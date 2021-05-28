Сбежал из «Челси» и привёл «Ман Сити» к успеху. Де Брёйне закалила разборка с Моуринью

Глядя на игру Кевина Де Брёйне в 2021-м, трудно поверить, что восемь лет назад главный тренер «Челси» позволил молодому таланту покинуть клуб из-за слабой результативности. С тех пор рыжеволосый полузащитник раз за разом доказывает, насколько ошибался Жозе Моуринью. Видением поля, изящными передачами и нестандартными решениями Де Брёйне заслуживает сравнения с Полом Скоулзом и Фрэнком Лэмпардом, а его голы, ассисты и лидерские качества принесли «Манчестер Сити» три чемпионских титула. Финал ЛЧ против бывшего клуба — кульминация карьеры Кевина и пройденного пути от ненужного запасного до звезды и лидера чемпиона Англии.

Начало пути: неожиданный трансфер в «Челси», интерес Клоппа и звонок Моуринью

В октябре 2011-го, когда «Челси» разгромил «Генк» с 20-летним Де Брёйне в составе со счётом 5:0, бельгиец едва ли подозревал, какая карьера его ждёт. Ни он сам, ни журналисты, ни главный тренер лондонцев Андре Виллаш-Боаш не догадывались, чем Кевин восхитил технического директора «Челси» Майкла Эменало, но тот настоял на покупке невзрачного тинейджера. Де Брёйне не считался вундеркиндом, за ним не выстраивалась очередь из топ-клубов, и для болельщиков его трансфер за 7 миллионов фунтов в январе 2012-го обернулся загадкой. Виллаш-Боаш сдержанно прокомментировал подписание: «Мы уже какое-то время следили за ним, а я уважаю селекционную политику «Челси».



Даже сам Эменало, ранее возглавлявший скаутскую службу, вряд ли сразу понял, насколько яркий талант переехал в Лондон благодаря его настойчивости. В те годы клуб функционировал как конвейер: закупал десятки подростков с потенциалом и раздавал по арендам в надежде, что один или два через несколько лет пробьются в основной состав. Та же судьба постигла Де Брёйне: остаток сезона-2011/2012 он доиграл в «Генке» уже на правах аренды, а следующий сезон провёл в боровшемся за выживание «Вердере» – тоже в аренде.

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Однако, в отличие от многих потерявшихся в структуре «Челси» молодых футболистов, бельгиец ярко проявил себя в Бундеслиге — 10 голов и 9 ассистов в 33 матчах — и привлёк внимание тренировавшего дортмундскую «Боруссию» Юргена Клоппа.

К весне 2013-го Де Брёйне уже осознал, что будущее в Лондоне туманно, а интерес немецкого топ-клуба — реален, как и предложение о пятилетнем контракте. Клопп лично заверил бельгийца, что тот будет первым выбором на свою позицию из-за ухода Марио Гётце. Перспектива выступать за действующего чемпиона Германии заворожила Де Брёйне, и он попросил «Челси» отпустить его. В тот самый момент, когда довольный игрок представлял идеальное будущее в Бундеслиге, ему позвонил Жозе Моуринью, который стал новым главным тренером клуба.

Моуринью пообещал место в старте, но не включал Де Брёйне в заявку и ругал на пресс-конференциях

«Его только что назначили, — вспоминал Де Брёйне. — Он сказал мне: «Ты никуда не уйдёшь. Тебе нужно остаться, ты получишь шанс». Он убедил меня остаться и пообещал, что у меня будет достаточно возможностей во время летнего турне и по ходу самого сезона. Он также добавил, что я буду выступать не только в кубках, но и в Премьер-лиге». Футболист не задавал лишних вопросов — слов Моуринью оказалось достаточно, чтобы Де Брёйне отказался от предложения из Дортмунда и вернулся в «Челси» после аренды в «Вердере».

Он начал предсезонную подготовку в хорошем настроении и с большими ожиданиями, хотя отчётливо осознавал, насколько сложно будет закрепиться в основе: на его позицию под руководством Жозе претендовали Хуан Мата, Эден Азар, Оскар и Андре Шюррле. Трудности не смущали Де Брёйне: в рамках товарищеского Международного кубка чемпионов он забил «Милану», быстро восстановился от травмы колена, а в первом туре АПЛ против «Халла» вышел в основе, отдал голевую и получил награду лучшему игроку матча по версии Sky.



Всё складывалось как по волшебству, но неожиданно ситуация изменилась: второй старт Де Брёйне в чемпионате Англии оказался для него последним в составе «Челси». Под конец трансферного окна клуб подписал Виллиана. Приход бразильца ещё сильнее обострил конкуренцию. Моуринью выпускал Де Брёйне на правом фланге, хотя тот комфортнее всего чувствовал себя в роли «десятки». Когда бельгиец узнал, что тренер не включил его в заявку на Суперкубок УЕФА против «Баварии», его переполнило возмущение от подобной несправедливости. Он снова вспомнил разговор с Клоппом и пожалел, что не настоял на переходе в «Боруссию».



«Решение остаться в «Челси» было единственным, которое я принял вопреки внутреннему чутью, — написал Де Брёйне в автобиографии. — В результате всё случилось не так, как я себе представлял. Если бы я мог изменить одно решение в жизни, то, вероятно, именно это. Это был важный момент в моей карьере, и я бы перешёл в «Дортмунд». Кевин не скрывал недовольства — когда он уехал в сборную осенью 2013-го, соотечественники и главный тренер Марк Вильмотс сразу обратили внимание на то, насколько Де Брёйне угнетает статус запасного в клубе.



Моуринью оставался непреклонен и использовал любимую мотивационную тактику — бросал футболисту вызов, предлагал переубедить его и отвоевать место в составе. «Если Де Брёйне проведёт меньше 20 матчей за сезон, то лишь потому, что он не заслужил большего, — объяснил португальский коуч. — Если он будет достоин, то сыграет. Если бельгийцы боятся за него, пусть поговорят с ним и надавят на него. Пусть скажут: «Эй, парень, ты должен быть лучшим в каждой игре». Вам не удастся на меня повлиять. Кевин — отличный игрок, в сборной и «Вердере» ему гарантировано место в основе, но это совсем другой уровень, и у нас серьёзная конкуренция».

После неудачного матча в Кубке лиги против «Суиндона» Моуринью окончательно разочаровался в Де Брёйне. Бельгийца заменили на 78-й минуте, исключили из заявки на следующий матч и отправили тренироваться с командой до 21 года. Тренер откровенно критиковал игрока на пресс-конференциях и призывал выкладываться по максимуму на тренировках, но его слова не вдохновляли, а лишь раздражали. Де Брёйне казалось, что он и так делает всё возможное, но тренер всё равно в него не верит. Решение Моуринью не включать Де Брёйне в состав на игру ЛЧ против «Стяуа» превратилось в Бельгии в новость национального масштаба. В газетах отношение португальца к полузащитнику описали как «публичное унижение», «убийство характера» и «демонстрацию недоверия».

Мрачные полгода в «Челси» и противостояние с тренером сформировали Де Брёйне

Раздражённый Де Брёйне предложил сделать тренировки «Челси» открытыми, чтобы все желающие убедились в его самоотдаче и трудолюбии. Отношение Моуринью казалось ему лицемерным: тренер никогда не говорил ему лично о плохой дисциплине, зато постоянно намекал на слабый характер игрока перед журналистами. О стартовом составе АПЛ пришлось забыть — теперь игровое время Де Брёйне ограничивалось минутными камео в кубковых встречах. К ноябрю футболист решил, что хочет полноценный трансфер, и беседа с Моуринью лишь укрепила его желание.

«Жозе пригласил меня к себе в кабинет, разложил на столе какие-то бумаги и произнес: «Один ассист. Ноль голов. Десять отборов», — вспоминает Де Брёйне. — У меня ушло не меньше минуты, чтобы понять, что он делает. Затем он начал зачитывать статистику других атакующих игроков: Виллиана, Шюррле, Оскара, Маты. У них было по 5-10 голов и так далее. Он хотел, чтобы я сказал что-то, и наконец я ответил: «Некоторые из этих ребят провели 15-20 матчей, а я — всего три. Логично, что у них другая статистика, разве нет?» Это было очень странно».



Наконец, Де Брёйне открыто признался, что не хочет оставаться на скамейке «Челси» или отправляться в новую аренду, чтобы потом снова и снова возвращаться в Лондон. Моуринью не хотел отпускать бельгийца и рассчитывал, что тот будет бороться за будущее в «Челси», но тот уже не верил, что когда-нибудь получит шанс в АПЛ, и через агента запустил переговоры о трансфере. Стороны быстро пришли к соглашению: заинтересованный в умном плеймейкере «Вольфсбург» заплатил 20 миллионов фунтов, «Челси» получил почти в три раза больше денег, чем потратил, а Де Брёйне вырвался из золотой клетки, в которую его заточил Моуринью.

С тех пор карьера бельгийца — это история непрерывного успеха. В сезоне-2014/2015 он забил 10 мячей и отдал 21 голевую передачу в 34 матчах Бундеслиги, а на следующий сезон вернулся в АПЛ за 55 миллионов фунтов — теперь он уже не боялся, что в «Манчестер Сити» его усадят на лавку за одно тусклое выступление. Несмотря на напряжённые отношения с Моуринью, Де Брёйне не затаил обиду на «Челси» и никогда не критиковал португальского тренера. Встречи с «Челси» в АПЛ и предстоящий финал ЛЧ для него — обычные игры против топ-соперника, а не возможность отомстить за несправедливость восьмилетней давности.

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Как Ромелу Лукаку и Мо Салах после него, Кевин использовал тяжёлый опыт в лондонском клубе, чтобы стать сильнее. «Не считаю период в «Челси» провалом, — признался Де Брёйне. — Я не потратил время зря и заиграл сильнее. Для клуба всё тоже сложилось удачно. Они провернули хорошую сделку, я ушёл без скандалов и ссор. Для меня эта глава карьеры давно закончилась, и я ни о чём не жалею».



С одной стороны, даже несмотря на позитивную философию бельгийца, его карьера под руководством Моуринью обернулась разочарованием. С другой — возможно, именно две аренды, придирки тренера и полсезона в запасе сформировали Де Брёйне. Теперь он выделяется не только гениальной игрой, но и сильным характером, который закалился благодаря трудностям в «Челси». Именно сочетание таланта, интеллекта и лидерских качеств привело Де Брёйне со скамейки запасных в Кубке лиги на вершину европейского футбола.