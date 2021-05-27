Тухель спас сезон «Челси». Как он изменил команду Лэмпарда

В последнем туре АПЛ Томас Тухель был крайне близок к тому, чтобы испортить впечатление от всей проделанной в «Челси» работы, но спасение пришло со стороны — «Лестер» привычно облажался на самом финише, на ровном месте отдав путёвку в ЛЧ. Поэтому можно анализировать сезон «Челси» без всяких оговорок — тем более что Тухель заслужил хоть какой-то положительный результат.

Падение Лэмпарда

В прошлом сезоне «Челси» также занял четвёртое место, но тот результат ощутимо превзошёл ожидания от работы Лэмпарда. Трансферный бан, молодые игроки в основе, атакующий футбол (вторые по ожидаемым голам после «Манчестер Сити» в прошлом году с результатом 76,23 xG), внедрение высокого прессинга — всё это ещё свежо в памяти. Более того, по ожидаемым очкам «Челси» выбил 73,49 xPTS — часто подводила реализация моментов + Кепа пропускал после каждого второго удара (и это не просто фигура речи, процент успешности сейвов испанского голкипера балансировал в районе 50%).

Лэмпарда сгубила летняя трансферная кампания. Более 250 млн евро на усиление состава — не просто мощный заход на рынок, но ещё и жирная инвестиция в новый уровень ожиданий от тренера. Правда, только в Football Manager можно потратить кучу денег на трансферы, чтобы искусственный интеллект автоматически вывел команду на топ-уровень (да и то не факт). А вот история реального футбола знает много ситуаций, когда оптовая летняя закупка вместо решения старых проблем создавала новые. Лэмпард с новыми проблемами и не справился.

Самая очевидная из них — тяжёлая адаптация Вернера (53 млн евро) и Хаверца (80 млн евро). От игроков, купленных за такие деньги, ждали моментального разрыва и повторения цифр, которые молодые немцы набивали в Бундеслиге. Вместо этого Вернер начал масштабную работу по превращению в главного героя шуток про паршивую реализацию, а Хаверц напоминал Кепу, которого выпустили в поле (они даже внешне немного похожи). Всё бы ничего, но при внедрении новых игроков в состав Лэмпард отошёл от прошлогодней успешной системы — причём дело тут не только в Вернере и Хаверце.



«Челси» стал хуже прессинговать и утратил былую скорость атак из-за изменившейся структуры — часто команда просто владела мячом ради владения. Причём если сравнить две дистанции Лэмпарда из 19 туров по двум сезонам, то в глаза как раз бросится снижение атакующего потенциала и интенсивности высокого прессинга — 32,52 xG в новой кампании против старых 37,16, а также 9,55 PPDA против прежних 9,17. В обороне ситуация по общим цифрам складывалась чуть лучше благодаря связке Тьяго Силвы и Зума — 19,20 xGA против 21,97, но тут важен контекст.



В отдельных матчах «Челси» необъяснимым образом горел у своих ворот (3:3 с «Вест Бромвичем» и «Саутгемптоном», 1:3 от «Арсенала»), что привело к большой потере очков. В прошлом сезоне «Челси» сглаживал оборонительные ошибки огромным количеством атакующих и обостряющих действий на чужой половине, зимой этот баланс окончательно развалился (к тому же «Челси» стал очень зависим от атакующих стандартов). Прибавим к этому завышенные ожидания руководства от летней закупки, девятое место в АПЛ, испорченную атмосферу в раздевалке (об этом писал The Athletic), отсутствие у Лэмпарда внятного плана по выходу на новый уровень качества — получим увольнение.

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Впрочем, «Челси» жутко рисковал. Даже перечисленные выше факторы на тот момент окончательно не оправдывали изгнание Лэмпарда (тем более ему давали три года на работу). Клуб мог спасти ситуацию только приглашением специалиста, который гарантированно в короткие сроки улучшил бы игру «Челси». И такой специалист нашёлся. Поэтому Лэмпарда хоть и жаль, но в стратегическом плане ход руководства «Челси» оказался верным.

Реанимация от Томаса Тухеля

«Эффект Тухеля» — лучший во втором круге АПЛ результат по ожидаемым пропущенным голам (11,70 xGA), третий результат по ожидаемым голам (36,14 xG — выше только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»), третий прессинг в лиге (8,86 PPDA, пропустили вперед только «Лестер» и «Лидс»), второе место по набранным очкам после «Сити». Откровенно дурацкий слив «Астон Вилле» в последнем туре мог отправить все достижения Тухеля на свалку, но этого не произошло.



Первое, что сделал новый тренер «Челси» — перевёл команду на основной модуль с тремя центральными защитниками, сразу закончив мучения Лэмпарда с поисками оптимального сочетания при схеме с четырьмя защитниками. Это позволило «Челси» вернуть быстрый темп атак + добавило вариативности на поле + снизило количество позиционных ошибок, приводящих к допущенным у своих ворот моментам.

«Я верю в дисциплинированную структуру. Она даёт нам возможность играть быстрее, потому что каждый знает, где находится партнёр. Она предоставляет каждому футболисту варианты. А когда мы теряем мяч, она даёт возможность эффективно контрпрессинговать. Внутри этой структуры наши варианты зависят от футболистов и решений, которые они принимают.



Система всегда даёт несколько опций. Маунт выбирает одну, а Зиеш в такой же ситуации – другую. Моё желание заключается в том, чтобы у них были эти варианты – первый, второй, третий и четвёртый. А есть игроки, которые сами придумывают пятый или шестой, о котором я даже не мог подумать», — объяснил принципы игры нового «Челси» сам Тухель.

Ещё одно важное отличие Тухеля от Лэмпарда — прокачанный навык находить эффективные тактические варианты, исходя из индивидуальных качеств игроков. У бывшего тренера «Челси» тоже были интересные тактические находки, но в условиях импотенции общей структуры Лэмпард просто впал в ступор. Тухель же уверенными шагами двигает «Челси» к развитию баланса на поле — к примеру, нашёл оптимальное место для Канте (самый яркий пример — ответная игра против «Реала» в ЛЧ), отправил быстрого Джеймса в тройку центральных защитников в матче с «Лестером» (2:1), чтобы сдержать скоростного Варди.



На фоне зимнего кризиса «Челси» результат работы Тухеля впечатляет — попадание в Лигу чемпионов в условиях бешеной конкуренции + выход в финал ЛЧ + выход в финал Кубка Англии (не повезло, что «Лестер» был слишком хорош). При этом у «Челси» чётко прослеживается структура, основные принципы игры (прессинг, быстрые атаки, устойчивое владение мячом), а у Тухеля есть контроль над раздевалкой.

Даже историю со стычкой Рюдигера и Кепы на тренировке, несмотря на кучу скандальных подробностей, быстро забыли. Команда адекватно реагирует на неудачи — спустя несколько дней после поражения от «Лестера» в финале Кубка Тухель обыграл Роджерса уже в рамках АПЛ.

Тимо Вернер — главный парадокс «Челси»

Гигант реализации, гений скоростных рывков и особа, приближенная к Томасу Тухелю. Этот сезон породил такое количество шуток про Тимо Вернера, что немецкого форварда становится по-настоящему жаль. Эмоции от выступлений Вернера можно сравнить с моделью Элизабет Кюблер-Росс. Гнев, отрицание, торг, депрессия, принятие. Правда, добавить можно ещё один этап — назовем его «поддержка».



Насмотревшись на промахи Вернера, невольно начинаешь за него переживать как за родного брата, который выходит на футбольное поле. Он косой, но всё-таки свой. И если Вернер забивает, в голове слышится: «Да неужели! Наконец-то». При этом совсем не обязательно болеть за «Челси».

Если без шуток, то Вернер ещё в Германии нередко пулял мяч куда угодно, только не в ворота. За пять сезонов до перехода в «Челси» он лишь два раза уходил в позитивную разницу между ожидаемыми голами и фактическим количеством реализованных моментов (к примеру, в прошлом году забил 28 голов при 23,45 xG). В Англии эта особенность Вернера вышла на новый уровень — 6 забитых голов в 35 матчах при 13,43 xG (забавно, что лучшим бомбардиром «Челси» в АПЛ стал пенальтист Жоржиньо с 7 голами).

Что это? Сложности адаптации? Потеря уверенности в своих инстинктах киллера? Тухель даже занялся психологической поддержкой, когда отправил Вернера домой с тренировки (форвард хотел потренировать завершение моментов): «Тебе не нужна дополнительная тренировка. Твои тело и мозг знают, как забивать. Ты делал это с шести лет. Так что не беспокойся, голы придут».



При этом Вернер стал первым со времён Азара игроком «Челси», который выбил более 10 голов и 10 ассистов во всех турнирах. Через рывки Вернера строятся многие атаки «Челси» — причём Вернер не зациклен на том, чтобы непременно встретиться с мячом. Он уводит за собой защитников, изматывает их своей скоростью и выполняет огромный объём беговой работы. А с мячом в ногах в чужой штрафной ищет ситуации для прострелов — такой командный игрок необходим любому топ-клубу.



Если Вернер наладит реализацию, то превратится в машину для убийств. Только вот не совсем понятно, когда это произойдёт. Пока что потраченные клубом деньги Вернер отрабатывает с переменным успехом.

Мэйсон Маунт — лучший игрок сезона

Второй в «Челси» по ожидаемым голевым передачам за матч среди игроков, сыгравших минимум 1000 минут в АПЛ — (0,31 xA/90, у Зиеша 0,34, но Зиеш отыграл в полтора раза меньше). Лучший в «Челси» по ключевым передачам за матч — 2,71 каждые 90 минут. Четвёртый по среднему количеству ударов по воротам за матч — 2,55 (выше только бедняга Вернер + Зиеш с Абрахамом, которые меньше играли). Один из самых продуктивных и универсальных футболистов команды — хорош как в чистом обострении, так и в движении без мяча.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Без Маунта атака «Челси» сильно проседает в динамике и интеллекте. На поле 22-летний хавбек предлагает целый набор нестандартных ходов (дриблинг, обостряющие передачи, поставленные и неожиданные по траектории удары), с которыми атака «Челси» выглядит разнообразной и эффективной. В плане влияния на игру команды Маунт затмевает даже Канте с Тьяго Силвой. Можно обладать мощными разрушителями и умными защитниками, но без динамичного хавбека с мозгами и богатым техническим арсеналом (каковым и является Маунт) нынешний «Челси» не выстроил бы столь необходимый для Тухеля баланс.

Лучший гол — Джеймс в ворота «Брайтона»

Выстрел Риса Джеймса в первом туре в ворота «Брайтона» можно пересматривать много раз — впечатляют дистанция, сила удара и его траектория. Крайний защитник «Челси», в принципе, сразу после своего появления в основе продемонстрировал, что неплохо владеет правой ногой, но потом оказалось, что Джеймс умеет исполнять и другие вещи. Правда, это был единственный гол Риса в 32 матчах чемпионата. Зато точно запомнится.