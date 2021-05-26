Весь сезон судей РПЛ критиковали. Настало время узнать, кто из них был лучшим

Сезон РПЛ завершён, а вот его итоги подведены ещё не до конца. На протяжении всего чемпионата арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, анализировал на «Чемпионате» каждый матч из 30 туров и выставлял судьям свои оценки. Настало время узнать, кто стал лучшим рефери РПЛ. Тем более нынешний сезон в плане судейства получился скандальным – были и громкие заявления о снятии с чемпионата, и обвинения арбитров в том, что победы они «приносят на блюдечке», и громкие отстранения.

Далеко не все судьи удержались в обойме до конца сезона – Михаил Вилков был отстранён от работы пожизненно, Сергей Лапочкин – забанен из-за странной истории в еврокубках, а Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин – покинули судейство на неопределённый срок после зимней паузы.

Для начала – оценки судей за последний тур. Слово Федотову.

«Ахмат» – «Спартак» — 2:2. Оценка Кукуяна – 7,9

Оценка снижена за неудаление Марата Быстрова за фол на Ларссоне. Быстров просто убивал соперника, почему не вмешался Панин – вопрос. В остальном он старался, был спокоен, но доказал, что в вынесении решений по-прежнему слаб.

«Локомотив» – «Урал» — 1:0. Оценка Безбородова – 8,4

Арбитр провёл хороший матч, давал принцип преимущества, а обе вторые жёлтые карточки игрокам «Урала» показаны верно.

«Уфа» – «Арсенал» — 2:1. Оценка Карасёва – 8,4

Судья нормально отработал игру, принимал верные решения и управлял матчем. По удалению Григалавы ему подсказал резервный арбитр, но удаление правильное – там было агрессивное поведение, удар ногой по сопернику без попытки сыграть в мяч.

«Тамбов» – «Зенит» — 1:5. Оценка Фролова – 7,9

Департамент судейства дал шанс молодому Фролову, но тот им воспользовался не очень – не увидел 11-метровый удар и не удалил Оздоева.

«Динамо» – ЦСКА — 2:3. Оценка Левникова – 7,9

Левников должен был удалять Нойштедтера за фол на Чалове – игрок ЦСКА убегал в сторону ворот на 43-й минуте, контролировал мяч, а защитник Евгеньев помешать ему не мог. Тут есть и вопрос к VAR – должны были вмешаться и подсказать, что это красная карточка.

«Рубин» – «Ротор» — 1:1. Оценка Мешкова — 7,2

Все моменты с 11-метровыми вытащил Казарцев, который работал на VAR. Но с пенальти в ворота «Рубина» надо было показывать ещё и жёлтую карточку за игру рукой, а как Мешков не увидел нарушения в штрафной «Ротора» – я не понимаю. Он был в хорошей позиции, ощущение, что он словно не хотел никуда лезть.

Но главное – Мешков неправ, что не пожал руку Слуцкому – это опасная практика. Судьи хотят показать гонор, но теперь за матчами «Рубина», которые будет судить Мешков, мы будем следить внимательнее. Судьи не должны себе такого позволять – личные отношения оставляешь в тот момент, когда выходишь на поле.

«Ростов» – «Краснодар» — 1:3. Оценка Матюнина — 8,3

Сам Матюнин провёл хороший матч. А вот резеврный напортачил – зачем-то решил выслужиться и заявил, что Карпин кинул в него бутылку. Резервным был местный парень Стрельцов, он заменил Кукуляка. И голову этот Стерльцов включить забыл. Молодым надо понимать, что тренеры тоже психуют, но Карпин не идиот, чтобы бросать бутылку в судью. Ему просто надо было отойти в сторонку, но из-за его желания показать себя тренера «Ростова» дисквалифицировали на три матча.

«Химки» – «Сочи» — 0:0. Оценка Иванова — 7,9

Иванов должен был назначать 11-метровый в ворота «Химок» за наступ на восьмой минуте матча. Это очень странный момент, почему не разобрался VAR, я тоже не понял.

Итоги сезона

— Лучшим в сезоне стал судья Владислав Безбордов, второе место у Павла Кукуяна, третье – у Кирилла Левникова, – продолжает Федотов. – При этом Кукуян мог и обогнать Безбордова, он действительно отсудил больше матчей – видимо, в РФС хотели доказать, что не зря дали ему категории ФИФА. Но, как по мне, дали её зря, не может арбитр ФИФА не знать английского языка. Также Кукуян по-прежнему слаб в принятии сложных решений – это показал и последний его матч «Ахмат» – «Спартак», где оценку я ему снизил за неудаление игрока «Ахмата». Хотя глобально он уже стал лучше – перестал что-то болтать, реагировал на события на поле спокойнее. Безбородов же выиграл логично – он не только лучший по средней оценке, но и опытнее конкурентов.

Глобально по сезону говорить хорошо о нашем судействе нечего, ошибок было очень много. Больше всего пугает то, что арбитры стали вмешиваться в расстановку команд. Посмотрите на ошибки Казарцева, Вилкова, Васильева – они принимают неправильные решения в тех моментах, где ошибиться просто невозможно. Думаю, их кто-то стимулирует.

Получится ли у Хачатурянца бороться с этим дальше – вопрос. Он человек нефутбольный, его долго обманывали, и только сейчас стало понятно, что разобраться в этом бардаке он действительно хочет. Но я не уверен, что его сил и желания на это хватит.