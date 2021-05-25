Португальские топ-тренеры обильно критиковали Руя Виторию. И за футбол, и за поведение

По просьбе «Чемпионата» португальский футбольный аналитик Жил Нуньеш (колумнист O Jogo) рассказал, чем известен новый тренер «Спартака»:



Я не знаю, как у «Спартака» обстоят дела с молодыми футболистами, но если они хорошего качества, то Руй Витория сделает на них ставку. Он помогал таким игрокам, как Рубен Диаш, Гонсалу Гедеш, Нелсон Семеду, Ренату Саншеш, Виктор Линделёф (был правым защитником, но успешно перешёл в центр), Жедсон Фернандеш… В «Витории Гимарайнш» работал с Рикарду Перейрой, который сейчас играет в «Лестере». А ещё Витория запустил карьеру Жоау Фелиша. Правда, тот мало играл при нём и стал полноценным игроком основы уже при Бруну Лаже.

В общем, Руй Витория отлично работает с молодыми игроками, потому что не боится их привлекать к основе. На самом деле, он принёс «Бенфике» кучу денег, раскрыв футболистов. Прибыльный тренер.



У Витории собственная философия:

• В команде всегда есть место для проверенных игроков.

• Вторая группа – молодые, которые уже проявили себя.

• Третья группа – молодые игроки, которые ещё могут подтянуться.



Тренер объясняет, что использование молодых сегодня – это ещё и важный посыл для других юношей, которые завтра выберут «Спартак», а не какую-то другую команду.

Витория – это тот тренер, который вытаскивает наружу эмоциональную часть футбола. Тренер привык говорить, что есть два способа выйти в финал: либо сказать, что это матч всей жизни и нужно отдаться полностью, либо сказать, что эта игра такая же, как и любая другая, чтобы снять давление с игроков. Он пользуется первым или вторым методом в отличие от того, как ощущает психологический профиль команды.



Тренер крайне эмоциональный. И тут всё зависит от того, как он выстроит отношение с коллективом, насколько игроки в свою очередь будут готовы его воспринимать. В плане тактики его не причисляют к числу блестящих специалистов, но это компенсируется психологией. Особенно при работе с молодыми.

В «Бенфике» его много критиковали, когда он ушёл от схемы 4-4-2 к менее успешной 4-3-3. В сезоне-2017/2018 «Бенфика» набрала ноль очков в Лиге чемпионов и даже проиграла обе встречи с ЦСКА. В середине следующего сезона Виторию заменил Бруно Лаже, который вернулся к 4-4-2, выиграл чемпионство, и Жоау Фелиш стал лучшим футболистом того периода.



Есть ещё одна вещь, за которую Виторию сильно критиковали в «Бенфике»: много атаковал за счёт флангов. В какой-то момент это стало повторяться настолько часто, что соперники подстроились. По этому поводу его критиковал в том числе бывший (и нынешний) тренер «Бенфики» Жорже Жезуш. Он говорил, что Руй Витория не изменил ничего, а просто продолжил работу. Справедливо будет сказать, что результаты Витории в «Бенфике» со временем становились всё слабее и слабее, пока его не уволили в январе 2019 года.



Успеха он добивался в небольших командах: пробился в финал Кубка Лиги с «Пасуш де Феррейра» в сезоне-2010/2011 и победил финале Кубка Португалии с «Виторией Гимарайнш» в сезоне-2014/2015.



Два высказывания Руя Витории:

«Жорже Жезуш занимает 92-е место в списке моих приоритетов – сразу после продавца попкорна в Feira Popular [развлекательный парк в Лиссабоне]».

«Я честный отец, хороший домохозяин, хороший человек, и у меня правильные принципы».

Последние слова не подвергаются сомнению, но не могут служить оправданием при поражениях. А вот, что о нём говорили другие тренеры:



Тренер «Порту» Сержиу Консейсау:

«Он похож на куклу без эмоций. Вы нажимаете кнопку «агрессивный», и он начинает грубить. Затем вы нажимаете кнопку с надписью «священник», и он становится очень добрым».



Тренер «Бенфики» Жорже Жезуш:

«Я оставил Ferrari в его руках. Хочу посмотреть, знает ли он, как им управлять».



• Трагический факт из биографии: Руй Витория потерял родителей в результате автомобильной аварии в 2002 году.