есть по Начо: защитник провёл один из лучших сезонов в карьере, выключил Лукаку на групповом этапе и других нападающих в плей-офф Лиги чемпионов, однако Луис Энрике выбрал Эрика Гарсию из «Сити», который не провёл и десяти полных матчей в сезоне.
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
2. Рамоса не будет в сборной впервые с 2005 года
Летом 2005 года 19-летний Серхио впервые приехал в сборную и в тот же день подписал контракт с «Реалом» – за полчаса до закрытия трансферного окна.
«У меня в сумке были туалетные принадлежности и бутсы, ведь обычно в сборной проводишь тренировку, играешь матч и возвращаешься домой, – вспоминал Рамос. – И так получилось, что в тот день я домой не поехал, а подписал контракт».
3. Как минимум в ближайшие месяцы Рамос не побьёт мировой рекорд по матчам за сборную
Сейчас Серхио на третьем месте со 180 играми за Испанию. Выше него – Бадер аль-Мутава (181 за Кувейт) и Ахмед Хассан (184 за Египет).
Почему Рамоса не взяли в сборную?
Если коротко – у 35-летнего защитника проблемы с мышцами левой ноги, которые преследуют Рамоса на протяжении всего сезона. В этом году у него семь матчей за «Реал». С января – три матча за клуб и два за сборную.
Так что вы наверняка помните фото Рамоса с трибуны: в дождь, в любую другую погоду он в одиночестве болел за Мадрид в медицинской маске.
Фото: Getty Images
«Если бы Карвахаль и Рамос были в порядке, я бы их вызвал», – объяснил отказ от игроков «Реала» Луис Энрике.
Кстати, тренер сборной Испании сам на пресс-конференции зачитывал фамилии тех, кто поедет на Евро. Для сравнения – в России список вызванных игроков появляется на сайте и в соцсетях РФС.
Тяжёлый разговор тренера и капитана
Луис Энрике и Рамос общались 9 мая на стадионе «Реала» в Вальдебебасе перед игрой с «Севильей». Ровно пять минут – о восстановлении Рамоса.
Серхио Рамос и Луис Энрике
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Про отсутствие Рамоса тренер рассказал подробно и с подчёркнутым уважением.
Во-первых, назвал его «наш капитан».
Во-вторых, назвал их разговор сложным и болезненным.
В-третьих, сказал, что в сборную вызывают лучших, и объяснил, почему Рамос не лучший:
«Он не поедет, потому что не мог играть и полноценно тренироваться с января. Решение непростое, но я ищу выгоду для команды. Рекомендовал Серхио побыть эгоистом и подумать о восстановлении, чтобы скорее вернуться на поле».
Вместо Рамоса вызвали натурализованного француза Эмерика Лапорта. По словам автора «Чемпионата» Григория Телингатера, Лапорт – классный защитник, но по этому сезону так не скажешь, потому что Пеп больше предпочитал связку Диаш – Стоунс.
Вопросы к Энрике и сборной Испании
1. Кто станет лидером сборной Испании на Евро: будет кричать фанатам, запрыгивать на игроков после голов и руководить передачами центральных полузащитников? Рамос в сборной успевает даже это — когда он без мяча, то работает головой и руками, показывая направления движений.
2. В Испании верят в Коке и Бускетса – игроков с наибольшим международным опытом в стране. Достойные ли это капитаны сборной?
Коке и Серхио Бускетс
Фото: РИА Новости
3. Как будет выглядеть связка центральных защитников? С кем выйдет Лапорт? И не страшно ли, что в сборной Испании теперь нет качественного правоногого центрального защитника?
4. Так ли хорош Эрик Гарсия почти без опыта матчей за «Сити»? Так ли хорош Диего Льоренте, проваливший начало сезона в «Лидсе»? Сможет ли Аспиликуэта играть в паре?
Очень непонятно, но очень интересно. Евро близко.
***
Если переживаете за рекорд Рамоса, то впереди у сборной Испании Олимпийские Игры в Токио, где капитан сможет отыграть недостающие матчи.
И да, если хотите узнать Рамоса не только с футбольной стороны – прочитайте мой осенний текст про злодея Серхио. Как живёт, чем увлекается, зачем ему собственная конюшня и оригинал Бэнкси.
- 24 мая 2021
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