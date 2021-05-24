В сборной Испании на Евро – ноль игроков «Реала». Нет даже Рамоса

Ровно семь лет назад, 24 мая 2014 года, Серхио Рамос забил «Атлетико» в финале Лиги чемпионов: так «Реал» забрался в победоносное дополнительное время, отметку «92:48» запомнили во всём мире, и болельщики стали наносить её на формы.

Финал Лиги чемпионов-2014 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Сегодня, 24 мая 2021 года, главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил, что ни один испанский футболист «Реала» не поедет на Евро-2020. В том числе и Рамос.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Так выглядит заявка сборной. Обратите внимание: нет Хесуса Наваса, зато Луис Энрике вызвал Аспиликуэту, Сарабию и Адама Траоре.

Состав сборной Испании на Евро-2020 Фото: twitter.com/SeFutbol

А теперь оцените историческое событие ещё раз.

1. Впервые в истории в составе сборной Испании на Евро не будет ни одного игрока «Реала»

Почему?

Асенсио – не взрывает в «Реале». Карвахаль травмирован. Про Рамоса расскажем чуть ниже. Вопросы есть по Начо: защитник провёл один из лучших сезонов в карьере, выключил Лукаку на групповом этапе и других нападающих в плей-офф Лиги чемпионов, однако Луис Энрике выбрал Эрика Гарсию из «Сити», который не провёл и десяти полных матчей в сезоне.

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

2. Рамоса не будет в сборной впервые с 2005 года

Летом 2005 года 19-летний Серхио впервые приехал в сборную и в тот же день подписал контракт с «Реалом» – за полчаса до закрытия трансферного окна.

«У меня в сумке были туалетные принадлежности и бутсы, ведь обычно в сборной проводишь тренировку, играешь матч и возвращаешься домой, – вспоминал Рамос. – И так получилось, что в тот день я домой не поехал, а подписал контракт».

3. Как минимум в ближайшие месяцы Рамос не побьёт мировой рекорд по матчам за сборную

Сейчас Серхио на третьем месте со 180 играми за Испанию. Выше него – Бадер аль-Мутава (181 за Кувейт) и Ахмед Хассан (184 за Египет).

Почему Рамоса не взяли в сборную?

Если коротко – у 35-летнего защитника проблемы с мышцами левой ноги, которые преследуют Рамоса на протяжении всего сезона. В этом году у него семь матчей за «Реал». С января – три матча за клуб и два за сборную.

Так что вы наверняка помните фото Рамоса с трибуны: в дождь, в любую другую погоду он в одиночестве болел за Мадрид в медицинской маске.

Фото: Getty Images

«Если бы Карвахаль и Рамос были в порядке, я бы их вызвал», – объяснил отказ от игроков «Реала» Луис Энрике.

Кстати, тренер сборной Испании сам на пресс-конференции зачитывал фамилии тех, кто поедет на Евро. Для сравнения – в России список вызванных игроков появляется на сайте и в соцсетях РФС.

Тяжёлый разговор тренера и капитана

Луис Энрике и Рамос общались 9 мая на стадионе «Реала» в Вальдебебасе перед игрой с «Севильей». Ровно пять минут – о восстановлении Рамоса.

Серхио Рамос и Луис Энрике Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Про отсутствие Рамоса тренер рассказал подробно и с подчёркнутым уважением.

Во-первых, назвал его «наш капитан».

Во-вторых, назвал их разговор сложным и болезненным.

В-третьих, сказал, что в сборную вызывают лучших, и объяснил, почему Рамос не лучший:

«Он не поедет, потому что не мог играть и полноценно тренироваться с января. Решение непростое, но я ищу выгоду для команды. Рекомендовал Серхио побыть эгоистом и подумать о восстановлении, чтобы скорее вернуться на поле».

Вместо Рамоса вызвали натурализованного француза Эмерика Лапорта. По словам автора «Чемпионата» Григория Телингатера, Лапорт – классный защитник, но по этому сезону так не скажешь, потому что Пеп больше предпочитал связку Диаш – Стоунс.

Вопросы к Энрике и сборной Испании

1. Кто станет лидером сборной Испании на Евро: будет кричать фанатам, запрыгивать на игроков после голов и руководить передачами центральных полузащитников? Рамос в сборной успевает даже это — когда он без мяча, то работает головой и руками, показывая направления движений.

2. В Испании верят в Коке и Бускетса – игроков с наибольшим международным опытом в стране. Достойные ли это капитаны сборной?

Коке и Серхио Бускетс Фото: РИА Новости

3. Как будет выглядеть связка центральных защитников? С кем выйдет Лапорт? И не страшно ли, что в сборной Испании теперь нет качественного правоногого центрального защитника?

4. Так ли хорош Эрик Гарсия почти без опыта матчей за «Сити»? Так ли хорош Диего Льоренте, проваливший начало сезона в «Лидсе»? Сможет ли Аспиликуэта играть в паре?

Очень непонятно, но очень интересно. Евро близко.

***

Если переживаете за рекорд Рамоса, то впереди у сборной Испании Олимпийские Игры в Токио, где капитан сможет отыграть недостающие матчи.

И да, если хотите узнать Рамоса не только с футбольной стороны – прочитайте мой осенний текст про злодея Серхио. Как живёт, чем увлекается, зачем ему собственная конюшня и оригинал Бэнкси.