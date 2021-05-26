Сегодня «Спартак» и «Зенит» должны болеть за «МЮ». Финал ЛЕ влияет на посев наших клубов

В следующем сезоне от РПЛ в Лиге чемпионов сыграют «Зенит» и «Спартак». Чемпионы России отправятся сразу в группу, а «Спартаку» нужно пройти двух соперников, чтобы оказаться там же.
На жеребьёвку повлияет сегодняшний финал Лиги Европы, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал». В группе ЛЧ окажется одно свободное место, если выиграют англичане («МЮ» пробился в группу через чемпионат, в отличие от «Вильярреала»).
В случае победы «МЮ» освободившаяся путёвка в группу достанется третьей команде Франции. Изначально запланировано, что при жеребьёвке в первую корзину попадают победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также топ-6 чемпионатов. Но в случае победы «МЮ» в первой корзине окажутся чемпионы топ-7 чемпионатов. РПЛ как раз считается седьмой лигой Европы по итогам прошлых пяти сезонов.
Таким образом, победа «МЮ» обрадует и «Монако» Головина (отправятся сразу в группу), и «Зенит», который попадёт не в третью корзину, а в первую. Кроме того, за «МЮ» имеет смысл поболеть и «Спартаку», если команда хочет стать сеянной при жеребьёвке третьего раунда квалификации ЛЧ.
Если ЛЕ возьмёт «Вильярреал», то в этом раунде сеянными клубами будут:
• «Шахтёр» (79,000)
• «Бенфика» (58,000)
• «Монако» (36,000)
• «Генк» (30,000)
Напомним, что рейтинг «Спартака» составляет 18,500 балла. Это меньше, чем у «Локомотива» (31,000), «Краснодара» (34,500), ЦСКА (40,000) и «Зенита» (50,000).
Чтобы «Спартак» оказался сеяным, должны совпасть сразу несколько событий. Сначала нужна победа «МЮ» в Лиге Европы, а затем во втором квалификационном раунде должны уступить и «Селтик», и ПСВ. Тогда сеяными будут три клуба: «Шахтёр», «Генк» и «Спартак», а несеяными – три команды с более низким рейтингом, пришедшие из второго раунда.
Вот как выглядит путь представителей лиг ЛЧ на сегодня:
Второй раунд (Путь представителей лиг) – дальше пройдут три команды из шести
• «Селтик» (34,000)
• ПСВ (29,000)
• «Спарта» (17,500)
• «Галатасарай» (17,000)
• «Рапид» (17,000)
• «Мидтьюлланн» (13,500)
Третий раунд (Путь представителей лиг)
• «Шахтёр» (79,000)
• «Бенфика» (58,000) – *при победе «МЮ» в ЛЕ автоматически перемещается в раунд плей-офф (как «Краснодар» в этом сезоне)
• «Монако» (36,000) – *при победе «МЮ» в ЛЕ автоматически перемещается в группу ЛЧ
• «Генк» (30,000)
• «Спартак» (18,500)
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Раунд плей-офф (Путь представителей лиг) – две команды выйдут в группу ЛЧ
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Российские и украинские команды, скорее всего, снова разведут при жеребьёвке.
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