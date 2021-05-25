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Как Гвардиола сделал «Манчестер Сити» чемпионом АПЛ в сезоне-2020/21: смена тактики, прогресс Зинченко, Диаша и Фодена

С десятого места в чемпионы. Как «Ман Сити» вновь удивил футбольную Англию
Михаил Георгиев
С десятого места в чемпионы, история «Ман Сити»
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Вспоминаем главных творцов очередного успеха команды.

«Манчестер Сити» – чемпион Англии. Команда забрала третий титул за последние четыре года и только раз поделилась им с «Ливерпулем». К каждому трофею обычно ставят прилагательное «особенный». Чепуха. Предыдущие два кубка «Сити» при Гвардиоле не стоят и сантиметра нынешнего. В ноябре команда погрязла в кризисе, опустилась на 10-е место, и, казалось, финиш для Пепа был близок. Его отправляли в страны, где он ещё не работал, а будущий президент «Барсы» Жоан Лапорта чуть ли не обещал вернуть тренера в Каталонию. Но «Манчестер Сити» выбрался из ямы и провёл феноменальный 2021 год. Впереди финал ЛЧ. И сказка не может закончиться плохо.

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Ноябрь 2020-го. «Манчестер Сити» чередовал скудные победы с минимальным счётом с ничейными результатами. В начале сезона их хлопнул «Лестер» (5:2), а 21 ноября – «Тоттенхэм» (2:0). Пепа раздражали вопросы журналистов и собственные игроки. Со стороны казалось, что он не знает, как изменить ситуацию – травмы ведущих полузащитников и очень осторожный стиль, который пришёл сам по себе, не добавляли оптимизма. Клуб летел вниз по таблице и не был способен набирать очки так же стабильно, как конкуренты. Дошло до того, что семья Гвардиолы вернулась в Барселону. Эта новость спровоцировала кучу слухов. Но вскоре тренер за несколько минут разрушил все теории собственного ухода и перед тем, как проиграть Жозе Моуринью, поставил подпись под контрактом до 2023 года.

Целая череда последующих событий изменила всё. С 28 ноября по 2 марта «Манчестер Сити» только дважды сыграл вничью, остальные 17 матчей – победы. Клуб снова удивил футбольную Англию.

Уже в этом году Пеп говорил, что переломным моментом стали матчи в конце ноября-начале декабря: «Мы поняли, что недостаточно хороши. Играли очень тяжело, мяч медленно двигался. При этом много бегали, хотя это ничего не давало. В какой-то момент мы просто перестали понимать, что делать с мячом. Я сказал своим коллегам из штаба: «Мне не нравится команда, не нравится, как мы играем. Результаты не имеют значения, наша игра стала скучной, я не узнаю команду».

Как писал The Athletic, в конце года Пеп со своим штабом и ближайшей администрацией разработал план, как всё изменить. Первым делом он отправил крайних защитников на помощь центральным полузащитникам. Так Гюндоган и Де Брёйне получили чуть больше свободы и стали не только разыгрывать, но и много забивать. Благодаря этому решению «Сити» вновь много контролировал мяч, в том числе благодаря возвращению в состав Александра Зинченко увеличилась и интенсивность передач. Они вновь запутывали соперников, как в лучшие годы.

Ещё важен феноменальный прогресс трёх игроков: Фил Фоден превратился в лидера атаки вместе с Кевином Де Брёйне и в нынешнем сезоне забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. 24-летний центральный защитник Рубен Диаш переехал в Манчестер из Португалии в конце сентября 2020-го. И за эти месяцы стал фаворитом Пепа – главный тренер нахваливает игрока словно это его родственник, отмечая лидерские качества и невероятную надёжность. Диаш действительно очень хорош. Он наконец-то избавил команду от вечной проблемы в центре обороны. И третий незаметный герой – Александр Зинченко. Ещё в январе медиа отправляли его далеко из Англии, но украинец, как и пару лет назад, просто начал много работать и вновь стал основным крайним защитником команды.

Все тактические нюансы и личный прогресс – это здорово, но успеха не было бы без предсказуемой психологической обстановки в коллективе. А за это в «Ман Сити» отвечает Фернандиньо. 36-летний бразилец только 12 раз выходил в старте в этом сезоне, но от него нужно было другое. Полузащитник стал мостиком между командой и тренерами. В тяжёлый период конца прошлого года именно через него Пеп пускал необходимые сигналы команде. Однажды Фернандиньо даже собрал парней и сказал, что, по его мнению, не все выкладываются максимально. И это произвело нужный эффект: игроки объединились и вновь стали семьёй. Показательный момент произошёл после матча с «Эвертоном» в последнем туре. Вопрос об уходе легенды команды Куна Агуэро, который в этом сезоне в основном лечился, умудрился довести тренера до слёз.

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Теперь этот волшебный сезон необходимо завершить последним титулом. 29 мая «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в финале Лиги чемпионов. За пять лет в Англии у Пепа не было ни одного финала в этом турнире. И он просто не имеет права упустить такой шанс.

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