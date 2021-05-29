Битва компромиссов, а не идей. Финал Лиги чемпионов как отражение всего сезона

И «Челси», и «Манчестер Сити» по ходу сезона в какой-то момент, как казалось, зашли в тупик, но провели перестройку и вышли на новый уровень. Это объединяет команды на самом поверхностном уровне — а если посмотреть детальнее, то у них даже ещё больше общего.

«Сити» выиграл АПЛ после того, как перестроился по ходу сезона: новая схема, новые роли у половины команды, ложные фулбеки, ложные центральные полузащитники и ложные девятки. Последних сразу две — Де Брёйне и Силва. Чтобы оказаться на первом месте, пришлось пожертвовать форвардами и доверить голы Гюндогану, который в итоге стал лучшим бомбардиром «Сити» в чемпионате.

«Челси» поднялся в топ-4 после того, как сменил тренера и перестроился по ходу сезона: новая схема, новые роли у половины команды и — ни одного забивного форварда. Нет, до двух ложных девяток не дошло (хотя пара экспериментов с Хаверцем в этой роли была), но лучшим бомбардиром «Челси» в чемпионате стал пенальтист Жоржиньо с семью мячами.



Совпадение? Это ещё не всё.



Обе команды играют во владение, причём интерпретируют этот общий принцип похожим образом. Между контролем и продвижением выбор делается в пользу контроля. Обе команды раскатывают мяч не спеша и предпочитают долго готовить атаки, а не делать смелые обостряющие пасы с высоким риском. Это можно назвать защитой с мячом. И это совсем в стиле обоих тренеров (несмотря на стереотипное представление). Хосеп Гвардиола ругал «пасы ради пасов», а Томас Тухель стал звездой в «Боруссии» с темповым агрессивным футболом.

«Челси» и «Сити» в лидерах АПЛ по владению, но за их игрой наблюдать не то чтобы безумно увлекательно. «Челси» больше зависит от стандартов, «Сити» — от дальних ударов, «Челси» больше прессингует средним блоком и ниже держит защиту, но это детали. Обе команды декларируют прагматизм и держат в приоритете надёжность в рамках стиля, который принято считать романтичным и атакующим.

Принципы тренеров не изменились — изменились условия. Закончившийся сезон — один из сложнейших в современной истории. Начался без нормальной предсезонки, прошёл в рекордно короткие сроки, закончится чемпионатом Европы и Кубком Америки. Адский график, побиты все рекорды травм: игнорировать такие условия невозможно, нужно адаптироваться. Гвардиола и Тухель не изменили себе глобально, но оба пошли на похожие компромиссы.



Есть риск, что в финале Лиги чемпионов они как раз и померяются не идеями, а компромиссами.



В какой-то степени попадание и «Челси», и «Сити» в финал — это случайность. У Гвардиолы были проблемы с «Боруссией», а «ПСЖ» скорее самоуничтожился, чем был уничтожен. Тухелю повезло в том смысле, что его матчи с «Атлетико» совпали с пиком кризиса у соперника, а «Порту» — просто слабейший участник четвертьфиналов. Но в той же степени это закономерность: в финал вышли системные доминирующие команды, которые пожертвовали зрелищностью ради контроля. Значит именно это оказалось самой эффективной тактикой. Значит, в этом сезоне по-другому было нельзя.

Если так, то, во-первых, это приговор всему сезону. И очень хочется, чтобы следующий стал другим. Потому что и Гвардиола, и Тухель точно идут на компромисс вынужденно, а не потому, что им это близко. А значит, осенью «Сити» может стать чем-то большим, чем машина по штампованию скучных побед в матчах без моментов (в этом сезоне у «Сити» было шесть побед 1:0 только в чемпионате). А «Челси» — зажигать не только после ошибок соперника, но и в собственных позиционках.



А во-вторых, в контексте конкретного матча такой расклад создаёт возможности для скучнейшего тактического матча, где оба тренера будут заняты исключительно минимизацией рисков.

В последних пяти матчах «Сити» трижды владел мячом меньше соперника. Перечитайте эту фразу ещё раз. Невероятно, правда? Гвардиола уступил во владении не только «ПСЖ» и «Челси», но и «Брайтону». А Тухель вроде бы и приучил уже всех к стерильному доминированию, но ведь тоже уступил по владению «Реалу» в обоих полуфиналах.



Независимо от стартовых составов, «Челси» будет ставить на прессинг и атаки в переходных фазах, а собственные отрезки владения использовать скорее для отдыха — если только не придётся отыгрываться за полчаса до финального свистка. А «Сити» вообще может и отдать мяч, и сыграть на контратаках, как с «ПСЖ». По крайней мере, этого логичнее ожидать, чем постоянных забеганий и разрезающих пасов в штрафную, просто исходя из того, как тренеры оказались в финале.



Естественно, любой сценарий матча не обесценит победу. Просто надо помнить, что весь сезон получился странным, и скорректировать ожидания от финала. А команды-то отличные.