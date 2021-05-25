«Обещал помочь московский топ-клуб». Кто спасёт уникальный российский стадион?

В Тверской области есть уникальный стадион, построенный ещё в 1920-х годах. На «Красной звезде» и против одноимённой команды из города Кимры играли «Локомотив» и «Торпедо». На поле провинциального стадиона в своё время выходили даже футболисты сборной СССР.

При этом «Красная звезда», несмотря на почтенный возраст, до сих пор функционирует. На стадионе с практически вековой историей занимаются дети, проходят районные и городские соревнования. Но «Красная звезда» скоро может рухнуть: самостоятельно или при помощи местных властей.

История стадиона

Построили «Красную звезду» в 1925 году к одной из первых Спартакиад СССР. По некоторым данным, стадион планировали как временное сооружение, поэтому возводили его без фундамента. При этом «Красная звезда» хорошо сохранилась — насколько это вообще возможно для деревянного здания 1920-х годов.

В Кимрах была своя футбольная команда под названием «Звезда». По свидетельствам местных любителей футбола со стажем, на поле стадиона выходили даже профессиональные клубы. Так, например, в 1960-х годах в Кимры приезжали московские «Локомотив» и «Торпедо».

Матчи носили товарищеский характер, поэтому составы у гостей были далеко не самые основные. Однако именитых игроков всё равно хватало: Владимир Маслаченко, Виктор Ворошилов, Слава Метревели, Геннадий Гусаров, Леонид Островский. Все они в разное время выступали за сборную СССР.

«Звезда» впоследствии играла на любительских турнирах и в первенстве Тверской области. Проводила команда свои матчи как раз на «Красной звезде».

Что сейчас с «Красной звездой»

Весной 2021 года появилась информация, что стадион признали аварийным и хотят снести. При этом «Красная звезда» последняя в своём роде — больше деревянных спортивных объектов в России не осталось.

Стадион недавно внесли в список объектов культурного наследия, поэтому о сносе речь сейчас не идёт. Под большим вопросом только входной павильон: на стадионе до сих пор занимаются дети, и каждый день они проходят через ветхое здание, которое может рухнуть в любой момент. Реставраторы называют стадион уникальным объектом. Входной павильон является единственным в Европе общественным деревянным зданием в стиле модерн. Если его снесут, то стадион потеряет уникальный исторический облик.

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— Стадион точно сносить никто не будет, — сказал нам сотрудник администрации города Кимры, отвечающий за спорт. — Он соответствует всем требованиям. Вопрос был только по входной группе. Сейчас это всё решается, должны отреставрировать. Ждём конец мая, у нас уже появились инвесторы, которые заинтересовались восстановлением.

— Была информация, что реконструкция обойдётся примерно в 15 миллионов рублей. Это так?

— Приезжал подрядчик из Санкт-Петербурга, сказал такую вот сумму. Местные оценщики смотрели — сказали, что может хватить и семи миллионов. Но это всё зависит от материалов и какие именно работы будут вестись.

— Правда, что вашим стадионом заинтересовался какой-то московский клуб?

— Пока не буду это афишировать и говорить, кто именно. Но обещал помочь московский топ-клуб. Они определили, что такой вот фасад, как у нас на стадионе, один-единственный в России. Поэтому и заинтересовались, решили помочь. У них есть хороший спонсор, всё берут на себя.

— А сам стадион требует реконструкции?

— В перспективе — да. Они [клуб-инвестор из Москвы] хотят создать здесь футбольный клуб. Почву, на которой будут развиваться наши местные игроки. А дальше видно будет — может, кого-то и возьмут к себе.