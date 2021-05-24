Кейн преобразился и тащил «Тоттенхэм» весь сезон. А теперь хочет уйти

Рубен Диаш в 24 года командует на поле и подсказывает старшим партнёрам. С ним даже другие защитники становятся лучше. Бруну Фернандеш лично отвечает за креатив «Манчестер Юнайтед». Джек Грилиш временами умудрялся заставлять «Астон Виллу» выглядеть как топ-клуб, а сам выглядел как игрок для топ-клуба в каждом матче. Мэйсон Маунт пережил уход тренера, который ему явно симпатизировал, и стал только лучше: превратился в лидера атак «Челси» и единственного, кто действительно может придумать с мячом что-то необычное.



Описать сезон этих игроков можно словами от «великолепный» до «выдающийся». Но даже на их фоне выделяется Харри Кейн. Потому что все остальные делали именно то, за что их ценят, только развив это умение на ступень выше. А Кейн стал другим футболистом.

Самый результативный его сезон по системе гол плюс пас (до нынешнего сезона) – 2017/18. Это в том сезоне, весной, «Тоттенхэм» по требованию Кейна подал запрос в АПЛ, чтобы переписать на него гол Эриксена. Датчанин забил со штрафного, но Кейн, который гнался за Салахом в гонке бомбардиров, сказал, что коснулся мяча – хотя на камерах этого не было видно. Гол переписали, Эриксен промолчал, а его агент сказал, что за 35 лет в профессии не видел ничего подобного.



Тот Кейн, трёхлетней давности, был великолепным и разносторонним форвардом, зацикленным на собственных достижениях и играющим за счёт партнёров.



А теперь посмотрим на гол «Тоттенхэма» в последнем матче чемпионата в ворота «Лестера». Кейн вышел на вратаря, обвёл его, явно хотел пробить, но на траектории удара стоял защитник, да и угол был слишком острый. Прежний Кейн рискнул бы не задумываясь, тем более что он снова ведёт борьбу с Салахом в гонке бомбардиров. Нынешний Кейн оценил ситуацию, взял паузу, и идеально выкатил мяч на Бэйла.

Этот ассист стал для Кейна 14-м в чемпионате. Для сравнения: до этого у него было 20 в шести сезонах в основе.

В итоге, Кейн выиграл и «бутсу», опередив Салаха на один гол, и заодно стал лучшим ассистентом чемпионата, набрав на два голевых паса больше, чем де Брёйне и Фернандеш. Каждое из достижений – мощное само по себе. Но в совокупности они почти невероятны.

Кейн изменил стиль игры, и это отражается не только в голевых передачах, но и в других цифрах. Например, у него 125 продвигающих пасов за сезон – в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Это тоже говорит о том, что Кейн теперь занят не только завершением, но и организацией атаки. Пасов под удар тоже стало в два раза больше, чем в прошлом сезоне: 43 после 23-х. И вообще по обоим показателям нынешний сезон – лучший для него в «Тоттенхэме». Ещё одна неожиданная область прогресса: дриблинг. Обводки никогда не были фирменным приёмом Кейна, но играя из глубины, он немного прибавил и в этом. За сезон у него 52 успешные попытки (больше, чем в любом другом сезоне), а шесть раз его проходы приводили непосредственно к голу.

Больше всего впечатляет, что при этом Кейн не стал меньше забивать. Он столько же, сколько и раньше, бьёт с игры, чаще бьёт после стандартов, а вероятность гола после его удара (на основании xG-метрики) – 16%, как и год, и два года назад, то есть грубо говоря, он наносит настолько же опасные удары, как раньше. Просто теперь он при этом почти в два раза больше участвует в созидании.

Кейн стал чаще играть из глубины, а понимание игры позволяет ему вовремя вернуться в первую линию атаки, которую он сам и начал. Либо – редко, но такие эпизоды тоже случались – забивать издали, даже не в контратаках, а просто раскидывая защитников ложными движениями. Как «Вест Хэму».

В общем, Кейн провёл сезон на уровне, который вполне подошёл бы, скажем, полуфиналисту Лиги чемпионов и претенденту на титул в АПЛ. Но вместо этого он боролся с «Динамо» Загреб в Лиге Европы, а голом и ассистом в последней игре добился для своей команды аж возможности сыграть в квалификации в Лиге конференций. Решайте сами, считать ли это достижением.

Трудно удивляться тому, что с начала мая в СМИ ходят настойчивые слухи о желании Кейна уйти. Сначала об этом сообщили в The Athletic, потом в Sky Sports. А потом конец слухам положил сам Кейн, который всё подтвердил.

В интервью, которые он дал Гари Невиллу, Кейн сказал: «Я хочу играть в больших матчах. Хочу быть частью больших моментов. Сейчас я смотрю их по телевизору, английские клубы отлично справляются, я хочу быть частью этого, чтобы ни о чём не жалеть в конце карьеры. Так что сейчас наступил момент, когда мне нужно всё обдумать и откровенно поговорить с клубом, с президентом. Конечно, у него есть план, но в конце концов я должен сам принимать решения о том, что будет лучше для меня и моей карьеры».

Реакция появилась очень быстро: The Athletic написал, ссылаясь на собственные источники внутри клуба, что совет директоров «Тоттенхэма» очень недоволен тем, что Кейн дал такое интервью до конца сезона. В то же время клуб сделал заявление: «Наша цель – закончить сезон как можно лучше. На этом должен быть сосредоточен каждый игрок».

Интервью вышло невовремя ещё и потому, что как раз в эти дни президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви провёл встречу с болельщиками, от которой долго уклонялся. Встреча прошла не в самой семейной атмосфере, хотя стороны договорились больше коммуницировать друг с другом.

Тот же Athletic пишет, что руководство клуба не собирается отпускать своего главного игрока, но для того, чтобы это понимать, не нужно быть инсайдером. Кейн – лучший английский футболист, он только что провёл невероятный сезон, у него контракт на три года. У клуба максимально сильная позиция в переговорах. Так зачем его отпускать? Тем более к конкурентам – а Кейн хочет остаться в Англии.

Вероятнее всего выглядит заградительная цена, которая должна отпугнуть покупателей. Некоторые СМИ писали о 150 млн фунтов. Даже если это не подтверждённая цифра, она вряд ли радикально отличается от реальной. Кейну 27 лет (скоро 28), он на пике формы, а его амплуа – самое дорогое в индустрии. Учитывая, что у него не заканчивается контракт, вряд ли такой игрок может стоить меньше 100 млн фунтов при самом благоприятном для него раскладе.

Но сам Кейн считает по-другому. В том же интервью он сказал, что, во-первых, у него всегда были хорошие отношение с Дэниелом Леви. Так что, возможно, он рассчитывает на некое джентльменское соглашение (очень и очень сомнительный расчёт).

Ну и ещё Кейн в открытую назвал другой мотив «Тоттенхэма» — продать его, пока это можно сделать дорого. «Я не всегда буду стоить 100 млн. Возможно, Леви решит, что если он может получить за меня такие деньги сейчас, то почему бы и нет». Ну, по крайней мере, этот расчёт выглядит более правдоподобно. Хотя всё равно не правдоподобнее того, что Кейну придётся и следующий сезон начать в клубе, который не претендует на титул.