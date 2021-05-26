Новый тренер «Спартака» выбивал из ЛЧ топовый «Зенит». Как Витория остановил Халка и Дзюбу

Пять лет назад «Зенит» побеждал в Лиге чемпионов всех, пока не встретился с Руем Виторией.

Пять лет назад «Зенит» выдал лучшее выступление в своей истории в Лиге чемпионов. Яркая команда Андре-Виллаш Боаша с Халком, Эсекьелем Гараем, Акселем Витселем, Мигелем Данни и Артёмом Дзюбой в составе выиграла пять из пяти матчей на групповом этапе и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. Только в шестом туре санкт-петербуржцы расслабились и в отсутствие Халка проиграли в Бельгии. Тот «Зенит» не без оснований мечтал о четвертьфинале, а то и о полуфинале ЛЧ. Но банду Виллаш-Боаша в 1/8 финала остановил совершенно не известный в России человек — Руй Витория.

В сезоне-2015/2016 Витория дебютировал в Лиге чемпионов. Он отправился в большое плавание, смутно представляя, что ждёт его в этом бурном море. Опытные, титулованные тренеры-акулы готовы были растерзать его, что и случится позже (на групповом этапе ЛЧ-2017/2018 потерявшая группу ведущих игроков «Бенфика» Витории проиграет все шесть матчей), но в первый год всё закончилось хэппи-эндом. Это был лучший еврокубковый сезон в карьере Руя.

«Зенит» играл хитро, но мы держали под контролем все фазы игры»

В групповом турнире «Бенфика», в отличие от «Зенита», не феерила. Нельзя сказать, что у лиссабонских «орлов» был какой-то выдающийся состав. Восходили юные звёзды Ренату Саншеш, Гонсалу Гедеш и Виктор Линделёф, был на пике Нико Гайтан, перезагружал карьеру между выступлениями за «Атлетико» и в АПЛ Рауль Хименес, доигрывал бывший вратарь «Интера» Жулио Сезар, на замены выходил недолго пыливший в РПЛ Мехди Карсела-Гонсалес.

«Бенфика» начала с домашней победы над «Астаной» — 2:0. Потом сенсационно переиграла «Атлетико» в Мадриде — 2:1. После этого обменялась победами со счётом 2:1 с «Галатасараем» (проиграла в гостях, взяла реванш дома). Затем чудом отскочила в Казахстане с 0:2 на 2:2. В шестом туре уступила «Атлетико» в Лиссабоне — 1:2. Набрав 10 очков, команда Витории финишировала второй. Естественно, в Санкт-Петербурге порадовались попаданию на «Бенфику» в 1/8 финала, ведь среди потенциальных соперников были «ПСЖ», «Ювентус», «Рома» и «Арсенал».

Первый матч в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» получился очень осторожным. Достаточно сказать, что по популярному ныне показателю xG «Бенфика» наиграла на 0,87 гола, а «Зенит» и вовсе на 0,15. В целом же по статистике команда Витории превзошла чемпионов России: удары — 13:5 (в створ — 5:2), переходы на половину поля соперника — 80:60, на чужую треть — 42:32, в штрафную — 13:9. Хозяева владели мячом 64% времени.

Будущий главный тренер «Спартака» очень грамотно тактически подошёл к противостоянию с Виллаш-Боашем. Ни Халк, ни Дзюба — самые результативные игроки «Зенита» в той Лиге чемпионов — не смогли найти свободное пространство в опасных зонах. Тем более после зимнего перерыва чемпионы России находились не в оптимальной форме. Португальцы умело ловили центрфорварда в офсайд: Дзюба трижды оказался в положении вне игры и ни разу не пробил. Халк смещался в полуфланг под удар, однако защитники «Бенфики» грамотно перекрывали ему траекторию движения. В результате бразилец ограничился двумя неточными ударами и стал худшим в составе «Зенита» по оценке InStat наряду с удалённым в концовке Доменико Кришито. На 91-й минуте лиссабонские «орлы» в большинстве дожали сине-бело-голубых. После навеса со штрафного Жонас точно пробил головой с семи метров и принёс хозяевам победу со счётом 1:0.

«Мы очень грамотно подошли к этой игре: никогда не рисковали, хорошо действовали позиционно, — объяснил свой план Витория. — Должны были забивать раньше. Счастлив увидеть свою команду зрелой. «Зенит» играл хитро. Они хотели заставить нас атаковать, чтобы получить свободные зоны для Халка и Данни. Но мы держали под контролем все фазы игры, передавая мяч и заставляя соперника тратить силы на его отбор. Я уверен, что мы забьём и в Санкт-Петербурге».

«При всём уважении к «Зениту» я был уверен, что мы победим»

Прогноз португальского тренера сбылся. «Бенфика» в Санкт-Петербурге (ещё на старом стадионе «Петровский») забила, причём дважды. Но до того, как это случилось, пережила тяжёлые минуты.

В ответном матче уже «Зенит» превзошёл команду Витории по ключевым статистическим показателям: удары — 13:12 (правда, в створ — 4:9), переходы на половину поля соперника — 80:61, на чужую треть — 47:35, в штрафную — 20:13. Чемпионы России владели мячом 56% времени, наиграли по xG на 2,1 гола, тогда как «Бенфика» — только на 1,07. Отчасти лиссабонским «орлам» повезло на холодном русском поле, но португальские журналисты уверенно писали, что их команда заслужила свою удачу. «Феррари» Руя Витории растапливает лёд и едет в четвертьфинал» — так озаглавил свою статью один из них. Работу тренера оценили очень высоко, ведь «Бенфика» сыграла без травмированного Жулио Сезара и трёх центральных защитников! В обороне в паре с юным Линделёфом вышел штатный опорник.

Неудивительно, что на «Петровском» форварды сине-бело-голубых выглядели пободрее: Дзюба нанёс пять ударов (два в створ), Халк — четыре. Бразилец только раз попал в створ, однако звезде «Зенита» для гола хватило и одного-единственного шанса, который дали ему в штрафной защитники «Бенфики». Во втором тайме Юрий Жирков навесил от лицевой, а Халк свободно пробил головой с нескольких метров по воротам Эдерсона. В тот день нынешний голкипер «Манчестер Сити» подменял коллегу и дебютировал в Лиге чемпионов. Казалось, чемпионы России затопчут португальцев на последних минутах, но в концовке сами хозяева сдулись.

«При всём уважении к «Зениту» я ещё до начала матча был уверен, что мы выйдем в четвертьфинал. Считаю, мы были лучше, поэтому заслуженно победили», — с долей бравады заявил после матча Витория.

На 85-й минуте Рауль Хименес нанёс сумасшедший удар наудачу с 30 метров, а Гайтан добил отскочивший от перекладины мяч. На 97-й минуте, когда исход уже не вызывал сомнений, Талиска двумя изящными касаниями в штрафной Юрия Лодыгина принёс гостям победу — 2:1.

Ту Лигу чемпионов Витория отработал как тренер не для Саудовской Аравии и РПЛ, а для топ-клуба Европы. Умело скрыл слабости «Бенфики», сыграл на сильных сторонах. Возглавь он «Спартак» летом 2016-го, Зарема Салихова (если бы её мнение о футболе в те дни имело вес) произносила бы совсем другие слова о новом тренере.

Впрочем, по мнению Дзюбы, это не «Бенфика» тогда выиграла, а «Зенит» проиграл. На игре команды отразилась история с трансфером Халка. Ещё зимой 2016-го бразилец получил предложение из Китая — пятилетний контракт, по которому он заработал бы 100 млн евро. Однако санкт-петербургский клуб не захотел отпускать форварда перед плей-офф ЛЧ. Халк захандрил и не подготовился к возобновлению сезона, как должен был.



«Я вам даю голову на отсечение, что если бы у Халка не началась эпопея с Китаем, этот раздрай небольшой, мы бы смели «Бенфику». Только за счёт одного Халка снесли бы их. А так, он то тренировался, то нет, началась эта ненормальная ситуация. А Халк — ключевой, всё на нём задействовано», — утверждал Дзюба в интервью на канале «Рашен Football» в YouTube.



Как бы то ни было, Витория знает, как переигрывать «Зенит»: две победы в двух матчах — ценный опыт. Это должно обнадёживать болельщиков «Спартака» перед началом будущего сезона. Доменико Тедеско у «Зенита» не выиграл ни разу.